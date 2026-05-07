Tecno

Google lanza Fitbit Air: la pulsera inteligente sin pantalla que monitoriza tu salud y sueño

El dispositivo mide frecuencia cardíaca, registra el nivel de oxígeno, saturación de oxígeno, entre otros parámetros

Guardar
Google icon
Mujer en ropa deportiva magenta practicando yoga en exteriores con un monitor de actividad azul en su muñeca, junto a cuatro bandas de colores flotantes para el dispositivo
Fitbit Air es la nueva pulsera inteligente sin pantalla de Google. (Google)

Google ha presentado Fitbit Air, su nueva pulsera inteligente sin pantalla, enfocada en el monitoreo continuo de la salud y el sueño.

Fitbit Air está diseñada para ser usada las 24 horas del día, gracias a su peso mínimo. El dispositivo recopila datos como frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco con alertas de fibrilación auricular, saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad cardíaca y fases del sueño, entre otros parámetros.

PUBLICIDAD

Toda la información se sincroniza automáticamente con la aplicación Google Health, plataforma en la que el usuario puede consultar estadísticas detalladas, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a informes de bienestar.

Stephen Curry, con barba y sudadera negra sin mangas, sonríe a la cámara mientras sostiene un balón de baloncesto. Fondo gris con paneles negros
Existe una edición especial co-diseñada con Stephen Curry, pensada para deportistas.(Google)

A diferencia de otros relojes y pulseras inteligentes, Fitbit Air no muestra notificaciones ni requiere interacción directa; su propuesta es acompañar al usuario de forma pasiva, permitiendo vivir “en el momento” sin distracciones digitales.

PUBLICIDAD

La autonomía del dispositivo es otro punto fuerte: ofrece hasta una semana de batería con una sola carga, y su sistema de carga rápida permite obtener un día completo de uso en solo cinco minutos.

Fitbit Air cuenta con un precio inicial de USD 99,99 e incluyendo tres meses de prueba de Google Health Premium, el servicio de suscripción que desbloquea todas las funciones del Google Health Coach.

Primer plano de tres medidores de actividad física con pulseras en beige, gris oscuro y azul claro, con hebillas doradas, negras y plateadas sobre fondo blanco azulado
El diseño es ligero, cómodo y permite cambiar las correas fácilmente. (Google)

Cómo funciona Fitbit Air de Google

El dispositivo está equipado con sensores de alta precisión y algoritmos de aprendizaje automático capaces de detectar y registrar automáticamente actividades físicas comunes, como caminar, correr o entrenar.

El usuario puede iniciar entrenamientos desde la app, seguir rutinas guiadas por el Health Coach, o dejar que Fitbit Air identifique los ejercicios y genere resúmenes personalizados.

El sistema se adapta progresivamente a los hábitos y necesidades de cada persona, mejorando la precisión del reconocimiento de actividades con el uso continuo.

La integración con Google Health Coach permite una visión mucho más completa del bienestar del usuario.

Una mujer de cabello oscuro duerme de lado en la cama, cubriendo parte de su cuerpo con una manta roja y usando una pulsera de seguimiento azul claro en la muñeca izquierda
El dispositivo se sincroniza con la aplicación Google Health para mostrar estadísticas y recomendaciones. (Google)

Además de registrar la actividad física y el sueño, el sistema analiza patrones de salud y sugiere cambios concretos para mejorar el descanso, la actividad o la gestión del estrés.

Entre las funciones avanzadas, destaca la posibilidad de controlar la velocidad y calidad del sueño, identificar fases específicas y detectar irregularidades que pueden impactar en el bienestar general.

El núcleo del dispositivo, un pequeño “pebble” sin pantalla, puede extraerse y colocarse en diferentes correas intercambiables, disponibles en diversos materiales y colores.

Entre ellas, sobresale una edición especial creada en colaboración con el deportista Stephen Curry, con una correa diseñada para maximizar la ventilación durante entrenamientos de alta intensidad.

