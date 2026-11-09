La drástica decisión que tomó una figura del fútbol tras el acoso que sufrió con su pareja: “Te arruina todo el día”

Declan Rice habló del uso de las redes sociales y cómo puede afectar mentalmente su rendimiento (Reuters)

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El mediocampista inglés Declan Rice afirmó que abandonó la red sosical X (antes Twitter), para protegerse de los efectos que un comentario negativo puede tener sobre su estado de ánimo. La estrella del Arsenal sostuvo que se mantiene alejado de la plataforma desde hace tres años y vinculó esa decisión con su necesidad de aislarse del ruido exterior.

“No he vuelto a usar la aplicación desde entonces”, declaró Rice a la revista GQ. El jugador describió cómo la exposición a los mensajes publicados en redes puede alterar una jornada que había comenzado sin inconvenientes: “Puedes estar teniendo una mañana estupenda. Lees algo y te arruina todo el día”.

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El volante señaló que esa distancia forma parte de una actitud que considera útil dentro y fuera del fútbol. “Creo que esa es una de mis mayores fortalezas: la capacidad de ignorar el ruido y no lidiar con ese tipo de cosas”, afirmó en diálogo con el reconocido medio.

Sus palabras se produjeron en un contexto en el que las redes sociales tienen una presencia cotidiana en la vida de deportistas, clubes y aficionados. Rice puso el foco en la relación entre esos espacios digitales, el bienestar personal y la necesidad de fijar límites frente a las opiniones ajenas.

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Declan Rice defendió a su pareja ante el acoso que recibió por redes sociales

El distanciamiento de Declan Rice de X también tiene antecedentes en los ataques que afectaron a su entorno familiar. En abril de 2024, Lauren Fryer, su pareja, recibió comentarios ofensivos sobre su apariencia física por parte de usuarios de redes sociales. En aquel momento, el futbolista expresó el apoyo a su pareja. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí (...) Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”.

Como respuesta a ese hostigamiento, Fryer puso en privado su cuenta de X y eliminó todas las publicaciones de Instagram, donde entonces reunía 82 mil seguidores. El episodio volvió a cobrar visibilidad un año después, cuando el jugador fue protagonista del triunfo del Arsenal ante Real Madrid en la Liga de Campeones. La pareja se conoce desde los inicios del futbolista en West Ham y tuvo a su hijo Jude en agosto de 2022.

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Para Rice, sin embargo, el problema no se limita al tiempo que cada persona pasa frente a una pantalla. Al hablar de su propio uso del teléfono, dijo que ese aspecto no le preocupa especialmente. “Para mí, el tiempo frente a la pantalla no es un gran problema”, explicó. La inquietud del mediocampista se concentra en el acceso de niños y adolescentes a las plataformas. “Creo que las redes sociales para los niños sí que son un problema, sin duda”, afirmó.

El jugador consideró que el vínculo de las nuevas generaciones con el entorno digital ha modificado formas de convivencia que él recuerda de su infancia. “Siento que ya no tienen tanta personalidad como hace unos años”, señaló. Rice evocó su crecimiento en Kingston, al suroeste de Londres, cuando pasaba las tardes con sus amigos fuera de casa. “Todos estábamos en la calle, todas las noches”, recordó. “Simplemente interactuando entre nosotros”.

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La comparación que planteó no incluyó una propuesta concreta sobre el uso de las redes, aunque dejó clara su preocupación por el peso que pueden adquirir en la formación de los menores. Sus declaraciones apuntaron a la interacción personal como una experiencia que, según su visión, tenía más espacio durante su niñez.

Declan Rice, jugador del Arsenal, y su hijo Jude antes de entrar al campo. (INSTAGRAM).

El jugador también abordó la dimensión económica del fútbol y la forma en que busca trasladar ciertos criterios a la crianza de su hijo. “La cantidad de dinero que se mueve en el fútbol en general es simplemente ridícula”, afirmó Rice a GQ.

Pese a ese diagnóstico, sostuvo que la disponibilidad económica no elimina la necesidad de comprender el valor de los bienes y del trabajo. “Es importante entender cuánto cuestan las cosas, incluso si no tienes que preocuparte por pagarlas”, expresó.

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Rice vinculó esa idea con la educación que pretende dar a Jude, su hijo con Lauren Fryer. “Aun así, quieres inculcarle valores a tu hijo, no que se malcríe”, dijo. “Quieres que trabaje y que comprenda el valor de la vida y del dinero”.

El mediocampista aclaró que no concibe la riqueza como un motivo de culpa ni como una meta definitiva. “Te da más tranquilidad poder hacer cosas”, sostuvo. Sin embargo, añadió que esa condición no define sus aspiraciones personales: “Pero no me levanto pensando: ‘Oh, tengo muchísimo dinero’”.

“No es el objetivo final”, completó Rice, quien situó el valor del dinero en la posibilidad de afrontar decisiones con mayor tranquilidad, sin perder de vista los principios que quiere transmitir dentro de su familia.

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