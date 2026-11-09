¿La factura digital de ANDA es obligatoria para los usuarios en El Salvador?

Alrededor de 200 mil usuarios reciben la factura de agua por WhatsApp o correo electrónico. (Foto: cortesía)

Guardar

Recibir el recibo de agua por WhatsApp o correo electrónico es una alternativa que ya utilizan 200 mil usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según dijo su presidente, Dagoberto Arévalo, durante una entrevista en Diálogo.

La factura digital se envía de forma voluntaria. Arévalo aclaró que quienes no la soliciten seguirán recibiendo el documento impreso en sus casas.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que esta opción puede facilitar el pago a personas que viven fuera de El Salvador o viajan con frecuencia. El recibo llega al teléfono o al correo electrónico, y puede pagarse con el número de cuenta en bancos o agencias de ANDA.

También permite revisar los pagos efectuados durante los últimos 12 meses, verificar si hay recibos pendientes y consultar los cobros de períodos anteriores.

Para utilizar el servicio, el usuario debe crear una cuenta en la plataforma 915 y vincular su correo electrónico con el número de cuenta del servicio de agua. Después de una validación, puede ingresar a la información disponible.

PUBLICIDAD

Arévalo comparó ese acceso con una plataforma bancaria, porque el usuario puede ver su historial de pagos y conocer si tiene facturas pendientes.

La plataforma permite asociar dos cuentas a un mismo correo electrónico. El presidente de ANDA mencionó que esa posibilidad puede servir a quienes tienen dos viviendas o administran inmuebles en alquiler.

En una propiedad arrendada, tanto el dueño como el inquilino pueden vincular la cuenta. Según Arévalo, esto permite que el propietario revise si el servicio está al día.

El sistema autoriza la vinculación de hasta dos cuentas a un mismo correo para facilitar la administración de inmuebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el inquilino deja la vivienda, el propietario puede recuperar la administración de la cuenta. La vinculación no es obligatoria para ninguna de las partes.

PUBLICIDAD

El titular de ANDA señaló que el formato digital evita problemas que pueden afectar al recibo físico. Mencionó casos en los que el documento se moja por la lluvia, se extravía o resulta dañado dentro de una vivienda.

Si el recibo impreso se pierde o se deteriora, el usuario puede acercarse a una agencia de ANDA sin llevarlo. Ahí puede solicitar una nueva impresión y realizar el pago.

El Observatorio del Agua reúne datos sobre la red

ANDA también ha implementado el Observatorio del Agua, una plataforma que reúne datos sobre las plantas de bombeo, los niveles de los tanques, la presión y el caudal de la red.

PUBLICIDAD

Arévalo afirmó que la institución cuenta con más de 750 plantas de bombeo distribuidas en el país. Entre ellas mencionó instalaciones ubicadas en San Alejo y Santa Rosa de Lima.

Desde esta herramienta, el personal puede revisar si una planta está operativa. La plataforma también concentra información sobre otros elementos vinculados al suministro.

El sistema incorpora datos de más de 900 mil usuarios, de acuerdo con el presidente de ANDA. Esa información permite estimar qué sectores pueden verse afectados cuando se registra una fuga.

El Observatorio del Agua recopila datos sobre la operatividad de más de 750 plantas de bombeo en el país. (Foto: ANDA)

Arévalo explicó que el observatorio reúne la información de la infraestructura y la relaciona con los usuarios. De esa manera, cuando se detecta una falla, puede identificarse a la población que podría tener problemas de abastecimiento.

PUBLICIDAD

La plataforma recibe datos de medidores instalados en distintos puntos de la red. Esos equipos permiten conocer el caudal de agua y la presión registrada en determinados sectores.

También se incorporan los niveles de los tanques. Arévalo indicó que ANDA trabaja en el trazado de las tuberías para integrar esa información al sistema.

El funcionario dijo que esta herramienta permite revisar reportes de fugas en lugares específicos. Con esos datos, la institución puede ubicar las incidencias y conocer el alcance que pueden tener sobre el servicio.

Los avisos al 915 también llegan a la plataforma

Los avisos de fallas recibidos mediante la línea 915 orientan la asignación de las cuadrillas de reparación. (Foto: ANDA)

Además de los datos que recaba la red, el Observatorio del Agua recibe avisos de los usuarios. Las personas pueden reportar fugas o problemas de abastecimiento a través del 915 y las redes sociales de ANDA.

PUBLICIDAD

Arévalo explicó que esos reportes sirven para decidir a qué puntos enviar las cuadrillas de reparación y qué casos atender primero.

Cuando una reparación puede tardar más de dos, cuatro o seis horas, la plataforma permite identificar los sectores que podrían quedarse sin agua.

Con esa información, ANDA puede enviar camiones cisterna para abastecer temporalmente a las zonas afectadas.