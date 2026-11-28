Más de la mitad de las participantes en la encuesta afirmó que sus ganancias actuales superan las de su ocupación anterior. (Cabify)

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La brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral colombiano se mantiene amplia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la diferencia en la participación laboral entre ambos sexos fue de 23 puntos porcentuales durante el trimestre junio-agosto de 2026. El sector de la movilidad no escapa a esta tendencia: más del 80% de quienes conducen en la plataforma Cabify en el país son hombres.

Sin embargo, una encuesta reciente reveló que el 79% de las mujeres que ya conducen en esta aplicación la consideran su principal fuente de ingresos, un dato que pone sobre la mesa el potencial económico de esta actividad para cerrar brechas de género.

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Una encuesta reunió más de 100 respuestas de conductoras

Con el objetivo de entender las necesidades de las mujeres al volante y diseñar estrategias para impulsar su participación en el sector, Cabify presentó “La realidad detrás del volante”, una encuesta de percepción que reunió más de 100 respuestas de conductoras en Colombia. El estudio buscó identificar motivaciones, percepciones de seguridad y expectativas económicas de quienes ya forman parte de la plataforma.

Más del 80% de quienes conducen en la plataforma en Colombia son hombres, según datos de la empresa. (Reuters)

Los resultados muestran que conducir representa, para muchas de ellas, una alternativa económica concreta. Además del dato sobre ingresos principales, más del 50% de las participantes considera que sus ganancias actuales son mayores respecto a su ocupación o actividad anterior. La flexibilidad horaria aparece como otro factor determinante: el 50% la señaló entre las principales motivaciones para comenzar a conducir por primera vez.

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Carolina Albornoz, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Cabify Colombia, se refirió a estos hallazgos: “Queremos democratizar el sector de movilidad y para eso es clave que nuestra plataforma sea un motor de empoderamiento e independencia financiera para las mujeres en Colombia. Esta encuesta nos indica que vamos por buen camino, pero somos conscientes de que sigue habiendo brechas y grandes oportunidades para equilibrar el sector”.

La seguridad es la prioridad al momento de tomar el volante

Al incursionar en el sector de la movilidad, la seguridad es el factor más determinante para las mujeres. De acuerdo con la encuesta, más del 80% de las conductoras afirma sentirse segura o muy segura al conducir. Entre las herramientas disponibles en la plataforma se encuentran un botón de emergencia, un contacto de confianza para compartir el viaje en tiempo real, una señal secreta que activa protocolos de verificación ante comportamientos inadecuados de pasajeros, y un centro de atención que opera las 24 horas los siete días de la semana.

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Más del 80% de las conductoras aseguró sentirse segura o muy segura al volante. (Reuters)

Luz Marina Guerrero, quien comenzó a conducir hace cerca de tres meses y combina esta actividad con otros compromisos, relató su experiencia incluso en jornadas nocturnas: “Hace poco empecé a conducir con Cabify y hasta ahora me he sentido segura. Hay noches en las que he trabajado hasta las 2 de la mañana y todo ha salido muy bien. Sé que muchas mujeres sienten miedo de empezar, y lo entiendo porque uno como mujer sale prevenida. Pero mi experiencia ha sido distinta a lo que muchas imaginan”.

Por su parte, Martha Vargas, quien trabajó de manera independiente y administró un restaurante antes de vincularse a las plataformas de movilidad, destacó la información disponible antes de aceptar un viaje: “Lo que más valoro de Cabify es sentirme segura. La aplicación me da la información del usuario, su calificación y la dirección de recogida, y por eso en ningún momento me he sentido insegura con los pasajeros”.

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La flexibilidad horaria se traduce en más tiempo familiar

Uno de los puntos más valorados por las conductoras consultadas es la posibilidad de organizar su propio tiempo. Según la encuesta, una de cada cuatro participantes señaló que esta flexibilidad se traduce en más tiempo disponible para su familia. Adicionalmente, el 73,8% de las conductoras manifestó interés en formar parte de una comunidad de conductoras para compartir consejos, experiencias y brindarse apoyo mutuo.

La plataforma cuenta con un botón de emergencia y un centro de atención disponible las 24 horas. (Reuters)

Con base en estos resultados, la compañía anunció que desarrollará nuevas iniciativas de educación, comunidad y respaldo para el año 2027, con el propósito de ampliar la participación femenina en un sector donde, según los propios datos de la plataforma, las mujeres aún representan una minoría frente a los conductores hombres.

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