Elon Musk anunció este lunes que Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a algunos de sus clientes

Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a numerosos clientes ante la imposibilidad de cubrir todas las reservas antes del cierre de la línea (REUTERS)

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Elon Musk anunció este lunes que Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a un número considerable de clientes, ante la imposibilidad de cumplir con todos los pedidos antes del cierre de la línea, previsto para mediados de 2027.

“El ritmo de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción. Intentaremos fabricar tantos como sea posible antes de cerrar la línea en unos ocho meses, pero tendremos que devolver los depósitos a mucha gente”, escribió el director ejecutivo de la compañía en su plataforma X.

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Elon Musk afirmó en X que la cancelación del modelo responde a prioridades estratégicas hacia nuevos desarrollos y no a problemas de rentabilidad (X/Elon Musk)

Las órdenes pendientes superan lo que Tesla puede producir

Musk aclaró que la decisión de discontinuar el modelo no responde a problemas de rentabilidad, sino a una cuestión de prioridades estratégicas.

“El costo de oportunidad de la complejidad del Cybertruck está ampliamente superado por el valor de la producción incremental del Cybercab”, argumentó el ejecutivo, en respuesta a versiones que apuntaban a pérdidas como causa del cierre.

Tesla agregará un turno extra de producción para intentar cumplir con la mayor cantidad posible de pedidos antes de desmantelar la línea. No obstante, el volumen de reservas pendientes hace inviable atender a todos los compradores que esperaban recibir su vehículo.

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La compañía incorporará un turno extra de trabajo en la fábrica para entregar el mayor número posible de unidades antes de desmantelar la producción (REUTERS/Carlos Barria)

El Cybercab reemplazará al Cybertruck en la planta de Texas

El cierre de la línea del Cybertruck en la Gigafactory Texas, en las afueras de Austin, está programado para mediados de 2027. El espacio y los recursos liberados se destinarán a escalar la producción del Cybercab, el robotaxi sin conductor con el que Tesla aspira a expandir su red de transporte autónomo.

La empresa planea poner el Cybercab a la venta antes de que finalice 2026, aunque ese plan enfrenta investigaciones de la agencia de seguridad vial de Estados Unidos por carecer de controles manuales.

El anuncio del cierre lo hizo Musk el viernes 6 de noviembre en X: “Tesla estará reduciendo gradualmente la producción de la Cybertruck en Gigafactory Texas alrededor de mediados del año próximo para dar espacio a una mayor producción del Cybercab”.

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Wes Morrill, ingeniero jefe del proyecto, publicó en la misma red social una frase que fue leída como señal de discontinuación definitiva: “La Cybertruck fue una increíble plataforma de desarrollo tecnológico y sigue viva a través del Cybercab”.

La planta de Texas reemplazará el espacio de fabricación de la camioneta para impulsar la producción a escala del robotaxi Cybercab (REUTERS/Mike Segar)

Las ventas del Cybertruck nunca alcanzaron las proyecciones de Musk

El desempeño comercial de la camioneta estuvo lejos de las expectativas. Musk llegó a proyectar ventas de 250.000 unidades anuales, pero según Kelley Blue Book, las ventas en Estados Unidos cayeron 48% el año pasado, hasta las 20.237 unidades. En lo que va de 2026, la caída acumulada alcanza otro 28%.

La camioneta había llegado al mercado a fines de 2023 con una carrocería de acero inoxidable y formas angulares, pero su precio también se alejó de lo prometido: Musk había señalado que el modelo debía ser accesible, y la versión Cyberbeast hoy cotiza a USD 102.000.

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El analista de Wall Street Dan Ives, director gerente senior de Yorkville Ives & Co., señaló a CBS News que el desenlace “estaba escrito en la pared”, dado el precio elevado y la baja demanda. Para Ives, el cierre libera tiempo y capacidad para que Musk concentre recursos en robótica y robotaxis.

El costo final del vehículo se alejó de las promesas de accesibilidad y la versión Cyberbeast alcanzó un valor de USD 102.000 (Robert Hanashiro-USA TODAY)

Tesla abandona los modelos más caros para apostar por la conducción autónoma

La salida del Cybertruck se enmarca en una reorientación más amplia de la compañía. Tesla también discontinuó los Model S y Model X —sus sedán y SUV premium— para liberar espacio de fábrica destinado al robot humanoide “Optimus”.

La tendencia es la misma: reducir la gama de modelos convencionales de alto precio y baja rotación para concentrarse en inteligencia artificial, robótica y vehículos autónomos.

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Tesla también discontinuó los vehículos Model S y Model X con el fin de liberar instalaciones para el robot humanoide Optimus (REUTERS/Maxim Shemetov)

“Si tenemos que mantener una línea de producción compleja, una cadena de suministro y asignar ingeniería para el Cybertruck, no podemos usar esas personas ni ese espacio de fábrica para escalar el Cybercab, que es el vehículo que transformará profundamente el mundo del transporte terrestre”, escribió Musk el sábado en X, tras una oleada de reacciones de los usuarios y clientes con reservas.

Pese al fin de la producción, agregó: “Nunca habrá otro vehículo como este” y que la flota existente “seguirá circulando durante mucho tiempo”.