WhatsApp incorporó una función que permite programar mensajes en Android, iPhone y la versión Web. (WhatsApp)

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WhatsApp ahora permite programar mensajes tanto en Android, iPhone y en la versión Web. Sin embargo, es posible que no te aparezca esa nueva opción. En estos casos, es recomendable actualizar sistemas operativos y la misma aplicación.

Para actualizar el sistema operativo, debes ir a los ajustes del celular y buscar el apartado que haga referencia a esta necesidad. En cuanto a la aplicación, debes ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar WhatsApp y así, verificar si hay alguna actualización pendiente.

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En el caso de WhatsApp Web, es recomendable actualizar el sistema operativo del computador.

La herramienta para programar envíos se encuentra disponible en la versión 26.46.74 y llega a los usuarios de forma gradual. (REUTERS/Dado Ruvic)

Si después de verificar todas las actualizaciones disponibles, sigue sin aparecer dicha función, es posible que la plataforma de mensajería la habilite proximamente para tu dispositivo. WhatsApp despliega sus novedades de forma gradual.

Cabe mencionar que esta función de programar mensajes se encuentra presente en la versión 26.46.74 de la app.

Cómo actualizar mi celular Android

Antes de empezar, conecta el equipo a una red Wi‑Fi estable, verifica que tenga al menos 50 % de batería y realiza una copia de seguridad de tus archivos importantes.

Luego abre Ajustes, ingresa en Sistema y selecciona Actualización del sistema; los nombres pueden variar según la marca.

La actualización del sistema operativo en Android exige una conexión Wi-Fi y un mínimo del 50 % de batería. (REUTERS/Brendan McDermid)

Pulsa Buscar actualizaciones y sigue las indicaciones en pantalla. Si existe una versión disponible, descarga e instálala sin interrumpir el proceso. Al reiniciarse, revisa que tus aplicaciones funcionen correctamente y actualízalas desde Google Play si es necesario.

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Cómo actualizar un iPhone a la última versión de iOS

Para actualizar un iPhone a la versión más reciente de iOS, primero realiza una copia de seguridad en iCloud o en una computadora. Luego, conecta el dispositivo a una red wifi y a una fuente de alimentación para evitar interrupciones durante la descarga.

Abre la aplicación Ajustes, ingresa en General y selecciona Actualización de software. El iPhone mostrará la versión instalada y, si corresponde, la actualización disponible para ese modelo. Pulsa Descargar e instalar e ingresa el código de desbloqueo si el sistema lo solicita.

El proceso de instalación de iOS requiere espacio de almacenamiento y una copia de seguridad en iCloud o en una computadora. (REUTERS/Jeenah Moon)

Antes de confirmar, revisa que haya suficiente espacio de almacenamiento. Si falta capacidad, el iPhone puede ofrecer eliminar aplicaciones de forma temporal y reinstalarlas al finalizar el proceso.

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Es posible activar las actualizaciones automáticas desde Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones automáticas. De esta manera, el iPhone podrá descargar el software y completar la instalación durante la noche, siempre que esté conectado a wifi y cargándose.

Cómo actualizar la app de WhatsApp

Para actualizar WhatsApp, abre la tienda de aplicaciones de tu celular y busca “WhatsApp Messenger”.

En Android, ingresa a Google Play Store; en iPhone, abre la App Store. Si hay una versión nueva disponible, aparecerá el botón Actualizar. Púlsalo y espera a que finalice la descarga e instalación.

Los mensajes programados mantienen el cifrado de extremo a extremo y salen a destino incluso si el celular no tiene batería. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Antes de iniciar el proceso, verifica que el teléfono tenga conexión estable a wifi o datos móviles y suficiente espacio de almacenamiento. WhatsApp recomienda mantener la aplicación actualizada para acceder a las funciones más recientes y recibir correcciones de errores.

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Puedes activar las actualizaciones automáticas desde los ajustes de Google Play o App Store. Así, el teléfono instalará las nuevas versiones cuando estén disponibles, sin necesidad de buscar la aplicación manualmente.

Cómo programar mensajes en WhatsApp

WhatsApp permite programar mensajes desde iPhone, Android y WhatsApp Web. Para hacerlo, abre la conversación, redacta el texto y selecciona la opción para definir la fecha y la hora de envío. La función permite fijar la entrega desde 10 minutos hasta 14 días después.

Los mensajes programados permanecen cifrados de extremo a extremo y se envían a la hora elegida, incluso si el teléfono está apagado o sin batería. Antes del horario establecido, el usuario puede revisar los envíos pendientes y eliminarlos si cambia de opinión. El destinatario recibirá el mensaje como cualquier otro, sin ninguna marca especial al recibirlo.

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