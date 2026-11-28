Argentina registró una morosidad del 7,3% durante el primer trimestre de 2026, el nivel más elevado entre los países de la región

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Según la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que agrupa a 540 entidades, la cartera de morosidad del sistema bancario regional alcanzó los USD 104.621 millones en marzo de 2026, un incremento del 44% interanual. Argentina registró una morosidad del 7,3% durante el primer trimestre de 2026, el nivel más elevado entre los países analizados y más del doble del promedio regional del 2,78 por ciento.

Y todavía, según los últimos datos del BCRA, correspondientes a agosto, la morosidad del sector privado aumentó hasta el 7,75% con picos superiores al 18% al 25% en familias y entidades no bancarias o fintechs según distintos informes del sector, frente al 3,8% registrado entre las empresas.

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Tengamos en cuenta que el sector bancario tradicional en Argentina tiene en sus manos casi dos tercios de los $14 billones en préstamos en situación irregular. El otro tercio de los créditos en mora corresponde a las fintech y a proveedores de crédito no bancario, como las tarjetas de los supermercados o cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales. En total son unos 7 millones de argentinos los morosos.

Pero es un fenómeno global. Forbes, citando el último informe de crédito privado del tercer trimestre de Fitch Ratings, agencia de calificación crediticia, muestra que la tasa de impago de crédito privado en Estados Unidos subió al 6,3% en los últimos 12 meses. Es la lectura más alta en la serie de Fitch, y ya lleva cinco trimestres consecutivos deteriorándose.

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La tasa de impago de crédito privado en Estados Unidos subió al 6,3% en los últimos 12 meses. Es la lectura más alta en la serie de Fitch

En todo esto tienen mucho que ver, si no todo, los Estados. Empezando por el endeudamiento estatal global que quita crédito al sector privado al presionar una suba de tasas dada la alta demanda de los gobiernos.

La deuda bruta estatal mundial llegaría a los USD 121 billones en 2026, equivalente al 94,6% del PBI global. Estados Unidos y China tienen el 53% del total, USD 63,9 billones. La deuda estatal de Estados Unidos ha aumentado desde el 108% al 127% del PBI en la última década, en tanto que se prevé que la deuda china supere el 100% del PBI en 2026.

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La deuda estatal de Estados Unidos ha aumentado desde el 108% al 127% del PBI en la última década (Foto: Reuters)

Tras conocerse un dato de “inflación” -suba del IPC, en rigor- estadounidense superior al esperado, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años subió 17 puntos básicos, hasta el 4,74%, mientras que la tasa a diez años alcanzó el 5%. Este escenario resulta relevante para el crédito porque un costo financiero persistentemente elevado puede dificultar la refinanciación de deudas, encarecer nuevos préstamos y afectar las decisiones de consumo e inversión. Y recordemos que el índice de riesgo “país” se calcula por sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Para remate, si la Fed vuelve a subir la tasa de interés en diciembre y se desarma el carry en yenes, las monedas de los emergentes van a sentir la presión; los bancos centrales no van a tener margen para bajar tasas y el alivio para la gente se va a demorar.

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Si la Fed vuelve a subir la tasa de interés en diciembre y se desarma el carry en yenes, las monedas de los emergentes van a sentir la presión

De cara al futuro, el próximo punto a mirar de cerca son las empresas que tomaron deuda en dólares sin tener ingresos en esa moneda.

Reestructuración perpetua: extender y fingir

Ahora, casi el 88% de esos impagos en Estados Unidos implicaron algún tipo de reestructuración. En otras palabras, el pasatiempo favorito de la industria financiera es extender plazos y fingir que todo va bien: mantienen a las empresas técnicamente operativas mientras hacen muy poco para resolver el problema subyacente: demasiada deuda y poco flujo de caja.

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El pasatiempo favorito de la industria financiera en Estados Unidos es extender plazos y fingir que todo va bien (Foto: EFE)

El sistema financiero depende cada vez más de la refinanciación perpetua, y de la suposición de que alguien siempre estará dispuesto a aportar otra ronda de capital, esto es, siempre está la Fed y el Tesoro para “asistir” y “salvar” a los bancos en dificultades a costa, por cierto, del ciudadano de a pie que paga esos salvatajes vía impuestos o inflación. Claro que extender plazos y fingir solvencia algún día llegará a su fin.

