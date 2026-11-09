La separación entre dos figuras de la Fórmula 1 que generó sorpresa en el final de la temporada

Oscar Piastri tomó una decisión clave para su carrera (REUTERS/Mike Segar)

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Una histórica relación deportiva llegó a su fin y generó impacto en medio del Gran Premio de Brasil. Oscar Piastri y Mark Webber acordaron finalizar de mutuo acuerdo su contrato de representación, después de que el ex piloto australiano redujera su presencia en los circuitos durante la temporada 2026. La decisión abrió una nueva estructura de gestión para el corredor de McLaren en la Fórmula 1.

Los primeros signos que llamaron la atención del paddock se produjeron cuando Webber dejó de acompañar a Piastri en pista al comienzo de la actual campaña. Por esa razón fue que Pedro Matos, quien fue su ingeniero de carrera durante su etapa en la Fórmula 2, y la entrenadora mental Emma Murray pasaron a asistir al piloto.

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El australiano de 25 años había explicado en febrero de este año que la menor presencia de Webber no respondía a un conflicto. “No hubo nada específico, simplemente tomamos la decisión de que las cosas fueran un poco diferentes”, afirmó entonces. “Mark sigue muy involucrado y he estado en contacto con él mucho en las últimas semanas. Simplemente ya no estará tanto a pie de pista. Así que eso es realmente todo. No hubo nada específico que lo desencadenara”.

Webber y su esposa, Ann, comenzaron a representar a Piastri en 2019. Ese año, el joven piloto superó por escaso margen a Victor Martins para conquistar la Fórmula Renault Eurocup y obtener un lugar en la academia de F1 de Renault. Su progresión continuó con el título de Fórmula 3 en 2020, una definición ajustada frente a Theo Pourchaire y Logan Sargeant, que terminaron a pocos puntos. En 2021 ganó la Fórmula 2 como debutante y con una diferencia más amplia respecto de sus rivales.

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Bajo la gestión de Webber, Piastri dejó la estructura de Alpine y firmó con McLaren para disputar la temporada 2023 de Fórmula 1. Esa decisión sentó las bases para su posterior pelea por el campeonato de 2025. El piloto acumula 89 largadas en la categoría, con seis poles y nueve victorias. Su ascenso desde las categorías formativas coincidió con el período en que Webber y Ann estuvieron a cargo de su representación.

Mark Webber (REUTERS/Mark Peterson)

“Estamos orgullosos de haber desempeñado un papel fundamental en los años formativos de la carrera de Oscar y de haberlo llevado a la F1 para que pudiera competir adelante tan pronto”, señaló Webber.

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El ex piloto explicó que el cambio se produjo luego de su alejamiento parcial del trabajo cotidiano en los autódromos: “Tras nuestra menor presencia en pista esta temporada, hemos acordado de conjunto que ahora es un momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación”. La nueva etapa permitirá que Piastri continúe su carrera con otra organización de gestión, mientras Webber y Ann avanzarán con otros proyectos. “Esto permitirá a Oscar seguir construyendo sobre sus logros bajo una nueva estructura de gestión, y a nosotros emprender nuestros nuevos proyectos”, indicó el ex piloto de 50 años, que parte de la Máxima desde el 2002 hasta 2013, donde sumó nueve triunfos y alcanzó 42 podios con 13 pole positions tras su paso por escuderías como Minardi, Jaguar, Williams y Red Bull. También le deseó “todo lo mejor para una carrera larga y exitosa”.

Por su parte, Piastri respondió con un agradecimiento a quienes lo acompañaron desde su paso por las categorías previas. “Quiero agradecer a Mark y Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años”, expresó el corredor de McLaren. “Su guía ha sido invaluable, especialmente para navegar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo todo lo mejor de cara al futuro”.

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En mayo, durante una participación en el podcast High Performance, Piastri describió cómo cambió su vínculo profesional con Webber a medida que acumuló experiencia. “La relación es buena. Mark es muy minucioso. Cuando llegué por primera vez a la F1, Mark planteaba preguntas e ideas que literalmente ni siquiera se me habían pasado por la cabeza”. El piloto recordó su reacción ante esas conversaciones: “Lo escuchaba decirlas y pensaba: ‘¿Cómo demonios se le ocurrió eso?’ O: ‘¿Cómo voy a llegar yo a pensar en eso?’”.

Piastri sostuvo que el paso de las temporadas le permitió responder interrogantes que antes dependían de la mirada de su representante. “Siempre estamos aprendiendo cada día, pero ahora, al empezar mi cuarto año, tengo las respuestas a muchas de esas preguntas que no habría tenido en los primeros dos años, o sé qué preguntas seguir haciendo, algo que simplemente llega con la experiencia”.

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Piastri durante la carrera en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

El australiano consideró que la evolución de su carrera redujo de forma natural las tareas deportivas de Webber. “Naturalmente, cuanto más experiencia tengo, cada vez hay menos para que Mark haga en el aspecto deportivo”.

Sin embargo, remarcó el valor de haber contado con la trayectoria de su representante durante sus primeras campañas. “Especialmente en los primeros dos años, hay algunas lecciones que tienes que aprender por las malas, y no hay otra forma de hacerlo, aunque estoy seguro de que podría haber habido muchas otras lecciones algo molestas y más duras que probablemente me ahorré gracias a la experiencia de Mark y a su guía”.

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Piastri agregó que es posible que Webber haya resuelto situaciones de las que nunca tuvo conocimiento: “Probablemente siempre habrá situaciones o cosas que salieron sin problemas, o casi problemas que no llegaron a serlo, de los que nunca me voy a enterar porque Mark los gestionó por mí. Probablemente así es como cambió en los últimos años”.

Después de luchar el título con su compañero de equipo Lando Norris el año pasado, el presente del joven piloto de McLaren cambió drásticamente: no ganó una carrera en lo que va de 2026 (faltan cuatro Grandes Premios) y tras haber finalizado 6° en Interlagos, ocupa el séptimo lugar en el campeonato mundial con 152 puntos y acumula una racha de 16 carreras consecutivas sin subir al podio.

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