“Enamoradísima”: el mensaje de Daniela Christiansson para Maxi López en medio de una polémica que la toca de cerca

Daniela Christiansson y su familia posan en el jardín de su residencia antes de concretar su mudanza a Argentina

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La declaración que Daniela Christiansson le dedicó a Maxi López en redes sociales llegó en un momento de fuerte exposición mediática para su entorno. Con una imagen de una salida en pareja, la modelo sueca dejó un mensaje sencillo y afectuoso para el exfutbolista: “No sé ustedes, pero yo estoy enamoradísima de mi hombre”.

La publicación se conoció mientras la atención estaba puesta en el nuevo conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, a raíz de una denuncia por presuntas lesiones leves contra la hija mayor de la expareja. Sin aludir a esa situación ni mencionar a ninguno de los involucrados, Christiansson eligió compartir una escena íntima de su presente familiar junto a López.

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Maxi López y Daniela Christiansson en una publicación de redes sociales

La reacción del exdelantero no tardó en llegar. Desde la misma publicación, respondió con un mensaje breve que acompañó el tono romántico de su pareja: “Yo más, hermosa”. El intercambio generó comentarios entre los seguidores de ambos, que suelen acompañar cada una de sus apariciones en redes sociales.

La vida de los López en Argentina: Constantino disputa un partido de fútbol, mientras Elle recorre un supermercado y camina al aire libre junto a Daniela Christiansson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de varios años de residencia en Europa, Daniela Christiansson se instaló en la Argentina junto a sus hijos menores, Ella y Lando, y su madre. La mudanza le permitió a la familia comenzar una dinámica distinta cerca de López, quien también atraviesa una etapa de mayor presencia en el país.

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El cambio no sólo significó una nueva convivencia para la pareja. También abrió la posibilidad de que los hijos más chicos del exfutbolista compartan más momentos con sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, nacidos de la relación que López mantuvo con Wanda Nara.

En las últimas semanas, tanto Daniela como Maxi mostraron fragmentos de esa rutina mediante sus cuentas personales. Reuniones familiares, paseos y situaciones cotidianas forman parte del contenido que suelen publicar, sin grandes anuncios y con una exposición medida de la intimidad de sus hijos.

La fecha de la publicación llamó la atención porque coincidió con la repercusión del episodio ocurrido en Nordelta, que derivó en una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi. Según la información difundida sobre el caso, la Justicia investiga una acusación por presuntas lesiones leves a una de las hijas de la expareja.

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Maxi López y Daniela Christiansson comparten momentos solos

Ese contexto llevó a que algunos usuarios interpretaran la declaración amorosa de Christiansson como una posible referencia indirecta a la situación. Sin embargo, no hay elementos que permitan vincular el posteo de Daniela Christiansson con el conflicto judicial. Ni ella ni López realizaron comentarios sobre Icardi, Nara o la investigación.

La pareja eligió, por el contrario, concentrar su presencia pública en su propia vida familiar. El gesto romántico mostró un momento de cercanía entre ambos, en una etapa marcada por la adaptación a la convivencia en Buenos Aires y por la organización de una familia ensamblada.

El vínculo entre López y Wanda Nara tuvo momentos de alta tensión luego de su separación, aunque con el paso del tiempo lograron construir una relación enfocada en la crianza de sus tres hijos. La llegada de Daniela y los niños menores al país sumó un nuevo capítulo a esa organización familiar.

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La relación entre Daniela Christiansson y López se sostiene en una presencia pública serena, con imágenes que ponen el foco en los vínculos familiares

La llegada de Christiansson a Buenos Aires también permitió que la pareja organizara una vida cotidiana con mayor estabilidad. Entre compromisos personales, actividades familiares y encuentros con amigos, ella y López suelen compartir momentos a solas, como la salida que quedó reflejada en la reciente publicación.

Aunque el exfutbolista mantiene un perfil activo en los medios por su historia familiar y por sus proyectos profesionales, en sus redes suele mostrarse cercano a Daniela y a los chicos. La modelo, por su parte, acompaña esa dinámica con posteos que reflejan escenas simples de la convivencia, desde planes en familia hasta mensajes afectuosos dedicados a su pareja.

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