Cinco casos en los que un robot atacó a un humano: un episodio lo sufrió un niño

El incidente con el robot generó un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad de los autómatas en espacios públicos.

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Robots que golpean, patean y encaran a humanos se han hecho virales en redes sociales. Sin embargo, este tipo de episodios se dan por fallas técnicas o errores de programación, y no por una decisión propia del dispositivo.

Dentro de los casos recientes hay uno en el que un niño se vio involucrado y también un trabajador de Tesla, por lo que vale la pena repasarlos.

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Un robot que golpeó a un niño

En China, un robot de la línea G1 de Unitree Robotics ejecutaba una coreografía frente al público cuando giró de forma inesperada hacia la primera fila.

Con uno de sus brazos extendidos, golpeó a un niño en la cara y rozó el rostro de otro menor que estaba cerca. El modelo pesa 35 kilogramos, cuenta con 23 grados de libertad en sus articulaciones y se vende por alrededor de USD 13.500.

El robot humanoide G1 de Unitree golpea a un niño durante una demostración en vivo en China y causa controversia.

No fue el primer tropiezo de la empresa: a comienzos de 2026, otro robot de Unitree pateó accidentalmente a su operador en la ingle durante una demostración. Poco después, un dispositivo similar debió ser retirado de un restaurante en California tras moverse de forma errática en un evento organizado por Disney.

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El robot que se encaró con un cliente en una tienda

En una tienda electrónica de Saratov, Rusia, un cliente saludó con un apretón de manos al dependiente y luego intentó repetir el gesto con un robot, que se negó a levantar la mano.

Ante la confusión, el joven le dio un empujón en el hombro que desestabilizó ligeramente a la máquina. Segundos después, el robot se puso en posición de defensa y comenzó a emitir patadas y manotazos mientras se dirigía hacia el cliente.

Dos trabajadores del local tuvieron que sujetarlo para paralizarlo. El video generó cientos de comentarios, entre ellos: “Es puro show” y “Hizo lo que otros empleados sueñan”.

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Dos empleados de una tienda electrónica en Rusia contuvieron a un autómata tras un altercado con un comprador.

Los incidentes recientes con robots responden, en la mayoría de los casos documentados, a fallas técnicas de software o de calibración y no a un comportamiento autónomo deliberado.

El robot que agitó los brazos contra sus operadores

Una cámara de seguridad en un laboratorio registró a un robot sujeto por un gancho en la cabeza mientras dos técnicos trabajaban en una computadora cercana.

Tras ingresar un comando, la máquina no respondió de inmediato, pero segundos después levantó los brazos y comenzó a agitarlos con fuerza en dirección a los operadores. Estos reaccionaron, giraron al androide y lo desconectaron antes de que causara daño.

Cámaras de seguridad capturan el momento en que un robot pierde el control y lanza golpes al aire.

El robot que golpeó a varios trabajadores en su primer día

Un video viral en X mostró a un robot humanoide realizando movimientos bruscos con brazos y piernas dentro de lo que parecía un entorno laboral, según la información difundida, en su primer día de trabajo.

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Dos hombres debieron sujetar a la máquina para impedir que siguiera moviéndose de forma descontrolada. Algunas versiones en redes sociales ubicaron la escena en Indonesia, aunque no se emitieron declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

Hasta el momento se desconoce qué modelo de robot aparece en las imágenes y si el comportamiento obedeció a una falla técnica o a un error durante pruebas. Pese a los golpes recibidos por algunas personas, no se reportaron lesiones de gravedad.

El ataque de un robot a un ingeniero de Tesla

En la gigafactory de Tesla en Austin, Texas, un robot diseñado para mover piezas de aluminio inmovilizó a un ingeniero de software y le hundió sus garras metálicas en la espalda y el brazo, según testigos citados por The Information.

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La fábrica de Tesla en Texas registró una tasa de lesiones laborales superior al promedio de la industria automotriz. (REUTERS/Aly Song)

El episodio ocurrió en 2023, mientras el ingeniero programaba el software que controla a los robots de corte. Un informe oficial reveló que alguien olvidó apagar uno de los tres robots en la línea de montaje y que otro trabajador debió presionar el botón de parada de emergencia.

El informe presentado a autoridades federales y de salud del condado de Travis detalló que el ingeniero sufrió una laceración en la mano izquierda. El mismo documento señaló que casi uno de cada 21 trabajadores de la planta de Austin resultó herido el año del incidente, frente a una tasa de uno de cada 30 en el promedio de la industria automotriz.

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