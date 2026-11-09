Facundo Bagnis volvió a jugar al tenis tras la sanción por doping: “Me encantaría ser número uno del mundo en dobles”

El rosarino regresó a la competencia con un título junto a Gonzalo Villanueva en el AAT Challenger de Villa María

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Facundo Bagnis volvió a competir después de atravesar u no de los momentos más difíciles de su carrera, a raíz de un caso de doping que derivó en una sanción de 12 meses. Su regreso no pudo ser mejor: se consagró campeón en dobles del AAT Challenger de Villa María junto a Gonzalo Villanueva. El tenista argentino habló sobre el impacto que tuvo la situación, el apoyo que recibió y la decisión de enfocar su carrera en esta modalidad.

El caso se originó en agosto de 2025, cuando una muestra tomada durante la clasificación del US Open arrojó un resultado positivo por hidroclorotiazida, una sustancia prohibida. Dos meses después, en octubre, Bagnis aceptó una suspensión provisional voluntaria mientras la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) llevaba adelante la investigación.

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“Cuando salió la noticia de mi doping positivo, fue algo muy duro de afrontar y de atravesar. Fueron sensaciones que nunca había imaginado, ni por asomo, y realmente dolieron mucho”, recordó el jugador de 36 años sobre el comienzo de un proceso que lo obligó a detener su actividad y replantearse distintos aspectos de su carrera.

En la nota con el equipo de comunicación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Bagnis explicó que el resultado positivo se debió a un suplemento contaminado que consumió por indicación médica. La investigación confirmó la presencia de la sustancia en el producto analizado y consideró que la infracción no había sido intencional. Finalmente, en julio de 2026, la ITIA anunció una suspensión de 12 meses, cuyo período se computó desde la sanción provisional. De esa manera, Facu quedó habilitado para volver a competir a partir del 17 de octubre.

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El impacto emocional fue profundo. “Es una situación que genera mucha impotencia, injusticia, bronca y tristeza”, explicó. También se refirió al momento en el que conoció la duración de la sanción. “Ahí llegó el segundo golpe del caso. El primero había sido en octubre, cuando me dieron la noticia, el segundo fue todos los meses de suspensión que me dieron, algo que no esperaba para nada”.

Facundo Bagnis junto a Gonzalo Villanueva, ganadores del cuadro de dobles del AAT Challenger de Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En medio de ese escenario, el acompañamiento de su entorno fue fundamental. En la entrevista, que puede verse en el canal de YouTube de la AAT, el rosarino destacó la cantidad de mensajes y muestras de afecto que recibió durante los meses más difíciles. “Recibí una catarata enorme de saludos, mensajes de apoyo y muchísimo cariño de la gente. Ese mimo al corazón que se dice, esa caricia al alma. Realmente lo sentí así, no lo exagero”.

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Con el paso del tiempo, el argentino pudo encontrar una nueva motivación para seguir vinculado al tenis. La posibilidad de dedicarse al dobles comenzó a tomar fuerza y terminó convirtiéndose en una alternativa concreta para continuar su carrera profesional.

“Ahí empezó a aparecer la posibilidad del dobles, algo que nunca había analizado. Creo que era como una segunda oportunidad”, contó. Aunque reconoció que todavía siente ganas de volver a competir en el circuito individual. “Obviamente, me dan ganas de jugar singles, pero, pensándolo y siendo bien racional, ya estoy dedicado al dobles”.

Lejos de vivirlo como una resignación, Bagnis encontró en ese cambio una nueva oportunidad para proyectarse. “El dobles me motiva un montón, me renueva los objetivos y los sueños, y me invita a poder hacerlo durante un tiempo más”, señaló.

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Sus aspiraciones son ambiciosas. El argentino no esconde que tiene un objetivo importante por delante. “Me encantaría ser número uno del mundo en dobles. Sé que es algo muy difícil y confío mucho en mi trabajo, en el trabajo que hice siempre”, expresó.

Facundo Bagnis durante su participación en el Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)

Más allá de los desafíos individuales, Bagnis mantiene intacto uno de los grandes anhelos de su carrera, volver a representar al país. El argentino ya tuvo participación en la Copa Davis y reconoció que le gustaría tener otra oportunidad con el equipo nacional. “Me encantaría volver a representar a Argentina, que es algo que siempre fue lo que más me ilusionó y lo que más mueve y moviliza mi corazón”, afirmó.

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Al mirar hacia atrás, el tenista también valoró el aprendizaje que le dejó el proceso y, sobre todo, los vínculos que construyó durante tantos años dentro del circuito. “Creo que lo más importante y lo más valioso son las relaciones que pudimos construir en este deporte”, reflexionó.

Y admitió. “Todas esas buenas relaciones que pude construir durante estos años de carrera son las que después recibí a cambio en un momento tan difícil. Me siento súper orgulloso de eso y agradecido a la vez”.

Después de atravesar una situación que nunca imaginó vivir, Bagnis comienza a transitar una nueva etapa de su carrera. El dobles aparece como el camino elegido, con la ilusión de alcanzar grandes objetivos y la posibilidad de volver a vestir la camiseta argentina.

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