Sociedad

Tiene 245 años y 18 metros de alto: la historia del árbol más longevo de CABA plantado en Recoleta

Un gomero australiano conserva raíces, ramas y huellas coloniales junto al Cementerio porteño

Árbol de gran tamaño con ramas extendidas, una farola, una cabina roja, bancos y edificios al fondo bajo un cielo despejado
El Gomero de Recoleta se ubica en la Plazoleta Juan XXIII, frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar y a pocos metros del cementerio
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Entre las raíces que avanzan sobre la tierra y las ramas que cubren parte de la Plazoleta Juan XXIII, el Gomero de Recoleta conserva una presencia que antecede a la transformación del barrio.

La fecha de 1781 que difunde el sitio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires le atribuye 245 años en 2026. El árbol integra el patrimonio protegido de la Ciudad, aunque no hay documentos que permitan establecer con certeza quién lo plantó.

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El aniversario vuelve a poner la mirada sobre uno de los árboles históricos de la Ciudad. Está frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, a pocos metros del Cementerio de la Recoleta, en una zona que cambió con el paso de los siglos: de conventos y quintas a uno de los barrios más recorridos de Buenos Aires.

La información oficial coincide en su valor patrimonial, su especie y su ubicación. Las diferencias aparecen al hablar de su origen.

Escultura metálica oscura de un hombre con piezas soldadas que sostiene una rama gruesa de árbol con la mano derecha y la cabeza
El ejemplar pertenece a la especie Ficus macrophylla, también denominada gomero australiano o ficus de la bahía de Moreton

El sitio turístico de la Ciudad ubica la plantación en 1781, mientras que el catálogo de árboles históricos aclara que no hay documentos que permitan identificar con seguridad a quién lo plantó.

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Por eso, los 245 años corresponden a la fecha difundida por la Ciudad y no a un dato confirmado por registros de la época.

Cómo es el árbol más longevo de CABA

El Gomero de Recoleta es un Ficus macrophylla, también llamado gomero australiano o ficus de la bahía de Moreton. La especie es originaria de Australia. Se reconoce por su copa ancha, sus ramas grandes y sus raíces expuestas, que son una de las imágenes más conocidas del lugar.

La ficha del Gomero de Recoleta del Gobierno de la Ciudad lo considera el árbol más longevo de la Ciudad. Esa misma fuente indica que mide unos 18 metros de altura, que su tronco tiene cerca de siete metros de diámetro y que algunas ramas alcanzan los 30 metros de largo.

Base y raíces extendidas de un gran árbol con ramas gruesas y hojas verdes sobre un suelo con hojarasca
La ficha oficial del Gobierno de la Ciudad califica a este ejemplar como el árbol más longevo de Buenos Aires, con 18 metros de altura (Instagram/@buenosaires.ar)

Sus hojas son grandes y ovaladas, verdes en la parte superior y rojizas en el reverso. Durante el verano y el otoño da frutos pequeños, redondos y violáceos.

El catálogo de árboles históricos y notables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo registra como árbol histórico y lo ubica en la Plazoleta Juan XXIII.

Esta categoría incluye ejemplares vinculados con hechos, personas o lugares importantes para la memoria de la Ciudad. También contempla árboles que, por su antigüedad o sus características, necesitan cuidados especiales.

Una de sus ramas más extensas está sostenida por Atlas, una escultura del artista uruguayo Joaquín Arbiza Brianza. La obra, ubicada debajo de la rama, representa al personaje de la mitología griega que carga el cielo sobre los hombros.

Estatua metálica de un hombre que sostiene una gruesa rama de árbol sobre sus hombros en un suelo de baldosas
La escultura Atlas, obra del artista uruguayo Joaquín Arbiza Brianza, pesa 250 kilos y sirve de apoyo para una de sus ramas desde 2014 (Instagram/@buenosaires.ar)

Según la ficha de Monumentos en Recoleta del sitio de Turismo de la Ciudad, la escultura pesa 250 kilos, fue donada en 2014 y sirve de apoyo para esa rama. La pieza cumple una función de cuidado del árbol y, al mismo tiempo, forma parte del arte público del barrio.

La historia del Gomero de Recoleta

La ficha del Gobierno de la Ciudad presenta dos versiones sobre su origen. Una atribuye la plantación a los Padres Recoletos, hacia 1718.

La otra la vincula con el ingeniero agrónomo Martín José de Altolaguirre, quien habría tenido una quinta en la zona donde cultivaba especies de otros países.

Árbol con tronco ancho, raíces expuestas y copa extensa, rodeado por una cerca circular de metal sobre una base de piedra
Las versiones sobre su origen dividen la plantación entre los Padres Recoletos hacia 1718 y el agrónomo Martín José de Altolaguirre en 1781 (Instagram/@recoletabarrio)

Según esa segunda versión, el árbol fue plantado en 1781 y cumple 245 años en 2026. No hay documentación de época que permita confirmar quién lo plantó ni fijar una fecha definitiva.

Por eso, 1781 debe entenderse como la fecha que difunde el sitio turístico de la Ciudad y no como un hecho probado de forma concluyente. La falta de precisión sobre su origen no modifica su condición de árbol histórico ni la necesidad de conservarlo en el espacio público.

Cómo se puede visitar el Gomero de Recoleta

El árbol está en la avenida Presidente Manuel Quintana 596, dentro de la Plazoleta Juan XXIII. Queda frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar y cerca del Cementerio de la Recoleta. El acceso a la plazoleta es libre.

Escultura de una figura masculina que sostiene la rama gruesa de un árbol grande en un sendero de baldosas
El follaje del gomero presenta hojas ovaladas con reverso rojizo y genera frutos pequeños de tono violáceo durante el verano y el otoño (Instagram/@buenosairesturismo)

Desde allí se pueden ver las raíces, la copa y la escultura Atlas, sin entrar a un predio privado. Su cercanía con el cementerio, la basílica y otros espacios del barrio permite incluirlo en un paseo a pie por la zona.

Durante la visita, es importante respetar el perímetro del árbol y las áreas señaladas para su cuidado. El catálogo porteño contempla una atención especial para los árboles históricos, con el objetivo de preservar estos ejemplares en el espacio público.

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