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Karina Mazzocco celebró los 20 años de su hijo Malek con una dedicatoria emotiva: “Que te sobren motivos para ser feliz”

La conductora compartió un álbum con fotografías de distintas etapas de la vida del joven y le escribió un mensaje lleno de amor

El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
La participante de MasterChef Celebrity publicó imágenes de la infancia y el presente de Malek El Bacha, quien cumplió 20 años (Instagram)
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La llegada de los 20 años marcó una fecha especial para Malek El Bacha, el hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha. Para celebrar el cumpleaños de su único hijo, la conductora compartió una publicación en sus redes sociales que reunió fotografías de distintas etapas de su vida. Entre las imágenes que había publicado aparecían postales de la infancia del joven, recuerdos familiares y momentos más recientes que reflejaban su crecimiento.

Mazzocco, que actualmente participa en MasterChef Celebrity, acompañó el álbum con una dedicatoria dirigida a Malek. “¡Felices 20 años, hijo! ¡Qué emoción ver estas fotos y recordar tantos momentos divinos! ¡Siempre juntos! Gracias por tu hermosa existencia, amore", comenzó escribiendo.

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¡Que Dios te proteja cada día y que te sobren motivos para ser feliz! Te amamos, Maleki, con todo el corazón”, completó la conductora. Además, acompañó el mensaje con emojis y una serie de fotografías en las que madre e hijo aparecían juntos en distintos momentos.

El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
Karina Mazzocco felicitó a su hijo Malek El Bacha por sus 20 años con un álbum de fotografías familiares
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
Una de las antiguas fotos que compartió Mazzocco
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
“¡Felices 20 años, hijo! ¡Qué emoción ver estas fotos y recordar tantos momentos divinos!", escribió Mazzocco en el posteo dedicado al joven por sus 20 años

En una de las postales, Karina y Malek posan abrazados frente a un fondo con plantas, mientras que en otras imágenes se ve al joven durante sus primeros años. El recorrido visual también incluyó fotografías actuales, en las que ambos compartían momentos familiares y se mostraban sonrientes frente a la cámara. La publicación permitió repasar parte de la historia del joven, desde su infancia hasta la actualidad, en el día en que alcanzó las dos décadas.

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La dedicatoria recibió distintas muestras de cariño de parte de los seguidores de la conductora y de personas de su entorno. Entre los comentarios se destacó el que escribió el propio Malek, quien respondió al mensaje de su madre con una breve frase: “Te amo, mamita”.

No es la primera vez que Mazzocco comparte públicamente el orgullo que siente por el crecimiento de su hijo. En abril de 2024, cuando Malek tenía 17 años, la conductora había realizado una publicación dedicada a uno de sus logros deportivos. En ese momento, el joven había conseguido su primer podio en una competencia profesional de Fórmula 4, una disciplina vinculada con la pasión por el automovilismo que heredó de su padre, Omar El Bacha.

El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
Karina Mazzocco sosteniendo a su hijo cuando era bebé en una fotografía familiar de archivo
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
"Gracias por tu hermosa existencia", expresó Mazzocco al referirse a Malek
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
La conductora junto a su hijo durante su niñez

La felicidad que manejamos es una locura”, había expresado Mazzocco junto a una serie de fotografías del adolescente. “Hoy mi hijo Malek El Bacha hizo podio en la primera carrera en Fórmula 4 Nueva Generación de este fin de semana. Es la segunda carrera de su vida y pudo hacer podio en el tercer puesto. ¡Qué alegría verlo brillar en lo que más le apasiona!”, había escrito la entonces figura de A la tarde (América). El mensaje reflejaba la emoción que le provocaba verlo avanzar en una actividad que requería entrenamiento, concentración y dedicación.

En aquella oportunidad, Mazzocco también había contado que, detrás del orgullo por los resultados, aparecía el nerviosismo propio de acompañar a un hijo en una competencia de automovilismo. “Cuando corre o siento que está lejos, siempre le encomiendo a Dios para que lo proteja”, había mencionado la animadora. Sus palabras mostraban la mezcla de preocupación y alegría que atravesaba cada vez que Malek se subía a un auto de carrera.

El joven, por su parte, había celebrado el resultado sin dejar de lado la mirada crítica sobre su desempeño. Después de aquella competencia, había expresado: “Muy contentos con la prueba de hoy. A seguir puliendo los detalles”.

El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
Karina y Malek disfrutando de una de sus vacaciones juntos
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
La conductora acompañada por su hijo durante una premiación

Las imágenes de esa etapa habían mostrado al joven con la indumentaria de competición y durante la ceremonia del podio, con los brazos levantados y el trofeo en las manos. También habían quedado registradas distintas postales familiares, entre ellas algunas en las que aparecía junto a su madre en aeropuertos, eventos y espacios vinculados con sus actividades. En una de esas fotografías, Mazzocco posaba junto a Malek durante un viaje, mientras que otra los mostraba compartiendo una jornada frente a un avión.

Con el paso del tiempo, el automovilismo continuó ocupando un lugar importante en la vida de Malek. Las publicaciones que había compartido su madre también habían permitido conocer distintas facetas del joven: desde los momentos de intimidad familiar hasta las experiencias relacionadas con su formación y sus competencias. En algunas postales se lo veía con ropa deportiva, mientras que en otras aparecía acompañado por Mazzocco en eventos y celebraciones.

El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
"¡Que Dios te proteja cada día y que te sobren motivos para ser feliz! Te amamos, Maleki, con todo el corazón”, completó la conductora
El emotivo posteo de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años
Malek El Bacha sostienendo un trofeo de primer puesto con su indumentaria de piloto, destacando su pasión por el automovilismo (Instagram)

Ahora, con motivo de sus 20 años, Karina volvió a poner el foco en su historia familiar y eligió recordar el camino recorrido junto a su hijo. La publicación reunió fotografías de distintas épocas y una dedicatoria en la que destacó el amor, la protección y el deseo de que Malek continúe encontrando motivos para ser feliz. El mensaje de la conductora volvió a mostrar el vínculo cercano que mantiene con el joven y el acompañamiento que le brinda en cada una de sus etapas.

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