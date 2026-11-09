Los partidos tendrán hasta el 19 de noviembre para presentar sus planillas municipales en El Salvador

Nuevas Ideas inició una votación interna para definir candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes para las elecciones de 2027 en El Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

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Las candidaturas para los 262 concejos municipales de El Salvador ya tienen fecha límite. Los partidos políticos tendrán hasta el 19 de noviembre para completar sus planillas, según confirmó Diario El Mundo, periódico salvadoreño.

El proceso arrancó el lunes 9 de noviembre, según lo estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su calendario para los comicios del 28 de febrero de 2027.

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Antes de las alcaldías, ya se abrió otro frente. Desde el 1 de octubre corre en paralelo la inscripción de fórmulas presidenciales y de diputados a la Asamblea Legislativa, según detalló el diario.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abrirá la inscripción de candidaturas para las elecciones generales el 1 de octubre de 2026. (Imagen de cortesía)

Quiénes ya presentaron sus planillas

Hasta el momento, ningún partido ha inscrito fórmula presidencial. Nuevas Ideas, el oficialismo que respalda al presidente Nayib Bukele, es la única agrupación que completó sus 15 planillas legislativas, de acuerdo con Diario El Mundo.

La oposición avanza con menor velocidad. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió únicamente la planilla de salvadoreños en el extranjero. Vamos, por su parte, registró tres nóminas departamentales: Sonsonate, Chalatenango y Usulután, según el diario.

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Para competir por una alcaldía, cada candidato a concejo municipal debe presentar partida de nacimiento, Documento Único de Identidad, acta de las elecciones internas del partido, constancia de afiliación y una declaración jurada de no estar inhabilitado por el artículo 167 del Código Electoral. También debe acreditar solvencia de pensión alimenticia, de renta y municipal.

Los requisitos que exige la ley electoral

Las Juntas Electorales Departamentales (JED) son las encargadas de recibir las planillas completas por municipio. Sus miembros quedaron juramentados el 31 de octubre, informó Diario El Mundo.

Cada nómina debe incluir un candidato a alcalde, uno a síndico, regidores propietarios y suplentes, según la cantidad que fije el TSE para cada municipio. Los partidos también deben definir una “lista B”: el orden de precedencia de quienes integrarían el concejo si la planilla no gana la alcaldía.

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El Tribunal Supremo Electoral juramentó a los integrantes de la (JELVEX) y de las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) para las elecciones de 2027./ (YSKL)

Para postularse, un aspirante debe ser salvadoreño, mayor de 21 años, saber leer y escribir y tener domicilio en el municipio al menos un año antes de la elección.

El artículo 167 del Código Electoral veda la candidatura a quienes perdieron sus derechos ciudadanos, a los contratistas de servicios públicos municipales y a los empresarios de obras municipales.

Los aspirantes a alcalde enfrentan un filtro adicional. Deben presentar una constancia de la Corte de Cuentas que certifique que no tienen responsabilidad en sentencia ejecutoriada pendiente de pago; quienes resulten condenados cuentan con un mes para solventarse, según el diario.

A diferencia de los candidatos a diputados, quienes aspiran a un concejo municipal no están obligados a certificar que presentaron su declaración de patrimonio, una diferencia que Diario El Mundo remarcó en su cobertura del proceso.

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El contraste con el proceso legislativo

Mientras los concejos municipales recién arrancan su trámite, la carrera por la Asamblea Legislativa ya dejó su primer hito. Nuevas Ideas presentó el 6 de noviembre sus 60 candidaturas a diputados ante el TSE, en un acto al que asistieron el presidente del partido, Xavi Zablah, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien también busca la reelección.

Castro planteó una meta que vincula ambos procesos electorales. “Vamos por 60 curules, por 44 alcaldías y por la presidencia de la República, si Dios así lo quiere”, declaró ante el TSE, según consignaron medios locales.

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, planteó como objetivo electoral la obtención de la totalidad de los escaños parlamentarios./ (Prensa Nuevas Ideas)

Zablah, por su parte, ligó la inscripción a la continuidad del mandato de Bukele. “Los diputados de Nuevas Ideas son los únicos diputados que van a dar siempre, sin excepción, sin titubear, la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele”, aseveró ante el organismo electoral, de acuerdo con declaraciones recogidas en redes sociales.

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El oficialismo busca repetir el dominio que logró en 2024, cuando obtuvo 54 de los 60 escaños legislativos y dejó a la oposición reducida a tres curules.

ARENA, en tanto, confirmó que preparaba su documentación y esperaba formalizar su inscripción la semana del 6 de noviembre, con la meta declarada de alcanzar 10 diputados y 12 alcaldías, de acuerdo con declaraciones de su presidente, Carlos García Saade, a Diario El Mundo.