Google activó Gemini 4 Argon centrada en programación y ciberseguridad: compite con ChatGPT y Claude

Google habilitó el acceso público al modelo de inteligencia artificial Gemini 4 Argon para los suscriptores de los planes Pro y Ultra. (GOOGLE)

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Google activó el acceso público a Gemini 4 Argon, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, para los usuarios de pago de sus planes Pro y Ultra en la aplicación Gemini y en el buscador. La empresa afirmó que supera a los sistemas de OpenAI y Anthropic en pruebas de programación y ciberseguridad.

Argon llega con un precio de lanzamiento de USD 2 por cada millón de tokens de entrada, las unidades de texto que un modelo de IA procesa y cobra, y USD 10 por cada millón de tokens de salida.

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Esa tarifa equivale a una quinta parte de lo que cobran GPT-6 Astra de OpenAI y los modelos Fable 5 de Anthropic. Esos valores se duplicarán a fines de noviembre de 2026, cuando termine el periodo promocional.

El modelo Gemini 4 Argon incrementó su capacidad de generación de texto a un millón de tokens en una sola tarea. (EFE/Adam Vaughan)

Incluso con el nuevo esquema, Google aseguró que Argon seguirá siendo más barato que sus rivales directos por cada token procesado. La compañía también afirmó que el modelo superó a GPT-6 Astra, a Claude Fable 5.1 y a Claude Opus 5.5 en pruebas comparativas de programación, ciberseguridad, ciencia, finanzas y derecho.

Esas comparaciones surgieron de pruebas que la propia Google diseñó y ejecutó, una práctica habitual entre las empresas de inteligencia artificial que todavía no cuenta con una verificación independiente generalizada.

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El modelo también amplió a un millón de tokens el límite de texto que puede generar en una sola tarea, 16 veces más que el tope anterior de 64.000 tokens que tenía Gemini 3.

Un grupo de agentes autónomos analizó el consumo en centros de datos y liberó más de 300 terabytes de memoria. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un lanzamiento de Google en etapas

Google había presentado Argon el 30 de septiembre, pero limitó el acceso inicial a un grupo de defensores cibernéticos y socios de confianza dentro de su programa Fairwind, pensado para probar modelos de alto riesgo antes de liberarlos al público general.

“Argon está cambiando radicalmente la forma en que trabajamos y construimos en Google”, escribió Koray Kavukcuoglu, vicepresidente sénior de Google DeepMind y arquitecto jefe de inteligencia artificial de la compañía, en el anuncio.

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Desde entonces, Google usó el modelo puertas adentro. Según ellos, equipos internos lo aplicaron para optimizar algoritmos de computación cuántica y, en un caso, mejoraron en 40% un método de referencia en cuestión de minutos.

Agentes basados en Argon también analizaron datos de uso de los centros de datos de la compañía y detectaron, de forma autónoma, optimizaciones de memoria que liberaron más de 300 terabytes, con un ahorro total estimado de entre 500 terabytes y un petabyte, de acuerdo con la misma fuente.

Koray Kavukcuoglu, director de investigación de Google DeepMind.

Otros equipos usaron agentes de Argon para migrar código de los lenguajes C y C++ al lenguaje Rust en proyectos de hasta 800.000 líneas, como el núcleo del sistema operativo Fuchsia.

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La empresa también dijo haber parchado vulnerabilidades de software, reducido a la mitad la capacidad de cómputo que necesita la sección de comentarios de YouTube y depurado el simulador de física de drones de Wing, la empresa de entregas de paquetes de Alphabet.

El despliegue de este martes alcanza a los suscriptores de los planes superiores de Gemini y al modo de inteligencia artificial del buscador, además de a los usuarios del plan Ultra en Antigravity, la plataforma de desarrollo asistido por IA de la compañía.

Google no precisó si el modelo llegará también a los suscriptores del plan Plus o a los usuarios gratuitos, ni dio una fecha para esa posible expansión.

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El estreno de Gemini 4 Argon se suma a las novedades recientes de competidores como Meta, Anthropic y OpenAI. (EFE/Adam Vaughan)

Argon es el primer modelo de punta que Google lanza desde Gemini 3, presentado a fines de 2025. En el medio, Anthropic y OpenAI publicaron sistemas que dejaron a la compañía por detrás de sus rivales en la carrera de la inteligencia artificial.

Turbulencias internas en el equipo de inteligencia artificial de Google alimentaron además dudas sobre su capacidad para recuperar terreno frente a sus competidores, de acuerdo con el medio especializado.

El anuncio llegó apenas un día después de que Meta presentara su propio modelo de punta, llamado Muse Wonder Full. La seguidilla de lanzamientos refleja la presión entre las grandes tecnológicas por mostrar avances constantes frente a OpenAI, que había presentado GPT-6 Astra semanas atrás.

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El precio de Argon volverá a subir a fines de noviembre, cuando Google dé por terminado el período de lanzamiento y pase a cobrar USD 4 por cada millón de tokens de entrada y USD 20 por cada millón de tokens de salida.