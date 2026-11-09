Cómo fue el show sorpresa de La Sole en la previa de la misa que el papa León XIV brindará en el Monumento de los Españoles

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad Pastorutti canta antes del comienzo de la Misa

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A las 10.25 de este lunes, Soledad Pastorutti sorprendió a todos con su presencia y apareció en la zona del Monumento de los Españoles para brindar un show. Abrió su presentación con “La Viajera” y “Oración del Remanso”, dos canciones que marcaron el tono de una mañana atravesada por la música, la espiritualidad y la presencia de millones de personas en el escenario principal.

Aunque no estaba anunciada en un comienzo, la artista fue parte de las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina. Frente a una multitud reunida para acompañar la jornada, La Sole apareció por sorpresa y eligió un repertorio que combinó referencias a la identidad nacional, la fe y la expectativa de un encuentro que convocó a familias de distintos puntos del país.

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Con el mismo estilo de poncho utilizado en la despedida de Lionel Messi, y acompañada por músicos, la cantante santafesina interpretó “La Viajera”, una obra que remite al folclore y a los paisajes argentinos. Luego llegó “Oración del Remanso”, una de las composiciones más asociadas con el repertorio popular contemporáneo y con una letra que habla del trabajo, la humildad y la esperanza.

La elección de ambos temas no resultó casual. El repertorio previsto para la presentación de Soledad Pastorutti buscó condensar distintas dimensiones de un mismo mensaje: las raíces, el compromiso con los demás, la espiritualidad y el deseo de una sociedad más inclusiva. La cantante llevó esas ideas al escenario a través de canciones que forman parte de su recorrido artístico y que, en este caso, adquirieron una lectura ligada a la convocatoria religiosa.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad junto a su hermana cantan "Alma Misionera" antes del comienzo de la Misa

Uno de los momentos centrales llegó cuando su hermana Natalia subió al escenario. Juntas cantaron “Alma Misionera”, una canción vinculada a la tradición católica que fue acompañada por las voces del público presente.

La escena reunió a las dos hermanas sobre el escenario, con una interpretación que puso el foco en el carácter colectivo de la jornada. La letra de “Alma Misionera” plantea una vocación de servicio y cercanía con los demás, dos ejes que también atravesaron el sentido de la presentación.

La participación de Natalia sumó una imagen conocida para los seguidores de la familia Pastorutti. A lo largo de los años, las artistas compartieron distintos escenarios y proyectos, aunque esta vez el contexto tuvo una dimensión distinta: la actuación se produjo durante una jornada organizada alrededor de la presencia del pontífice en Buenos Aires.

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El público acompañó cada estrofa y transformó el momento en un canto compartido. Desde el escenario, la cantante mantuvo un tono cercano, sin discursos extensos, y dejó que las canciones concentraran el protagonismo de la presentación.

Luego del tema interpretado junto a su hermana, La Sole pidió permiso para cantar una canción más. Fue entonces cuando eligió “Aleluya”, una pieza que sumó un clima de recogimiento a la mañana.

Soledad Pastorutti emocionó con un repertorio de raíz argentina y fe ante la visita del papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de la cantante se integró al repertorio pensado para la ocasión, que incluyó obras con referencias directas a la fe y otras asociadas con la cultura popular argentina. En ese recorrido, “Aleluya” funcionó como una instancia de conexión entre la música y el sentido religioso del encuentro.

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Pro todavía flataba más, ya que luego de consultar con los presentes si todavía había posibilidad de interpretar una canción más, fue el turno de “Entre a mi pago sin golpear“ y “A Don Ata”, dos de los temas más clásicos de su repertorio.

El escenario montado en el Monumento de los Españoles fue el punto de encuentro de una convocatoria que reunió a familias, fieles y seguidores de la artista. Las imágenes de la transmisión mostraron a Soledad junto a su equipo musical, con una puesta sobria y enfocada en las voces y las guitarras.

La participación de La Sole tuvo lugar minutos antes de la llegada de León XIV a ese escenario y formó parte de una programación que combinó oración, música y expresiones de la cultura local. Con su repertorio, la cantante llevó al escenario una síntesis de elementos que atraviesan buena parte de su carrera: la canción de raíz folclórica, los vínculos familiares y la relación directa con su público.

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