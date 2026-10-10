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‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

La primera película de Las guerreras K-pop acumuló más de 500 millones de reproducciones globales en la plataforma de streaming

Tres personajes femeninos de animación vestidose con trajes blancos y dorados avanzan tomados de la mano sobre un fondo morado
Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, anunció el cambio de estrategia durante la conferencia Bloomberg Screentime. (Foto: Netflix)
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Netflix confirmó que la secuela de ‘Las guerreras K-pop tendrá un estreno amplio en salas de cine antes de llegar a la plataforma de streaming, un giro en la estrategia de distribución de la compañía que responde directamente al desempeño inesperado de la primera entrega.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dio a conocer los planes para el futuro de la franquicia animada, producida por Sony Pictures Animation, durante la conferencia Bloomberg Screentime, celebrada el miércoles.

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“Cuando llegue la secuela de Kpop Demon Hunters, pueden esperar un estreno cinematográfico muy amplio”, afirmó Sarandos ante los asistentes al evento. El ejecutivo situó la decisión dentro de una revisión más amplia del modelo de distribución de la plataforma, que hasta ahora reservaba sus producciones originales casi de forma exclusiva para el streaming.

(Netflix)
La versión "sing-along" del filme recaudó 24,3 millones de dólares en taquilla doméstica en cinco días no consecutivos. (Netflix)

El fenómeno que forzó el cambio de estrategia

La primera película, estrenada el 20 de junio de 2025, acumuló 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 90 días en Netflix, cifra que la convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma.

Según datos más recientes de Netflix Tudum, el número ya supera los 500 millones de reproducciones globales. La cinta permaneció 63 semanas consecutivas en el top 10 global del servicio y obtuvo dos premios Oscar, a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”.

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El verdadero punto de inflexión se produjo cuando la versión “sing-along” de la película, pensada para que el público cante junto a los personajes en pantalla, se proyectó en los cines. Según ScreenRant, esa versión recaudó 24,3 millones de dólares en taquilla doméstica a lo largo de apenas cinco días no consecutivos, una cifra que la ubicó como el 71.º estreno de mayor recaudación en Norteamérica durante 2025.

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)
Las guerreras K-pop se convirtió en el título más visto en la historia de Netflix, con 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 90 días. (Netflix)

En un solo fin de semana de agosto, el filme llegó a desplazar del primer puesto a la cinta de terror Weapons. Todas las cadenas de cine proyectaron la función, salvo AMC, que sostenía un boicot contra Netflix por su negativa histórica a respetar una ventana de exclusividad mínima de 45 días para salas tradicionales.

“No es que quiera desprestigiar a las películas en taquilla, pero lo que pasa es que el público más apasionado fue a verla al cine, así que para cuando llega a Netflix ya perdiste a esa audiencia apasionada y te queda la gente que dice ‘ah, me quedé con ganas de verla’ o ‘ya la voy a ver en algún momento’”, explicó Sarandos sobre la diferencia entre el éxito en salas y en streaming.

Otros títulos que adoptarán el mismo modelo

La secuela de Las guerreras K-pop no será la única apuesta de la compañía por el circuito tradicional de cines. Entre los títulos que llegarán primero a las salas figuran La bola negra (16 de octubre), ganadora del premio a Mejor Director en Cannes; Mosquito Bowl, de Peter Berg (30 de octubre); The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, de David Fincher (25 de noviembre); Ink, de Danny Boyle (11 de diciembre); Narnia, El sobrino del mago, de Greta Gerwig (12 de febrero de 2027); y la cinta animada Charlie y la fábrica de chocolate (5 de noviembre de 2027).

La bola negra, ganadora en Cannes, será uno de los primeros títulos de Netflix en adoptar el estreno exclusivo en salas. (Europa Press)
La bola negra, ganadora en Cannes, será uno de los primeros títulos de Netflix en adoptar el estreno exclusivo en salas. (Europa Press)

Las ventanas de exhibición varían según el tipo de producción: La bola negra, Narnia y Charlie y la fábrica de chocolate tendrán entre 46 y 50 días en pantalla, mientras que Cliff Booth y Mosquito Bowl contarán con 26 y 27 días, respectivamente.

Sarandos diferenció entre dos tipos de películas: las de autor, que pueden permanecer meses en cartelera sin afectar su rendimiento posterior en streaming, y las familiares de “cuatro cuadrantes”, pensadas para generar entusiasmo masivo en salas antes de su salto a la plataforma.

Lo que se sabe de la producción de la secuela

El desarrollo de Las guerreras K-pop 2 se encuentra en fase inicial. Maggie Kang y Chris Appelhans, directores y guionistas de la primera entrega, repetirán sus roles en la secuela. Según la revista NME, Netflix y Sony Pictures Animation apuntaban originalmente a un estreno en 2029, aunque la presidenta del estudio, Kristine Belson, sugirió que ese plazo resulta “optimista” dada la naturaleza del proceso de animación.

Las guerreras k-pop
La secuela de Las guerreras K-pop buscará incorporar nuevos géneros musicales, como el heavy metal y el trot coreano. (Netflix)

Kang, por su parte, adelantó que buscará ampliar la paleta musical de la franquicia con la incorporación del heavy metal y el trot, género tradicional coreano. “El trot es un estilo único de Corea que quiero dar a conocer más al mundo, y el heavy metal es una base del K-pop que quiero mostrar si la historia lo permite”, declaró la directora en declaraciones al diario The Korea Times.

Como complemento al fenómeno cultural generado por la cinta, Netflix anunció en mayo una alianza con AEG Presents para lanzar una gira de conciertos global inspirada en la película, que llevará elementos del universo de HUNTR/X, la banda protagonista de la historia, a los escenarios.

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