El sistema RSA, uno de los más usados en el mundo, protege contraseñas y pagos gracias a la dificultad de factorizar números enormes. (Reuters)

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El científico de la computación Scott Aaronson, profesor de la Universidad de Texas en Austin, escribió en su blog que está “virtualmente seguro” de que los laboratorios de IA tienen resultados que romperían parte de la criptografía actual. Aclaró que no conoce cuáles son ni si implican un riesgo inmediato.

La criptografía es el conjunto de técnicas matemáticas que protege contraseñas, pagos y mensajes en internet. El sistema RSA, uno de los más usados, se apoya en que factorizar números enormes —descomponerlos en sus factores primos— es inviable para las computadoras actuales.

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Aaronson publicó el 25 de noviembre una entrada sobre las pruebas matemáticas que OpenAI y Anthropic habían difundido esa semana. Al final, escribió que algunos de esos avances aportarán algoritmos que romperán sistemas de cifrado hoy en uso y que tiene “múltiples fuentes confiables” de que los laboratorios guardan “una o más bombas” en ese terreno.

OpenAI y Anthropic difundieron esta semana pruebas matemáticas que reavivaron la discusión sobre los límites de la criptografía actual. (Reuters)

El mismo texto marca los límites: hasta que vea detalles o hable con alguien de un laboratorio, dijo, tiene mucha menos confianza sobre la naturaleza concreta de esos hallazgos. Escribió que no quiere difundir rumores sin confirmar y que lo dicho podría haberse deformado al pasar de boca en boca.

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El martes 24 de noviembre, Aaronson había comentado en su blog que oyó “muchos, muchos rumores” de que uno de los laboratorios, o ambos, tenía un método rápido para factorizar números grandes, lo que rompería RSA. Ese comentario circuló en la red social X, según informó The Next Web.

Después añadió una nota: “Un rumor es un rumor”, y lo que él considera casi seguro queda “lejos” de un método rápido de factorización. El medio señaló que no pudo verificar de forma independiente esas afirmaciones, y tampoco hay hasta ahora un ataque práctico contra RSA demostrado públicamente.

El 25 de noviembre, Aaronson escribió en su blog que tiene "múltiples fuentes confiables" sobre avances no públicos en los laboratorios de IA. (Reuters)

El 27 de noviembre, Aaronson publicó otra entrada en tono humorístico, en la que simula una llamada de un periodista financiero. Allí dice tener información específica de que los laboratorios publicarán pronto un avance importante en criptoanálisis teórico —el estudio de cómo romper cifrados— que no pondría en peligro inminente a los sistemas desplegados, aunque no puede dar más detalles.

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En esa misma entrada separó esa información de los rumores sobre otros hallazgos que sí supondrían un peligro inmediato si fueran ciertos. Afirmó que no tiene datos concretos sobre ellos, pero que se ve obligado a tomarlos en serio. Más tarde actualizó el texto para quejarse de los titulares de X que exageraron sus palabras.

Resultados matemáticos de la IA

El contexto es una racha de pruebas matemáticas de OpenAI y Anthropic. Según The Next Web, el martes ambos laboratorios publicaron demostraciones de que VP es distinto de VNP, un problema considerado un paso hacia el célebre interrogante “P contra NP”. OpenAI también difundió un artículo de 111 páginas sobre la multiplicación de matrices.

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El científico aclaró que, hasta ver pruebas concretas, su confianza sobre la naturaleza exacta de esos hallazgos es mucho menor. (Reuters)

Aaronson escribió que las empresas “ya ni se molestan” en emitir comunicados: suben los trabajos a repositorios de GitHub. Dijo que, como respaldan sus afirmaciones con certificados del verificador formal de pruebas Lean, parte de la premisa de que cualquier demostración de esos laboratorios es correcta salvo información en contra.

The Next Web también informó que Google publicó el miércoles un artículo con un nuevo algoritmo de factorización que Aaronson describió como un resultado teórico importante, sin utilidad práctica para romper el cifrado.

Aaronson pidió a los lectores preocupados por su billetera de bitcoin que busquen rumores en otro sitio. En su entrada del 25 de noviembre escribió que no quiere que la parte criptográfica opaque la magnitud de lo que ocurre en las matemáticas.

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