Mientras WhatsApp avanza con el despliegue gradual de su función para programar mensajes, los usuarios de iPhone ya cuentan con una alternativa nativa en iOS. (Europa Press)

Guardar

WhatsApp inició recientemente el despliegue global de la función para programar mensajes en iOS y Android. Sin embargo, al tratarse de un proceso progresivo, es probable que muchos teléfonos aún no tengan acceso a este beneficio.

Ante esta limitación —y para evitar el uso de aplicaciones de terceros que comprometen la privacidad—, los usuarios de iPhone cuentan con una alternativa directa dentro del propio sistema operativo. A través de la aplicación nativa Mensajes, iOS permite redactar textos con anticipación y programarlos mediante la herramienta Enviar más tarde, sin instalar software adicional.

PUBLICIDAD

El sistema solo funciona en conversaciones de iMessage, disponibles desde iOS 18 en adelante. (Europa Press)

Requisitos y funcionamiento del sistema

Antes de configurar un envío diferido en el iPhone, es necesario considerar las condiciones técnicas establecidas por Apple:

Uso obligatorio de iMessage. La función opera exclusivamente en conversaciones de iMessage (disponible a partir de iOS 18 y en versiones posteriores como iOS 26 y iOS 27).

Plazo máximo de anticipación. Los mensajes pueden programarse con un límite de hasta 14 días de antelación.

Privacidad frente al destinatario. La persona que recibe el mensaje no tiene forma de saber que el texto fue programado previamente.

Entrega sin conexión y cifrado. Una vez confirmado el envío diferido, el texto se cifra y se almacena temporalmente en los servidores de Apple. Gracias a esto, el mensaje se entregará a la hora exacta aunque el iPhone y el resto de los dispositivos del remitente estén apagados o sin internet. En cuanto se concreta la entrega, el registro se elimina de los servidores de Apple.

Apple cifra y almacena temporalmente los mensajes programados en sus servidores hasta la hora de entrega. (Europa Press)

Cómo programar un mensaje paso a paso

Para dejar un texto preparado y definir su hora de salida desde el iPhone, siga este procedimiento:

Abra la aplicación Mensajes en el iPhone e ingrese a la conversación deseada (o inicie un chat nuevo). Pulse el botón Agregar (ícono +) ubicado a la izquierda del campo de texto y seleccione la opción Enviar más tarde. Toque la hora predeterminada que aparece sobre el cuadro de escritura para desplegar el selector y elija el día y la hora exacta de entrega. El borde del campo de texto pasará a mostrarse con una línea discontinua. Escriba el contenido del mensaje y pulse el botón Enviar.

El globo del mensaje quedará visible en la conversación con un borde de línea discontinua y el horario indicado en la parte superior. Una vez alcanzada la hora programada, el globo adoptará su color sólido habitual y la línea discontinua desaparecerá.

El remitente puede editar, reprogramar o cancelar un mensaje mientras no haya sido enviado. (Apple)

Cómo editar, reprogramar o cancelar un envío

Mientras el mensaje no haya sido entregado, el remitente mantiene el control total sobre su contenido y horario. Para realizar cualquiera de estas modificaciones es indispensable contar con conexión a internet.

PUBLICIDAD

Abra la conversación correspondiente en Mensajes y desplácese hasta la parte inferior de la pantalla (los textos programados pueden aparecer debajo de los mensajes ya enviados). Desde allí, ejecute la acción necesaria:

Editar el texto. Mantenga presionado el globo del mensaje, toque Editar, realice las correcciones y pulse el botón Enviar cambio para guardar la nueva versión (o Cancelar cambio para revertirla).

Cambiar la fecha u hora. Pulse Editar junto a la fecha ubicada encima del mensaje programado, seleccione Editar horario, defina el nuevo momento de entrega y toque fuera del recuadro para confirmar.

Enviar de inmediato. Pulse Editar junto a la fecha del mensaje y seleccione Enviar mensaje para despacharlo al instante.

Cancelar y eliminar. Mantenga presionado el globo del mensaje y elija Eliminar. Si la eliminación se realiza antes de la hora fijada, el envío se anula definitivamente y el destinatario no recibe ninguna notificación.