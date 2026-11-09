Las acciones de Nvidia caen 5% en Wall Street y se disparan las de sus competidores mientras avanza la investigación

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, en el ojo de la tormenta por una relación extramatrimonial.

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Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 8% en los primeros negocios, para acotar las pérdidas de este lunes a un 5% pasado el mediodía, después de que la junta directiva del fabricante de chips anunciara que investigaría la relación entre el director ejecutivo Jensen Huang y una mujer que la comunidad de inteligencia cree que podría ser una espía china.

En un memorando enviado el domingo a los empleados, Jensen Huang admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, disculpándose con su familia y personal, y comprometiéndose a cooperar plenamente con una investigación independiente del consejo de administración. Los analistas de Wall Street no tardaron en señalar el elevado riesgo que esto representa para el principal fabricante mundial de chips de inteligencia artificial, que depende en gran medida de una persona clave.

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“Jensen es la esencia de Nvidia, y su éxito y ambiciones en inteligencia artificial dependen en gran medida de que siga siendo director ejecutivo. Jensen es irremplazable”, escribió Dan Ives, de la consultora Yorkville Ives, el lunes por la mañana.

En un memorando enviado el domingo a los empleados, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitió haber tenido una aventura extramatrimonial

La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente supervisada por consejeros independientes y abogados externos. Esto ocurrió después de que Huang admitiera una infidelidad matrimonial vinculada con una empresaria, de nombre Alice Huang, identificada por las autoridades de Estados Unidos como colaboradora de servicios de inteligencia chinos.

Aunque la compañía indicó preliminarmente que no hay indicios de filtración de secretos técnicos o afectación a la seguridad nacional, las posibles implicaciones geopolíticas, el escrutinio de EEUU y las estrictas restricciones a la exportación de chips avanzados a China generan nerviosismo en Wall Street.

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Un análisis del sector de semiconductores reveló que el riesgo de daños se limitaba principalmente a Nvidia. Las acciones de su rival AMD repuntaron un 9% tras la mejora de su recomendación a “Comprar” por parte de los analistas de Oppenheimer. Broadcom subió un 7,4%, mientras que Intel avanzó un 4,4 por ciento.

Alice Huang (derecha) acompañó al CEO de Nvidia, Jensen Huang en un restaurant de Taipei (Taiwan) en mayo de 2025 (Reuters)

El clima financiero mejoraba este lunes en el exterior. El panel tecnológico Nasdaq avanza un 2,4%, otra vez por encima de los 25.000 puntos, el índice Dow Jones de Industriales progresa un 1,6%, mientras el promedio S&P 500 sube un 1,9 por ciento.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , fabricante de chips de Nvidia, subieron más de 4%, mientras que el fabricante de equipos para semiconductores ASML también ganó un 5,5 por ciento.

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El fabricante de dispositivos de almacenamiento SanDisk subió un 1%. El fabricante de chips de memoria Micron Technology ( MU ) aumentó más del 5,9%, mientras que SK Hynix avanzan un 4,5 por ciento.

Otras acciones relacionadas con los chips incluyen al fabricante de procesadores Qualcomm (+4,2%) y al diseñador de semiconductores Arm Holdings (+6,8%), ambos con movimientos mínimos.

Un análisis financiero del sector de semiconductores reveló que el riesgo de daños se limitaba principalmente a Nvidia

Mientras tanto, las acciones de Alphabet , matriz de Google y Youtube, subieron más del 3% después de que el gigante tecnológico presentara dos nuevas unidades de procesamiento tensorial. Alphabet ha estado acelerando su negocio de chips de IA de fabricación propia, presentando cuatro sistemas TPU en un solo año.

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Google presentó dos nuevas unidades de procesamiento tensorial (TPU), sus chips de IA de fabricación propia. La TPU 8tx y la TPU 8i Max se suman a las 8t y 8i que presentó en abril, siendo la primera vez que Google lanza cuatro sistemas TPU en un solo año. Ambos chips estarán disponibles el próximo año.

Las previsiones son asombrosas. Bloomberg estima que las ventas de TPU aumentarán de unos 12.000 millones de dólares este año a más de 135.000 millones de dólares en 2028, sin contar los chips alquilados a través de Google Cloud. Esto supone un aumento de más de once veces en dos años.

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El negocio de centros de datos de Nvidia creció casi ocho veces en los dos primeros años del auge de la IA, pasando de 15.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2023 a 115.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025.