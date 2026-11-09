Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

Alice Huang gestionó financiación para un centro de datos en el Sudeste Asiático con la promesa de conseguir procesadores gráficos de Nvidia. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

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La empresaria Alice Huang, vinculada por autoridades estadounidenses a una presunta operación de espionaje chino que habría tenido como objetivo al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, buscó financiación para un centro de datos en el Sudeste Asiático. Durante esas gestiones, afirmó que podía conseguir procesadores gráficos de la compañía estadounidense y mencionó una relación comercial con Alibaba, según informó el Financial Times.

El proyecto, valorado en varios cientos de millones de dólares, fue presentado a inversores con sede en China a comienzos de 2025. Huang y su socio comercial, Kang Wei, expusieron la disponibilidad de unidades de procesamiento gráfico (GPU), piezas clave para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial, como uno de los pilares de la propuesta.

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De acuerdo con uno de los inversores consultados por el diario británico, los promotores aseguraron que no tendrían dificultades para obtener las GPU y señalaron a Alibaba como cliente de la futura infraestructura. La empresaria no informó entonces sobre una supuesta relación personal estrecha con Jensen Huang, indicó el medio.

El proyecto planteaba alquilar capacidad informática a empresas chinas

La normativa de controles de exportación de Estados Unidos permite a compañías chinas alquilar capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados fuera de su territorio. Sin embargo, esas reglas prohíben que empresas de China sean propietarias de los activos que incorporan tecnología avanzada, incluidas las GPU de Nvidia.

Los controles de exportación de Estados Unidos prohíben que las empresas chinas adquieran la propiedad de chips avanzados de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Ese marco regulatorio convierte a los centros de datos del Sudeste Asiático en una pieza sensible dentro de la competencia tecnológica entre Washington y Beijing. Los procesadores de Nvidia son demandados para desarrollar modelos de inteligencia artificial y su venta o traslado a determinados destinos está sujeto a restricciones estadounidenses.

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Huang, cuyo nombre chino es Huang Le, figura como socia de Hexi Private Equity Partners, un fondo creado en 2010. Los registros empresariales chinos revisados por el Financial Times indican que la firma dejó de actualizar sus resultados anuales en 2022 y que varios de sus productos de inversión fueron liquidados.

Megaspeed es investigada por presunto contrabando de chips

La empresaria también estuvo inscrita durante un breve período de 2023 como ejecutiva de Megaspeed, una firma con sede en Singapur que es investigada en varias jurisdicciones por acusaciones de presunto contrabando de chips. La compañía rechazó haber participado en actividades ilícitas relacionadas con esos componentes.

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

El caso adquirió relevancia este mes, cuando se conoció que autoridades de Estados Unidos manejaban información de inteligencia según la cual Jensen Huang habría mantenido una relación sentimental con Alice Huang. Un memorando elaborado este año sostuvo que la mujer había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China, el principal organismo de inteligencia civil del país, según personas familiarizadas con el documento.

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La acusación de espionaje no pudo ser verificada de forma independiente, señaló el diario. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó el lunes los señalamientos como infundados y los describió como una campaña de difamación.

El director ejecutivo de Nvidia reconoció el domingo haber mantenido una relación extramarital, dos días después de que el Financial Times publicara la información sobre el presunto vínculo. El periódico The New York Times había informado previamente que las autoridades estadounidenses consideraban que el máximo responsable de la fabricante de chips fue objeto de una campaña de espionaje de China.

La reacción de los mercados redujo USD 180.000 millones de la capitalización de Nvidia

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 7 % en las primeras operaciones del lunes y luego moderaron las pérdidas a cerca de un 4 %. La variación recortó alrededor de USD 180.000 millones de su valor de mercado, después de que el consejo de administración anunciara una investigación sobre las informaciones difundidas.

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El valor de mercado de Nvidia perdió cerca de 180.000 millones de dólares después de que el consejo directivo anunció una investigación interna. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Kang Wei forma parte además del consejo de administración de Guilin Bank, según registros corporativos. La entidad bancaria está controlada por el Estado y su principal inversor es la autoridad de transporte de la provincia. Wei no respondió a consultas telefónicas ni a un mensaje enviado por WeChat; Huang tampoco pudo ser localizada y sus cuentas de WeChat y correo electrónico parecían haber sido eliminadas, de acuerdo con el medio británico.

Fotos revisadas por el periódico muestran a Jensen Huang y Alice Huang juntos en una cena en Shanghái, donde Nvidia concentra su mayor oficina en China por número de empleados. También fueron fotografiados en Hong Kong y California, en algunos casos junto a otras personas. Las imágenes no acreditan por sí mismas una relación inapropiada.

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Alibaba aparece como cliente y acreedor de Megaspeed en el Sudeste Asiático

Los vínculos comerciales de Megaspeed con Alibaba también formaron parte de sus presentaciones ante inversores. Documentos de la compañía indican que Apex Enterprise Solutions, una filial singapurense de Alibaba, concedió en junio de 2024 un préstamo a Speedmatrix, subsidiaria malasia de Megaspeed. Como garantía, la prestataria comprometió la totalidad de su negocio.

Un reporte de inteligencia estadounidense vinculó a Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China para un presunto espionaje. (CTI via REUTERS TV)

Según dos personas con conocimiento del asunto, Alibaba fue el cliente inicial del servicio de nube que Megaspeed desarrolló en el Sudeste Asiático y siguió siendo su principal cliente. Una de ellas afirmó que Nvidia abrió conversaciones sobre una eventual adquisición de equipos luego de que Megaspeed exhibiera su contrato de alquiler con Alibaba.

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Durante 2024, el saldo contable de Megaspeed pasó de USD 33 millones a USD 3.000 millones, impulsado en buena parte por las operaciones de sus filiales. Alibaba no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del Financial Times.