Google presenta Fitbit Edge con pantalla un 46% mayor y autonomía de siete días

La pulsera mide 11,5 milímetros de grosor e integra una pantalla híbrida de diodo orgánico de emisión de luz (OLED). (Google)

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Google amplió su catálogo de dispositivos para el seguimiento de actividad física con la presentación de Fitbit Edge, una pulsera que busca posicionarse entre las bandas tradicionales de ejercicio y los relojes inteligentes.

El dispositivo incorpora mediciones preventivas de salud basadas en inteligencia artificial, una pantalla con mayor superficie visible y una batería capaz de alcanzar hasta siete días de uso continuo.

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Diseño y pantalla: así es el nuevo Fitbit Edge

La pulsera mide 11,5 milímetros de grosor e integra una pantalla híbrida de diodo orgánico de emisión de luz (OLED) que incrementa en un 46% la superficie visible respecto a la pulsera Fitbit Charge 6, su antecesora en la gama de bandas de actividad de la compañía.

Google Fitbit Edge saldrá a la venta el 27 de octubre. (Google)

En cuanto a la autonomía, Fitbit Edge ofrece una duración media de hasta siete días con una sola carga. El dispositivo incluye además recarga rápida: con solo cinco minutos de conexión, obtiene energía suficiente para un día completo de uso, mientras que la carga total de 0 a 100 % se completa en 90 minutos.

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Pese a estas prestaciones, el dispositivo mantiene limitaciones frente a los relojes inteligentes. Según precisaron voceros de la compañía, Fitbit Edge carece de micrófono y altavoz, por lo que puede replicar llamadas y notificaciones de texto, pero no admite llamadas de voz directas ni pagos móviles sin contacto.

Salud preventiva con inteligencia artificial y sin agujas

Una de las incorporaciones centrales del nuevo dispositivo es la expansión de las herramientas de detección Health Guardian, disponibles tanto en Fitbit Edge como en la pulsera Fitbit Air.

Estas funciones analizan patrones mensuales en segundo plano para identificar cambios en la presión arterial del usuario. De forma pionera en un dispositivo de muñeca, también permiten estimar tendencias de resistencia a la insulina sin necesidad de agujas.

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FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El seguimiento metabólico se calcula mediante los sensores ya integrados en el dispositivo, combinados con modelos de inteligencia artificial entrenados con datos biométricos validados clínicamente.

Según explicó la compañía en una llamada con medios, este análisis de resistencia a la insulina no depende de monitores continuos de glucosa (CGM) externos, sino del procesamiento algorítmico realizado por los propios sensores de la pulsera.

Fitbit Edge cuenta también con sensor para electrocardiogramas (ECG), sensor de temperatura cutánea y lector óptico de pulso, que complementan el conjunto de mediciones orientadas a la prevención.

La resistencia a la insulina es la dificultad del cuerpo para responder de forma eficiente a esta hormona, lo que puede derivar en niveles elevados de glucosa en sangre. Fitbit Edge estima sus tendencias mediante inteligencia artificial y sensores propios, sin necesidad de agujas ni monitores externos de glucosa.

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El logo de Google en el Centro Europeo de Ingeniería de Google en Zúrich, Suiza. 19 de julio de 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann

Reconocimiento automático de más de 100 entrenamientos

Fitbit Edge estrena una actualización en la detección automática de actividades físicas, función que amplía el catálogo reconocido de 10 a más de 100 tipos de entrenamiento diferentes.

Esta capacidad es similar a la que ya ofrecen desde hace tiempo los relojes inteligentes de Apple. Para lograrla, el sistema emplea modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que cruzan señales de movimiento con el historial, la rutina y la ubicación del usuario.

Mediante este cruce de datos, el dispositivo logra identificar con mayor precisión deportes de raqueta, entrenamientos de fuerza o circuitos de intervalos de alta intensidad (HIIT), entre otras disciplinas.

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FILE PHOTO: The Google logo is displayed during a press conference in Berlin, Germany, November 11, 2025. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Alianza con Flo Health para el seguimiento de salud femenina

Google dio a conocer, además, un acuerdo de colaboración plurianual con Flo Health, aplicación que ayuda a las usuarias a predecir su ciclo menstrual y calcular sus días fértiles.

La alianza permitirá sincronizar datos con el consentimiento de las usuarias, con el objetivo de correlacionar las fases del ciclo menstrual y distintas etapas de la vida con el rendimiento físico y el descanso.

El acuerdo también busca impulsar proyectos de investigación médica centrados en la salud femenina mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

Precio, fecha de lanzamiento y nueva correa de acero

Google Fitbit Edge saldrá a la venta el 27 de octubre por 179,99 dólares, un precio que incluye tres meses de suscripción al servicio Google Health Premium.

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Las reservas anticipadas del dispositivo comenzaron el 12 de octubre de 2026, mientras que su distribución oficial en tiendas se iniciará el 27 de octubre, misma fecha en que estará disponible para la venta general.

Como complemento estético, Google desveló una nueva correa de malla metálica de acero inoxidable, compatible tanto con Fitbit Edge como con la pulsera Fitbit Air. Según la compañía, esta correa busca convertir los monitores de actividad en piezas de joyería.