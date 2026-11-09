Teleshow

“Enamoradísima”: el mensaje de Daniela Christiansson para Maxi López en medio de una polémica que la toca de cerca

La modelo sueca compartió una postal junto al exfutbolista, le dedicó románticas palabras y recibió una respuesta que enterneció a sus seguidores

Una mujer y un hombre sostienen en brazos a un bebé y a una niña pequeña al aire libre frente a una pared blanca y arbustos
Daniela Christiansson y su familia posan en el jardín de su residencia antes de concretar su mudanza a Argentina
Guardar

La declaración que Daniela Christiansson le dedicó a Maxi López en redes sociales llegó en un momento de fuerte exposición mediática para su entorno. Con una imagen de una salida en pareja, la modelo sueca dejó un mensaje sencillo y afectuoso para el exfutbolista: “No sé ustedes, pero yo estoy enamoradísima de mi hombre”.

La publicación se conoció mientras la atención estaba puesta en el nuevo conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, a raíz de una denuncia por presuntas lesiones leves contra la hija mayor de la expareja. Sin aludir a esa situación ni mencionar a ninguno de los involucrados, Christiansson eligió compartir una escena íntima de su presente familiar junto a López.

PUBLICIDAD

Maxi López y Daniela Christiansson sentados con gafas de sol a una mesa con platos en la terraza exterior de un restaurante
Maxi López y Daniela Christiansson en una publicación de redes sociales

La reacción del exdelantero no tardó en llegar. Desde la misma publicación, respondió con un mensaje breve que acompañó el tono romántico de su pareja: “Yo más, hermosa”. El intercambio generó comentarios entre los seguidores de ambos, que suelen acompañar cada una de sus apariciones en redes sociales.

Tres fotografías contiguas con un partido de fútbol juvenil, una niña sentada en un carro de compras y dos personas caminando por una calle.
La vida de los López en Argentina: Constantino disputa un partido de fútbol, mientras Elle recorre un supermercado y camina al aire libre junto a Daniela Christiansson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de varios años de residencia en Europa, Daniela Christiansson se instaló en la Argentina junto a sus hijos menores, Ella y Lando, y su madre. La mudanza le permitió a la familia comenzar una dinámica distinta cerca de López, quien también atraviesa una etapa de mayor presencia en el país.

PUBLICIDAD

El cambio no sólo significó una nueva convivencia para la pareja. También abrió la posibilidad de que los hijos más chicos del exfutbolista compartan más momentos con sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, nacidos de la relación que López mantuvo con Wanda Nara.

En las últimas semanas, tanto Daniela como Maxi mostraron fragmentos de esa rutina mediante sus cuentas personales. Reuniones familiares, paseos y situaciones cotidianas forman parte del contenido que suelen publicar, sin grandes anuncios y con una exposición medida de la intimidad de sus hijos.

La fecha de la publicación llamó la atención porque coincidió con la repercusión del episodio ocurrido en Nordelta, que derivó en una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi. Según la información difundida sobre el caso, la Justicia investiga una acusación por presuntas lesiones leves a una de las hijas de la expareja.

Un hombre con gorra negra y gafas oscuras junto a una mujer rubia con lentes de sol, sentados a una mesa de exterior con platos
Maxi López y Daniela Christiansson comparten momentos solos

Ese contexto llevó a que algunos usuarios interpretaran la declaración amorosa de Christiansson como una posible referencia indirecta a la situación. Sin embargo, no hay elementos que permitan vincular el posteo de Daniela Christiansson con el conflicto judicial. Ni ella ni López realizaron comentarios sobre Icardi, Nara o la investigación.

La pareja eligió, por el contrario, concentrar su presencia pública en su propia vida familiar. El gesto romántico mostró un momento de cercanía entre ambos, en una etapa marcada por la adaptación a la convivencia en Buenos Aires y por la organización de una familia ensamblada.

El vínculo entre López y Wanda Nara tuvo momentos de alta tensión luego de su separación, aunque con el paso del tiempo lograron construir una relación enfocada en la crianza de sus tres hijos. La llegada de Daniela y los niños menores al país sumó un nuevo capítulo a esa organización familiar.

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza
La relación entre Daniela Christiansson y López se sostiene en una presencia pública serena, con imágenes que ponen el foco en los vínculos familiares

La llegada de Christiansson a Buenos Aires también permitió que la pareja organizara una vida cotidiana con mayor estabilidad. Entre compromisos personales, actividades familiares y encuentros con amigos, ella y López suelen compartir momentos a solas, como la salida que quedó reflejada en la reciente publicación.

Aunque el exfutbolista mantiene un perfil activo en los medios por su historia familiar y por sus proyectos profesionales, en sus redes suele mostrarse cercano a Daniela y a los chicos. La modelo, por su parte, acompaña esa dinámica con posteos que reflejan escenas simples de la convivencia, desde planes en familia hasta mensajes afectuosos dedicados a su pareja.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

El cantante se presentó junto al coro del lugar durante el encuentro del sumo pontífice con residentes y trabajadores

La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

Natalia Oreiro recordó el consejo de Lydia Lamaison que cambió la mirada de su carrera por completo

En su paso por el ciclo Argentina de película, la actriz compartió cómo las palabras de la inolvidable actriz la ayudaron en los inicios de su vida artística

Natalia Oreiro recordó el consejo de Lydia Lamaison que cambió la mirada de su carrera por completo

Lali Espósito volvió a los escenarios tras su casamiento y sorprendió en el show de BB Asul para interpretar Miss Universo

Ambas estrenaron en directo la colaboración que une sus universos musicales

Lali Espósito volvió a los escenarios tras su casamiento y sorprendió en el show de BB Asul para interpretar Miss Universo

Inesperada determinación de Grego Rosello en Masterchef Celebrity: “Me quedé sin fuerza”

Luego de la exigente prueba del pionono, el participante publicó una selfie con Damián Betular y escribió sobre una posible renuncia

Inesperada determinación de Grego Rosello en Masterchef Celebrity: “Me quedé sin fuerza”

La frase de Nora Colosimo que sumó tensión al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La madre de la empresaria se pronunció horas después de la respuesta de los abogados del delantero por la causa que involucra a una de sus hijas

La frase de Nora Colosimo que sumó tensión al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

AMÉRICA

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

Denuncian la venta de medicamentos próximos a vencer tras meses de escasez en Cuba

MALDITOS NERDS

Top Hat Studios anuncia la demo de Delivery Must Complete para enero de 2027

Top Hat Studios anuncia la demo de Delivery Must Complete para enero de 2027

Hyperspace Neptunia: Unlimited llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Attaboy Interactive pone fecha a Wonderfall, su aventura narrativa para PC

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

DEPORTES

La separación entre dos figuras de la Fórmula 1 que generó sorpresa en el final de la temporada

La separación entre dos figuras de la Fórmula 1 que generó sorpresa en el final de la temporada

Recuperó la pelota, tiró contra su propio aro y anotó: la insólita jugada en un partido de básquet que recorre el mundo

El video que muestra como Gasly esperó detenido hasta que los mecánicos de Alpine trabajaron en el auto de Colapinto en el GP de Brasil de F1

La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"