Instagram usará IA para detectar a adolescentes que cambian su edad para entrar a la app

Meta amplió a escala global la inteligencia artificial de Instagram para detectar a menores registrados con fechas de nacimiento falsas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Meta amplió a todo el mundo la inteligencia artificial que usa Instagram para detectar a adolescentes registrados con una fecha de nacimiento falsa. La empresa anunció el 9 de noviembre que “millones más” de menores pasarán a las cuentas para adolescentes, con límites de contacto, contenido y tiempo de uso.

El sistema busca señales que indiquen que un usuario es menor de 18 años. Según Meta, analiza con qué perfiles y contenidos interactúa la persona, los mensajes de cumpleaños que recibe y “temas generales y pistas visuales” de sus fotos y videos, como la estatura o la estructura ósea.

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La empresa aclaró en mayo, cuando presentó el análisis visual, que no se trata de reconocimiento facial: la IA no identifica a la persona de la imagen, sino que estima una edad aproximada. Ese mes la compañía también llevó la detección a los 27 países de la Unión Europea y a Brasil, según TechCrunch.

Las cuentas para adolescentes son privadas por defecto, limitan qué contenido ve el usuario y no permiten que desconocidos le envíen mensajes directos. Los menores de 16 años no pueden cambiar esas opciones sin permiso de un padre o tutor, que además puede supervisar la cuenta y fijar límites de tiempo.

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El sistema evalúa interacciones, saludos de cumpleaños e indicios visuales en fotos para calcular la edad de los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué pasa con los menores de 13 años

Instagram exige tener al menos 13 años. Cuando el sistema sospecha que una cuenta pertenece a alguien más joven, la desactiva hasta que el titular demuestre su edad, según explicó Meta en mayo. Los usuarios de 13 a 17 años, en cambio, pasan automáticamente al régimen de cuentas para adolescentes aunque hayan declarado ser adultos.

La empresa informó que los padres en Estados Unidos recibirán una notificación en Instagram que explica cómo se estima la edad y cómo pueden corregirla si el sistema se equivoca. Meta no precisó cuántas cuentas ya fueron reclasificadas ni con qué margen de error opera la estimación.

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Desde mayo quien cambia su fecha de nacimiento de menor a mayor de 18 años debe confirmarlo con un documento o con la estimación facial de edad del proveedor Yoti. La tecnología también se aplica en Facebook y llegará a Threads este año, según Meta.

Apple y las tiendas de aplicaciones, en el centro del reclamo

En Australia, Meta empezó a usar además la señal de rango de edad de Apple. Funciona así: un padre configura el teléfono de su hijo, la tienda de aplicaciones asigna un rango de edad y Apple lo comparte con los desarrolladores cada vez que el menor descarga una app.

Meta reclama leyes que trasladen la obligación de verificar la edad a las tiendas de aplicaciones de los teléfonos móviles.

Meta advierte que esa señal es inconsistente mientras las tiendas y los desarrolladores puedan elegir si la recopilan o la comparten. La compañía pide leyes que obliguen a verificar la edad y pedir el consentimiento parental en la propia tienda de aplicaciones, una postura que sostiene desde 2023, y describe su estimación con IA como un respaldo.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años. Meta informó en mayo que, para cumplir esa norma, retiró el acceso a Instagram, Threads y Facebook a quienes considera menores de esa edad en el país.

La expansión llega después de un acuerdo que Meta firmó en agosto con fiscales estatales de Estados Unidos, en el que se comprometió a reforzar la verificación de edad y a imponer más restricciones a los adolescentes. La empresa también pidió a TikTok y YouTube que adopten prácticas similares.

La empresa bloqueó el acceso a sus redes a menores de 16 años en Australia para acatar las leyes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay dudas sobre la eficacia. La investigadora Lisa Given escribió en The Conversation en mayo que no está claro si los adolescentes pueden esquivar estos controles haciendo que su contenido parezca el de un adulto.

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Meta no informó si las verificaciones automáticas de edad de Facebook, que llegaron a cuentas de Estados Unidos en mayo, se extenderán a otras regiones. La versión para Threads es el único paso adicional que la empresa confirmó para este año.