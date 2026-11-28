Javier Milei y Pedro Alliana acordaron reactivar los proyectos hidroeléctricos binacionales Corpus Christi e Itatí - Itá Corá. (REUTERS/Cesar Olmedo)

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En su visita a Asunción, el presidente Javier Milei y su par paraguayo Pedro Alliana acordaron avanzar con los proyectos de Corpus Christi e Itatí - Itá Corá. Ambos implicarían una inversión de USD 10 mil millones y un incremento del 10% en la capacidad de generación eléctrica.

“Abordamos los temas sustantivos de una agenda donde la integración física es clave”, señaló el Canciller paraguayo Rubén Ramírez. Fue durante la declaración conjunta con Pablo Quirno, el ministro de Relaciones Exteriores argentino. El mensaje se produjo momentos después de que Milei y Alliana culminaran el encuentro bilateral en la capital paraguaya el jueves pasado.

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En ese marco describió que charlaron sobre “nuevos proyectos” e “integración energética” y detalló que entre ellos estuvieron los de Corpus Christi en Misiones e Itatí - Itá Corá en Corrientes. Ramírez adelantó que se trabajará sobre ellos “mediante la alianza pública-privada que nos permitirá mejorar la generación de energía”.

Antes, había destacado a Yacyretá como un “hito” en la relación entre Argentina y Paraguay. Luego, adelantó que en julio del 2028 próximo comenzará a funcionar la primera turbina de Aña Cuá. Se trata de un brazo del río Paraná adyacente al complejo principal.

El canciller Pablo Quirno junto a su par paraguayo Rubán Ramírez

Quirno, en tanto, ratificó los dichos de su colega aseverando: “Rubén ya describió la agenda y no voy a repetirla. Tenemos proyectos muy importantes y abarcativos”, sentenció. Estas iniciativas incluyen “infraestructura y también integración energética”, consignó.

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Los proyectos

Las represas son iniciativas que ambos países vienen evaluando desde hace años. El costo de realización y el impacto ambiental son dos de las barreras que han dificultado el avance. La inversión neta en las dos presas rondaría los 10 mil millones de dólares. Estos fondos son los que ambos gobiernos evalúan inyectar a través del esquema público-privado y el mecanismo de concesión.

Corpus Christi estaría ubicada sobre el río Paraná en el punto intermedio entre la ciudad misionera de Corpus y el departamento paraguayo de Itapúa. Su ubicación la sitúa entre Yacyretá e Itaipú, la gran central binacional paraguayo-brasileña.

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La idea original es de 1960. En 1980 se avanzó con un acuerdo para llevar adelante las obras. Se han barajado varias opciones para su emplazamiento, pero el proyecto siempre quedó en intención.

En 1996 se realizó un plebiscito en Misiones que rechazó la construcción de la presa. Un 88% votó en ese sentido. La provincia ratificó la decisión con una ley. Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un movimiento que busca rediscutir esa decisión tomada 30 años atrás.

Se estima que el proyecto Corpus Christi igualaría el flujo de producción de Yacyretá

Según las proyecciones, podrían instalarse 20 turbinas tipo Kaplan. Esto permitiría contar con una potencia total de 2.880 MW y una generación estimada cercana a los 20.000 GWh anuales. El flujo es comparable a Yacyretá.

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Las estimaciones económicas indican que el costo de su construcción rondaría los 5.000 millones de dólares. El autor de esta estimación es Enrique Guardo, director de la Delegación argentina ante la Comip (Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná).

Su construcción demoraría entre 5 y 6 años. A partir del quinto ya se podrían poner en marcha las turbinas.

El proyecto Itatí - Itá Cora también se asienta sobre el río Paraná, pero aguas abajo de la represa de Yacyretá.

Según reporta el Instituto Nacional del Agua (INA), sobre la iniciativa “se realizan los estudios hidráulicos para el anteproyecto”. Los principales objetivos son la determinación de áreas inundables y de curvas altura-caudal. También la “cuantificación del aporte hidrológico y el análisis del oleaje”, la dinámica del agua y los sedimentos en la zona.

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El proyecto hidroeléctrico Corpus Christi prevé una potencia de 2.880 MW y una generación anual de 20.000 GWh entre Misiones e Itapúa.

La central estaría localizada entre las localidades de Itatí (Corrientes) y el distrito de Mayor Martínez en el departamento de Ñeembucú (Paraguay).

Las estimaciones técnicas y reportes varían entre 1.600 MW y 2.000 MW de capacidad instalada, según el diseño y etapa de estudio. El IPPSE (Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico), en un informe técnico divulgado en octubre de este año, estimó que la construcción de la central requeriría una inversión cercana a los USD 5.000 millones.

En conjunto, ambos complejos hidroeléctricos sumarían alrededor de un 4,9% a la potencia instalada total del SADI (sistema interconectado argentino) y cerca de un 10,6% a la generación eléctrica anual del país. Por ser proyectos binacionales, a la Argentina le correspondería el 50% de la producción de ambas centrales.

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Gas y Mercosur

Asimismo, los representantes de ambos gobiernos hablaron sobre la posibilidad de que Paraguay se conecte a gasoductos que pasan por Formosa y Salta para poder importar gas de Vaca Muerta. Sobre este tema ya hay memorandos de entendimiento firmados que incluyen a Brasil.

Avanza el acuerdo para abastecer a Paraguay con gas producido en Vaca Muerta

En las conversaciones de primer nivel también se incorporó la mejora de la infraestructura de los puentes Clorinda (Formosa) - Puerto Falcón y Pilar - Puerto Cano y Pozo Hondo - Misión La Paz.

El intercambio comercial entre los dos países ronda los 4 mil millones de dólares al año. “Seguiremos trabajando en la integración económica y en la facilitación del tránsito fronterizo”, consignó Ramírez.

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La próxima semana habrá cumbre del Mercosur, espacio que ambos países integran junto a Brasil y Uruguay. A Paraguay le interesa rediscutir la cuota de acceso a la venta de carne vacuna a Europa, uno de los ítems del acuerdo reciente firmado entre ambos bloques económicos.