Argentina: más mora, menos crédito y tasas más altas de la región

Argentina registra la menor penetración del crédito de América Latina: el financiamiento bancario representa apenas el 14,3% del PBI, frente a un promedio regional del 47,3% y, básicamente, esto se debe a las astronómicas tasas de interés, lo que ralentiza el crecimiento económico. O sea, en un círculo vicioso, el país tiene la tasa más alta, la menor penetración del crédito y la mayor morosidad.

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Mal llamado índice de riesgo país que debería llamarse riesgo Estado (o soberano) -ya que se refiere a deuda estatal, por tanto, es el riesgo de que el Estado no cumpla

Tres causas que encarecen el crédito. Ahora, a qué se debe —y debe corregirse— que el crédito sea tan caro:

En una espiral, la morosidad sube las tasas de interés porque aumentan las previsiones de los bancos -dinero inmovilizado para sostener las operaciones en caso de impago de los clientes-, aun cuando en Argentina, según el informe de Felaban, el indicador de cobertura (gasto en provisiones dividido saldo de cartera vencida en promedio) es inferior al 100%: del 84%, mientras que el promedio de la región es de 164% (marzo de 2026). Por los encajes bancarios -dinero inmovilizado y que, por tanto, tiene costo- que en Argentina ronda el 45% en depósitos a la vista. Mientras que en Brasil se ubica en el 20%, en Chile entre 4% y 5%, la Eurozona entre el 1% y el 0% y Estados Unidos 0%. Los encajes bancarios son forzados por el gobierno para retener dinero en los bancos disminuyendo el circulante y eso -cree el oficialismo- disminuiría la inflación. Pero, como la inflación es el exceso de emisión respecto de la demanda del mercado en tiempo real, una vez emitido, pretender después atajarla con cualquier medida -como los encajes- es contraproducente, porque los encajes encarecen el crédito -por el dinero retenido más el costo de la burocracia que los gestiona- con lo cual cae la demanda de efectivo en tiempo real provocando tendencia inflacionaria. Ergo, los bancos deben tener la libertad de mantener los encajes que les resulten eficientes. Según un relevamiento de BDO, firma internacional de auditoría y consultoría, que comparó 30 países, los impuestos encarecen en un 39% los préstamos personales en Argentina, frente al promedio del 3,3% de los otros 29 países. El Estado argentino cobra IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. Y por supuesto, el mal llamado índice de riesgo país que debería llamarse riesgo Estado (o soberano) -ya que se refiere a deuda estatal, por tanto, es el riesgo de que el Estado no cumpla- que, en países con fuerte injerencia estatal como Argentina, tiene una carga indirecta, así como toda la deuda estatal ya que supone una suba de las tasas de interés que el Estado paga lo que perjudica al sector privado antes y después.

Cuatro pasos para salir de la mora en tarjetas

En fin, para quienes tengan mora en las tarjetas de crédito, Jason Franz, CEO y fundador de Stonebridge Financial, firma estadounidense de asesoramiento financiero, explicó los pasos realistas para recuperar la estabilidad económica que se aplican también en Argentina.

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Primer paso es dejar de acumular nuevas deudas y priorizar las tarjetas de crédito con intereses más bajos (Foto: Reuters)

Obviamente, el primer paso es dejar de acumular nuevas deudas y priorizar las tarjetas de crédito con intereses más bajos. Luego, liquidar primero los saldos pequeños para reducir progresivamente el número de obligaciones pendientes.

Después, agotar las posibilidades de negociación directa con los bancos. Y, finalmente, obtener un préstamo personal con intereses inferiores a los de las tarjetas y canjear deudas.

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En Argentina, según el BCRA, la tasa promedio de préstamos personales ronda el 65,52% nominal annual (TNA), mientras que, en cuanto a las tasas de financiación para tarjetas de crédito, la TNA ronda el 73,55% y la tasa efectiva annual el 104,24 por ciento.

El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California