La función Libera espacio informa al usuario sobre la cantidad exacta de memoria interna que recuperará antes de confirmar el borrado. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Google Fotos permite liberar espacio en un celular Android al borrar del dispositivo las fotos y los videos que ya tienen una copia de seguridad en la plataforma. El contenido seguirá disponible en la aplicación y en photos.google.com, siempre que haya conexión a internet y se inicie sesión en la cuenta.

Antes de aplicar este truco, hay que comprobar que las imágenes y los videos se hayan respaldado correctamente. Google Fotos crea una copia de seguridad en su biblioteca, aunque las fotos y los videos con menos de 30 días continúen almacenados en el teléfono.

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La función elimina archivos locales del celular, no las copias guardadas en Google Fotos. Por eso, antes de confirmar la limpieza, es importante revisar que las fotos que se quieren conservar aparezcan en la biblioteca de la plataforma.

Google Fotos permite liberar espacio en dispositivos Android al eliminar las copias locales de imágenes y videos respaldados en la nube. (Reuters)

Cómo aplicar el truco de Google Fotos para liberar espacio en Android

El primer paso es descargar e instalar la aplicación de Google Fotos en el teléfono o la tablet Android. Luego, hay que abrirla e ingresar a la Cuenta de Google correspondiente.

Dentro de la aplicación, se debe presionar la foto de perfil o la inicial de la cuenta. Allí aparecerá la opción “Libera espacio en este dispositivo”, que permite conocer cuánto almacenamiento se recuperará antes de borrar los elementos del teléfono.

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Para eliminar los archivos que ya fueron respaldados, hay que seleccionar “Libera del dispositivo”. La aplicación quitará las copias locales de fotos y videos, por lo que dejarán de ocupar espacio en la memoria interna del celular.

La papelera de la aplicación de galería almacena los archivos eliminados durante un plazo máximo de 30 días antes de su remoción definitiva. (REUTERS/Brendan McDermid)

Después de aplicar esta opción, las imágenes y los videos seguirán disponibles en Google Fotos y en photos.google.com. Desde allí será posible verlos, editarlos, compartirlos, eliminarlos y administrar el contenido de la biblioteca.

Sin embargo, las fotos y los videos eliminados del teléfono no aparecerán en la galería integrada del dispositivo. Tampoco podrán verse sin conexión a internet ni si no se accede a la aplicación de Google Fotos.

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Además de liberar espacio, la plataforma cuenta con una herramienta de administración de almacenamiento para identificar contenido que podría eliminarse, como fotos desenfocadas, capturas de pantalla y videos de gran tamaño.

La plataforma incluye una herramienta de gestión para detectar capturas de pantalla, tomas desenfocadas y videos de gran tamaño. (Google Fotos)

Si una foto o un video se borra por error, se puede revisar la papelera de la aplicación de Galería del teléfono. Para recuperarlo, hay que abrir la galería, presionar “Menú”, ingresar a “Papelera”, elegir los archivos y seleccionar “Restablecer”. Las imágenes volverán a aparecer en la galería del dispositivo.

Los pasos pueden variar según el modelo de celular. Si el archivo no aparece en la papelera, es posible que se haya eliminado definitivamente.

Esto ocurre si estuvo en la papelera durante más de 30 días, si se vació la papelera o si se borró de forma definitiva desde la galería sin haber creado antes una copia de seguridad.

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Google Fotos advierte que el contenido podría eliminarse si la cuenta no registra actividad durante dos años o más. Por eso, activar la copia de seguridad y sincronización permite conservar las fotos y los videos y recuperarlos con mayor facilidad.

El espacio gratuito de 15 GB que ofrece Google se distribuye de forma compartida entre los servicios de Gmail, Drive y Google Fotos. (Google)

Cómo liberar espacio de Gmail

Liberar espacio en Gmail es posible al eliminar correos con adjuntos grandes y vaciar las carpetas de Papelera y Spam. La cuenta de Google incluye hasta 15 GB compartidos entre Gmail, Drive y Google Fotos, por lo que el problema puede estar también en otros servicios.

Para localizar mensajes pesados, hay que usar el buscador de Gmail desde una computadora con comandos como has:attachment larger:10M. Esta búsqueda muestra correos con archivos adjuntos superiores a 10 MB para decidir cuáles borrar.

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Después de seleccionar los mensajes, se debe presionar Eliminar y entrar en Papelera y Spam para vaciarlas. De lo contrario, esos elementos seguirán contando contra el almacenamiento. Google advierte que, tras una limpieza grande, la actualización del espacio disponible puede demorar entre 48 y 72 horas.