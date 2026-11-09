Cómo crear una imagen de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Hokages de Naruto

Es clave tener imágenes de referencia para subir a la IA. (Fotocomposición Infobae)

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Cualquier persona puede transformar a los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en líderes ninja del anime Naruto mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

La clave consiste en separar los rasgos generales de cada universo, como la energía de una formación musical, los peinados diferenciados, las poses de combate y la jerarquía visual de los Hokages.

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El resultado puede remitir al anime de acción sin reproducir personajes existentes, emblemas oficiales o vestuarios reconocibles. Una imagen inspirada en los Hokages de Naruto debe construirse con protagonistas originales, accesorios ninja propios y un escenario que sugiera autoridad, combate y trabajo en grupo.

Gemini es una de las opciones legales para generar fotos en segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cuál es el primer paso para generar la imagen

Para empezar, es necesario abrir Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, desde un navegador, una tableta o la aplicación para celulares. Luego corresponde iniciar sesión con una cuenta de Google y crear una conversación nueva. De esa forma, las instrucciones y los ajustes posteriores quedan reunidos en un mismo hilo.

Antes de redactar el prompt, se debe elegir el encuadre. El formato horizontal permite mostrar a varios personajes de cuerpo completo, un paisaje de aldea y un conjunto de rostros tallados sobre una montaña ficticia.

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Qué debe incluir el prompt para crear recrear a los Saja Boys

El prompt debe presentar primero a los Saja Boys. Una fórmula posible es: “Ilustración anime contemporánea de seis guerreros ficticios de pop coreano convertidos en líderes ninja, con peinados distintos, poses de acción y uniformes originales”.

Es clave mantener la esencia de los Saja Boys al recrear la ilustración. (Foto: Netflix)

Después se pueden sumar los detalles que diferencian a cada integrante. Uno puede llevar una capa blanca con bordes rojos abstractos; otro, una armadura ligera color burdeos; un tercero, un chaleco verde con estampados florales geométricos.

Asimismo, las armas pueden variar: dagas, una espada curva, un abanico metálico o un bastón de energía. La diferencia entre prendas, colores y objetos reduce el riesgo de que todos parezcan el mismo personaje.

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Cómo se alude a los Hokages sin infringir los derechos de autor de Naruto

La referencia a los Hokages puede trasladarse a través de ideas amplias, como la posición de liderazgo, las capas ceremoniales, las bandas de tela, los protectores de frente sin logotipos y una montaña con retratos de antiguos gobernantes ficticios.

El fondo puede incluir montañas, edificios de madera y retratos de gobernantes ficticios para sugerir una aldea ninja. (Foto: Gemini)

En lugar de símbolos de hojas o emblemas oficiales, el pedido puede incluir “insignias circulares originales”, “placas de metal con un signo geométrico” o “escudos abstractos”.

Qué ajustes permiten mejorar la primera imagen generada con IA

La primera respuesta de Gemini debe tomarse como una base de trabajo. Hay que comprobar que aparezcan todos los integrantes, que las manos no tengan errores, que las armas posean una forma entendible y que ninguna figura quede cortada por los bordes.

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Las correcciones deben ser breves y precisas. Algunas opciones son: “mostrar cuerpos completos”, “dar más protagonismo al líder central”, “cambiar la capa blanca por una capa marfil”, “quitar emblemas similares a franquicias conocidas” o “hacer que cada guerrero tenga una postura distinta”.

Antes de compartir la imagen, conviene revisar que no incluya logotipos, textos involuntarios ni referencias directas a personajes existentes. (Foto: Gemini)

Cómo generar una versión apta para imprimir y colorear

Cuando la composición sea satisfactoria, se puede pedir una variante para colorear. El pedido debe incluir frases como “blanco y negro”, “líneas gruesas”, “contornos limpios”, “sin sombras”, “sin degradados” y “personajes de cuerpo completo”. Esa versión facilita la impresión y deja áreas definidas para aplicar color a mano.

Antes de descargar la imagen, corresponde revisar que no incluya palabras involuntarias, marcas de agua, logotipos o símbolos que remitan de forma directa a una franquicia.

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Es conveniente aclarar, si se publica o comparte en redes sociales, que se trata de una creación realizada con inteligencia artificial y que no es una imagen oficial de Las Guerreras K-pop ni de Naruto.