“No paro de llorar”: la emoción de Georgina Barbarossa por la cobertura de la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

A metros del Monumento de los Españoles, Georgina Barbarosssa expresó su emoción al poder cubrir la misa multitudinaria del papa León XlV (A la Barbarossa - Telefe)

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Desde que el papa León XIV llegó a la Argentina, su visita generó una movilización que atravesó distintos ámbitos de la sociedad. La expectativa por verlo de cerca se trasladó a las calles y también a los medios, que siguieron cada una de sus actividades. Georgina Barbarossa, que realizó A la Barbarossa (Telefe) desde las inmediaciones del Monumento de los Españoles, no pudo contener las lágrimas al comenzar la transmisión.

Al salir al aire, las cámaras la encontraron con lágrimas en el rostro, momento que quedó registrado en su cuenta de Instagram, mientras intentaba recomponerse para saludar a sus compañeros. “Hola, gorda. Hola, gordito. Muy buenos días. Me embarga la emoción totalmente, no paro de llorar”, dijo Barbarossa al comenzar el programa. Después extendió el saludo a quienes se encontraban en el estudio y a todo el equipo que trabajaba desde el lugar: “Hola a toda la gente, todo el equipo que está en el piso y en la escena”.

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“No saben la sensación de amor, la sensación de empatía, de solidaridad”, expresó, todavía conmovida. “Recién lo vi a Abel (Pintos), ustedes lo habrán visto también cantándole al Papa”, comentó. Desde el estudio le confirmaron que estaban siguiendo esas imágenes y Barbarossa insistió: “Es muy conmovedor y es muy lindo”.

La conductora dejó ver su emoción ante la oportunidad de cubrir en directo la multitudinaria misa (Captura de video)

“El espíritu que hay aquí cuando llegamos, más allá de la organización, que es fantástica, y toda la gente de prensa, los baños, el catering, todo limpísimo, todo brutal”, señaló. Y agregó: “La solidaridad y el amor y la alegría que tenemos todos”. “Ver al Papa ayer fue muy conmovedor, porque creo que él viene trayendo el mensaje que todos queríamos de Francisco”, sostuvo. Luego establecipo un vínculo entre ambos religiosos: “Creo que Francisco lo formó y él trajo ese mensaje”.

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“Es un hecho histórico”, afirmó Barbarossa. Desde el piso le señalaron que se trataba de la tercera visita papal a la Argentina, aunque aclararon que, en realidad, eran dos papas diferentes. “La primera vez fue en el 82 por la situación de las Malvinas”, explicó. Desde el estudio completaron el dato y Barbarossa agregó que, después de aquel episodio, el Papa Juan Pablo II había enviado a Antonio Samoré para mediar.

“Después se vino en el 87, donde yo pude un día ir corriendo también. Estaba en el fondo, ahí en la plaza”, contó. Aquella memoria personal quedó enlazada con el presente que estaba atravesando desde la cobertura de Telefe. “Y ahora tener este honor, que le agradezco a Dios y a Telefe haberme mandado hasta acá, chicos, porque ser representante de todos ustedes y ser sus ojos”, expresó.

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De cara al inicio de su cobertura para Telefe, la conductora intentó limpiar sus lágrimas debido a la emoción por la misa presidida por el papa León XlV (Instagram)

La conductora definió esa posibilidad como una experiencia que llevaría consigo para siempre. “Tener esta vivencia en el corazón, de alegría infinita, porque realmente este Papa me ha conmovido y me ha sorprendido”, precisó.

Barbarossa también reconoció que, antes de conocerlo personalmente, se había preguntado si León XIV tendría un estilo similar al de Francisco. “Viste que uno tenía la sensación de Francisco. Decís: ‘Ay, será como Francisco’”, planteó. “Y Francisco lo formó y lo mandó y lo envió”, afirmó.

Entre lágrimas, recuerdos y referencias a la historia reciente del país, la conductora convirtió la cobertura en un testimonio personal sobre la visita papal. Su emoción también reflejó el clima que se vivía entre quienes habían llegado al Monumento de los Españoles para participar de la misa. Mientras avanzaba la jornada, la transmisión continuó mostrando la expectativa de los fieles y el impacto de un encuentro que Barbarossa había definido como histórico, cercano y capaz de conmoverla profundamente en lo personal.

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