Hombre musculoso de perfil corre hacia la derecha con camiseta y gorra negras, y banda de actividad, bajo un cielo azul claro con una barandilla metálica abajo
La pulsera inteligente es compatible con Android e iOS y se puede reservar desde USD 99,99. (Google)

Google asegura que toda la información recopilada se gestiona bajo estrictas políticas de confidencialidad y que el dispositivo no está destinado a fines médicos, sino a proporcionar información útil para la gestión personal del bienestar.

La función de monitoreo cardíaco no está indicada para menores de 22 años con fibrilación auricular u otras arritmias conocidas, y las herramientas de seguimiento del sueño no sustituyen el diagnóstico o tratamiento médico profesional.

Con qué dispositivos es compatible Fitbit Air de Google

La compatibilidad del dispositivo es amplia: Fitbit Air funciona tanto con Android (a partir de la versión 11) como con iOS (desde la versión 16.4), y requiere una cuenta de Google y la aplicación Google Health para su configuración y uso.

Google Health es el ecosistema digital de bienestar creado por Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Google Health es el ecosistema digital de bienestar creado por Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Los accesorios y correas adicionales están disponibles desde USD 34,99, y la edición especial puede reservarse por USD 129,99.

Qué es Google Health

Google Health es la plataforma de salud digital desarrollada por Google que integra datos biométricos, actividad física y bienestar en un solo espacio digital.

A través de la aplicación Google Health, los usuarios pueden sincronizar información de dispositivos como relojes y pulseras inteligentes, monitorizar métricas de salud (frecuencia cardíaca, sueño, actividad, entre otras) y acceder a informes detallados y recomendaciones personalizadas.

Google icon

Temas Relacionados

GoogleFitbir AirSaludSueñoPulsera inteligenteTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si tienes esta aplicación instalada en tu PC podrías estar expuesto a ciberdelincuentes

Las versiones infectadas de Daemon Tools podían recolectar información del sistema y abrir puertas traseras para ejecutar comandos remotos en los equipos afectados

Si tienes esta aplicación instalada en tu PC podrías estar expuesto a ciberdelincuentes

Modo invisible en WhatsApp: pasos para que nadie sepa cuándo estás conectado ni si leíste mensajes

Aprende a desactivar la última conexión, ocultar confirmaciones de lectura y elegir quién puede ver tu foto de perfil, controlando tu presencia en la app de forma sencilla y segura

Modo invisible en WhatsApp: pasos para que nadie sepa cuándo estás conectado ni si leíste mensajes

Inversores presionan a Nintendo para subir el precio de la Switch 2

Inversores consideran que el precio actual de la Switch 2 no alcanza para cubrir los crecientes costos de fabricación y presionan a Nintendo para aplicar un aumento global

Inversores presionan a Nintendo para subir el precio de la Switch 2

Así es el nuevo robot de Elon Musk que puede navegar por todo tu cerebro

Cada trastorno cerebral impacta una zona específica, por eso el dispositivo puede acceder a cualquier área de este órgano

Así es el nuevo robot de Elon Musk que puede navegar por todo tu cerebro

“La IA deberá pagar impuestos”: la advertencia de Bill Gates sobre el futuro tributario

El empresario señaló que la revolución de la IA no solo transformará la productividad global, sino también el empleo y la manera en que los países financian sus economías

“La IA deberá pagar impuestos”: la advertencia de Bill Gates sobre el futuro tributario

DEPORTES

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

TELESHOW

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela: de un inicio idílico al escándalo de infidelidad tras la ruptura

Fito Páez lanzó el adelanto de su nuevo disco: un grito de guerra y un regreso a las fuentes del rock and roll

Nicole Neumann habló de su pasado como cantante y recordó su gran hit: “Lo escribí cuando tenía 13 años”

INFOBAE AMÉRICA

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

Fiscalía expone vigilancia y procedimientos previos a homicidios de la MS-13 en El Salvador

El CIEN advierte que la Ley Antilavado en Guatemala presenta posibles inconstitucionalidades y deficiencias técnicas

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abusos físicos y sexuales contra su esposa en El Salvador

Panamá prepara licitación de cinco puertos y expansión clave de su plataforma logística