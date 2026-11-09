Recuperó la pelota, tiró contra su propio aro y anotó: la insólita jugada en un partido de básquet que recorre el mundo

Una basquetbolista se confundió y metió un doble en contra en Estados Unidos

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Una secuencia de apenas 20 segundos alteró por completo el desenlace del partido entre New Mexico State y Southern Utah en el Pan American Center. La base Emma Christiano convirtió accidentalmente en su propio aro cuando su equipo perdía por un punto, pero las Aggies revirtieron la situación y sellaron una victoria por 64-63 sobre la hora.

El encuentro del baloncesto universitario femenino de Estados Unidos parecía encaminado hacia un cierre ajustado cuando New Mexico State estaba abajo 61-60. Christiano interceptó un saque de banda de Denver Anderson, jugadora de Southern Utah, y quedó con el balón en soledad.

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La base corrió hacia el aro y lanzó una bandeja que ingresó con precisión. El problema fue que avanzó hacia el lado equivocado. Los dos puntos fueron para Southern Utah, que pasó a imponerse por 63-60 a falta de 18 segundos.

La confusión alcanzó incluso a la transmisión televisiva. Al ver que el balón entraba, el relator celebró: “¡Las Aggies lideran!”. Instantes después, el comentarista corrigió la situación: “¡Aro equivocado! ¡Aro equivocado! Disparó en la canasta de ellas”.

Christiano regresó hacia el otro campo e intentó festejar brevemente, aunque advirtió el error al observar la reacción de su banco de suplentes y el marcador electrónico. La jugadora se llevó las manos a la cabeza después de confirmar que la anotación había ampliado la diferencia a favor de Southern Utah.

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La joven base convirtió un doble y estiró la derrota parcial de su equipo

La respuesta de New Mexico State llegó de inmediato. El equipo necesitaba recuperar tres puntos en menos de 20 segundos y encontró una vía en Stacy Chovino, ala-pívot de primer año.

Chovino consiguió rebotes ofensivos en las posesiones finales y anotó una bandeja que redujo la desventaja a un punto, con el marcador en 63-62. La presión de las Aggies sobre la salida rival derivó luego en una nueva recuperación. New Mexico State pidió tiempo muerto para organizar la última ofensiva. La acción terminó nuevamente en manos de Chovino, quien convirtió un lanzamiento corto flotado cuando restaban dos segundos para el final.

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Ese acierto dio vuelta el resultado y dejó el tablero en 64-63 para las Aggies. Southern Utah intentó responder con un tiro desde mitad de cancha, aunque el balón no tocó el aro antes de la chicharra. La remontada evitó que la equivocación de Christiano definiera el resultado y convirtió la última secuencia en el eje de un partido que cambió de dueño dos veces en pocos segundos.

La actuación de Stacy Chovino fue determinante en la reacción local. La jugadora finalizó el encuentro con 25 puntos y ocho rebotes, su mejor registro personal, de acuerdo con la información suministrada. Sus intervenciones en el tramo decisivo permitieron que New Mexico State superara el impacto de la canasta en contra y lograra el primer triunfo oficial de Adeniyi Amadou como entrenador en jefe del equipo.

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Christiano, oriunda de Las Cruces, Nuevo México, cursa su último año universitario y estudia Gestión de Empresas. La base quedó en el centro de una jugada que generó desconcierto dentro de la cancha, en los bancos y en la transmisión del partido.