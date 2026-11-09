Economía

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 7

La entidad previsional presentó el esquema de acreditaciones correspondiente al undécimo ciclo anual, sumando un aumento para todos los titulares de beneficios por hijo y por embarazo

Fachada ANSES
ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre con un aumento del 1,93% para jubilaciones y asignaciones
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un aumento del 1,93% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tal como establece el esquema de movilidad mensual vigente desde julio de 2024. El mecanismo toma la inflación registrada dos meses antes para definir los haberes y prestaciones del mes siguiente.

La suba alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares, las Pensiones No Contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo. ANSES también confirmó el calendario de pagos de noviembre: cada titular podrá consultar su fecha de acreditación según la prestación que percibe y el último número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma comienza el miércoles 11 de noviembre para los primeros grupos y se extenderá hasta diciembre en el caso de algunas prestaciones.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

En noviembre, quienes cobren jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo percibirán $444.158,46. El monto contempla el aumento a partir de la inflación de septiembre. El calendario de pagos para este grupo comienza el 11 de noviembre y finaliza el 20, de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Además, los titulares que perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000. De ese modo, el ingreso total llegará a $514.158,46 en noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mínima cobrarán en la última semana de noviembre. En este caso, el haber máximo llegará a $2.988.765,82. El calendario de acreditaciones para quienes cobran por encima de $444.158,46 se extenderá desde el 24 hasta el 30 de noviembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

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  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Fachadas ANSES
El cronograma de jubilaciones mínimas incluye el incremento por movilidad y un bono de $70.000 desde el 11 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor bruto cercano a $159.600 por hijo. ANSES depositará el 80% de la prestación, por lo que los titulares recibirán alrededor de $127.700 de forma mensual. El 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

El calendario de pagos para titulares de la AUH se organizará según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cobrarán en noviembre un monto bruto cercano a $159.600. Al igual que la AUH, la entidad acreditará el 80% de la prestación de forma mensual. El 20% restante se retiene hasta la presentación de los controles médicos requeridos. El cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Se paga a trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo, con montos que varían de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. En noviembre, los valores serán de $79.812,80, $53.838,46, $32.564,29 o $16.801,94, según el tramo que corresponda.

La Asignación por Maternidad, en cambio, equivale a la remuneración bruta de la trabajadora durante los 90 días de licencia. El pago no contempla descuentos por aportes jubilatorios ni por obra social.

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Fachadas ANSES
Los haberes jubilatorios que superan la mínima se acreditan con la suba fijada entre el 24 y el 30 de noviembre

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Contemplan los beneficios por nacimiento, adopción y matrimonio. En el undécimo mes del año, los montos establecidos son de $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio.

A diferencia de otras prestaciones, estas asignaciones no tienen un calendario dividido por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los pagos se organizan de acuerdo con la fecha de presentación de la solicitud:

  • Solicitudes realizadas durante la primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre
  • Solicitudes realizadas durante la segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Cobrarán sus haberes entre el 11 y el 13 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario incluye las pensiones por invalidez y vejez, así como la prestación para madres de siete hijos o más.

Las pensiones por invalidez o vejez tendrán un haber básico de $310.910,91, al que se agregará un bono extraordinario de $70.000. En el caso de las madres de siete hijos o más, el ingreso llegará a $514.158,46, compuesto por el haber equivalente a la jubilación mínima y el refuerzo adicional.

El cronograma de acreditaciones será el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Desempleo Plan 1 y Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Plan 1 cobrarán entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. El calendario previsto por ANSES es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre

En el caso del Plan 2, el pago corresponde al período de octubre y no se divide según el número final del DNI. Todos los titulares podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre.

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