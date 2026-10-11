Pasos para crear imágenes de Las Guerreras K-pop como Super Saiyajin de Dragon Ball Z

Las Guerreras K-pop pueden ser adaptadas en diferentes universos en pocos segundos. (Fotocomposición Infobae)

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Convertir a Las Guerreras K-pop en Super Saiyajin de Dragon Ball Z requiere reunir referencias claras, cargar las imágenes en una herramienta de inteligencia artificial (IA) y redactar una instrucción o prompt que defina cada elemento de la escena.

La clave consiste en preservar la identidad visual de las protagonistas de la película de Netflix y combinarla con los rasgos del estado Super Saiyajin: cabello dorado y elevado, aura energética, expresiones de combate y un escenario inspirado en los paisajes de Dragon Ball Z.

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Qué imágenes conviene elegir antes de empezar la generación con IA

El primer paso es elegir una imagen de Las Guerreras K-pop en la que se distingan con claridad los rostros, los peinados, el vestuario y la cantidad de integrantes. Una referencia grupal, con los personajes completos o al menos visibles de la cintura hacia arriba, facilita que la inteligencia artificial conserve la composición inicial.

Es clave que la imagen adjunta tenga a las tres integrantes. (Foto: Netflix)

Asimismo, es clave reunir una imagen que sirva como guía para el aspecto Super Saiyajin. Debe mostrar el cabello dorado, puntiagudo y voluminoso, el brillo amarillo que rodea a los personajes y, si se desea, detalles del universo de combate del anime, como rocas suspendidas, montañas áridas o cielos de colores intensos.

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Cuál plataforma de inteligencia artificial permite generar imágenes

Una vez elegidos los archivos, se deben adjuntar en el chat de Gemini, la IA de Google, mediante el botón de carga o la función de arrastrar y soltar. Es posible enviar las imágenes en un único mensaje: una como guía para las protagonistas y otra para establecer el tipo de transformación, la iluminación y el ambiente.

Gemini tiene opción gratuita y paga. (Foto: Europa Press)

Antes de redactar la instrucción, corresponde comprobar que los archivos aparezcan correctamente en la conversación. Si una imagen está borrosa, recortada o contiene muchos personajes secundarios, puede afectar el resultado.

La IA utiliza esas referencias como orientación, así que una selección ordenada conserva mejor los rasgos del grupo y definir el aspecto inspirado en Super Saiyajin.

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Qué debe incluir el prompt para transformar a Las Guerreras K-pop

El prompt debe describir con precisión a los personajes, su disposición, la estética general y los elementos de la transformación. En vez de pedir una modificación amplia, conviene indicar que se desea mantener una formación de tres integrantes, con los rasgos faciales y los peinados diferenciados de cada una.

Así se ve una representación de Las Guerreras K-pop como Super Saiyajin. (Foto: Gemini)

Una instrucción posible es: “Transformar a tres protagonistas inspiradas en la cultura del K-pop en guerreras Super Saiyajin, con estilo anime de combate. Mantener sus rasgos faciales, vestuario blanco con detalles dorados y una composición de cuerpo completo. Darles cabello dorado, puntiagudo y elevado, aura de energía amarilla, rocas flotando y un paisaje montañoso al atardecer”.

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La composición debe formar parte del pedido. Si se busca una imagen de acción, se puede indicar que una integrante aparezca en el centro con los puños cerrados, mientras las otras dos ocupan los laterales en posiciones de combate.

Estos son algunas ilustraciones de las cantantes ficticias en el universo de Dragon Ball Z. (Foto: Gemini)

Para diferenciar a las protagonistas, el texto puede incluir instrucciones como: “La guerrera del centro debe tener cabello dorado con mechones fucsias y marcas violetas en los brazos; la de la izquierda debe llevar el cabello corto y una expresión sonriente; la de la derecha debe conservar mechones rosados y usar una chaqueta con hombreras”.

Cuáles pasos seguir antes de descargar y compartir la imagen

Cuando la composición alcance el resultado buscado, se puede descargar el archivo desde la propia conversación. Antes de publicarlo, hay que revisar manos, ojos, mechones de cabello, joyas, costuras del vestuario y objetos del fondo. Estos detalles presentan variaciones en las imágenes generadas con inteligencia artificial.

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Al difundir la ilustración, corresponde aclarar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial y que no integra el contenido oficial de Netflix, Dragon Ball Z ni de sus titulares de derechos. Esa identificación permite diferenciar la creación de los materiales originales y aporta contexto sobre el proceso utilizado para producirla.