Google lanza Fitbit Air: la pulsera inteligente sin pantalla que monitoriza tu salud y sueño

Fitbit Air es la nueva pulsera inteligente sin pantalla de Google. (Google)

Google ha presentado Fitbit Air, su nueva pulsera inteligente sin pantalla, enfocada en el monitoreo continuo de la salud y el sueño.

Fitbit Air está diseñada para ser usada las 24 horas del día, gracias a su peso mínimo. El dispositivo recopila datos como frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco con alertas de fibrilación auricular, saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad cardíaca y fases del sueño, entre otros parámetros.

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Toda la información se sincroniza automáticamente con la aplicación Google Health, plataforma en la que el usuario puede consultar estadísticas detalladas, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a informes de bienestar.

Existe una edición especial co-diseñada con Stephen Curry, pensada para deportistas.(Google)

A diferencia de otros relojes y pulseras inteligentes, Fitbit Air no muestra notificaciones ni requiere interacción directa; su propuesta es acompañar al usuario de forma pasiva, permitiendo vivir “en el momento” sin distracciones digitales.

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La autonomía del dispositivo es otro punto fuerte: ofrece hasta una semana de batería con una sola carga, y su sistema de carga rápida permite obtener un día completo de uso en solo cinco minutos.

Fitbit Air cuenta con un precio inicial de USD 99,99 e incluyendo tres meses de prueba de Google Health Premium, el servicio de suscripción que desbloquea todas las funciones del Google Health Coach.

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El diseño es ligero, cómodo y permite cambiar las correas fácilmente. (Google)

Cómo funciona Fitbit Air de Google

El dispositivo está equipado con sensores de alta precisión y algoritmos de aprendizaje automático capaces de detectar y registrar automáticamente actividades físicas comunes, como caminar, correr o entrenar.

El usuario puede iniciar entrenamientos desde la app, seguir rutinas guiadas por el Health Coach, o dejar que Fitbit Air identifique los ejercicios y genere resúmenes personalizados.

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El sistema se adapta progresivamente a los hábitos y necesidades de cada persona, mejorando la precisión del reconocimiento de actividades con el uso continuo.

La integración con Google Health Coach permite una visión mucho más completa del bienestar del usuario.

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El dispositivo se sincroniza con la aplicación Google Health para mostrar estadísticas y recomendaciones. (Google)

Además de registrar la actividad física y el sueño, el sistema analiza patrones de salud y sugiere cambios concretos para mejorar el descanso, la actividad o la gestión del estrés.

Entre las funciones avanzadas, destaca la posibilidad de controlar la velocidad y calidad del sueño, identificar fases específicas y detectar irregularidades que pueden impactar en el bienestar general.

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El núcleo del dispositivo, un pequeño “pebble” sin pantalla, puede extraerse y colocarse en diferentes correas intercambiables, disponibles en diversos materiales y colores.

Entre ellas, sobresale una edición especial creada en colaboración con el deportista Stephen Curry, con una correa diseñada para maximizar la ventilación durante entrenamientos de alta intensidad.

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La pulsera inteligente es compatible con Android e iOS y se puede reservar desde USD 99,99. (Google)

Google asegura que toda la información recopilada se gestiona bajo estrictas políticas de confidencialidad y que el dispositivo no está destinado a fines médicos, sino a proporcionar información útil para la gestión personal del bienestar.

La función de monitoreo cardíaco no está indicada para menores de 22 años con fibrilación auricular u otras arritmias conocidas, y las herramientas de seguimiento del sueño no sustituyen el diagnóstico o tratamiento médico profesional.

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Con qué dispositivos es compatible Fitbit Air de Google

La compatibilidad del dispositivo es amplia: Fitbit Air funciona tanto con Android (a partir de la versión 11) como con iOS (desde la versión 16.4), y requiere una cuenta de Google y la aplicación Google Health para su configuración y uso.

Google Health es el ecosistema digital de bienestar creado por Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Los accesorios y correas adicionales están disponibles desde USD 34,99, y la edición especial puede reservarse por USD 129,99.

Qué es Google Health

Google Health es la plataforma de salud digital desarrollada por Google que integra datos biométricos, actividad física y bienestar en un solo espacio digital.

A través de la aplicación Google Health, los usuarios pueden sincronizar información de dispositivos como relojes y pulseras inteligentes, monitorizar métricas de salud (frecuencia cardíaca, sueño, actividad, entre otras) y acceder a informes detallados y recomendaciones personalizadas.