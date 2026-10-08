Guía para generar imágenes de Las Guerreras K-pop como soldadas de Freezer

En las referencias visuales deben aparecer personajes de las dos producciones en HD. (Fotocomposición Infobae)

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Transformar a Las Guerreras K-pop en integrantes del ejército de Freezer, el villano de Dragon Ball Z, requiere elegir buenas referencias, describir con precisión el resultado esperado y ajustar la imagen hasta alcanzar una composición coherente.

La inteligencia artificial (IA) permite realizar este proceso desde plataformas como Gemini, sin conocimientos profesionales de edición. El objetivo es combinar los rasgos y la identidad visual de las protagonistas de la película de Netflix con uniformes de combate inspirados en los soldados del antagonista de Dragon Ball Z.

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Las armaduras oscuras, las hombreras marrones, los guantes blancos, las botas y los visores de energía pueden incorporarse mediante instrucciones claras, junto con poses de acción y escenarios alienígenas.

Cuál es el primer paso para generar imágenes en Gemini

El punto de partida consiste en reunir una imagen de las protagonistas de Las Guerreras K-pop y otra que permita identificar la estética del ejército de Freezer.

Es necesario que la primera imagen sea de Las Guerreras K-pop donde aparezcan todas las integrantes. (Foto: Netflix)

La primera debe ayudar a conservar los rasgos, peinados, cantidad de personajes y vestuario base del grupo. La segunda debe aportar los elementos del universo de Dragon Ball Z, como las armaduras, las hombreras, los visores y el tipo de escenario.

Cómo cargar las referencias en Gemini

Una vez seleccionadas las referencias, se deben cargar en el chat de Gemini desde el botón de adjuntar archivos o mediante la opción de arrastrar y soltar. El usuario puede incluir ambas imágenes en un mismo mensaje: una como guía para los personajes y otra como modelo de indumentaria, accesorios y ambientación.

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Antes de enviar la instrucción, conviene comprobar que los archivos se hayan cargado de manera correcta y que no haya referencias contradictorias.

Qué prompt crea una escena como la de tres guerreras con visores y armaduras

El prompt debe especificar que se busca una formación de tres personajes, cada una con peinados diferentes, visores de combate y uniformes similares a los de los soldados de Freezer.

Esta es una representación de Las Guerrereras K-pop como villanas de Dragon Ball Z. (Foto: Gemini)

Además, debe detallar la disposición de las figuras: una guerrera en el centro, en una pose baja de ataque, y dos compañeras ubicadas a los costados con los brazos extendidos.

Una instrucción posible es: “Transformar a tres protagonistas inspiradas en la cultura del K-pop en soldadas de un ejército intergaláctico, con estilo anime. Vestirlas con trajes negros ajustados, armaduras marrones con bordes blancos, hombreras grandes, guantes y botas blancas”.

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Se debe agregar: “Cada personaje debe llevar un visor de combate de color diferente. Una guerrera de cabello violeta debe estar en el centro en una pose de ataque; otra, de cabello oscuro recogido, debe aparecer a la izquierda; y una tercera, de cabello largo fucsia, debe estar a la derecha. Fondo de planeta alienígena rocoso, cielo verde, composición grupal y cuerpo completo”.

El chatbot permite realizar ajustes sin reiniciar la conversación. (Imagen ilustrativa Infobae)

El nivel de detalle del prompt ayuda a reproducir una composición grupal concreta, con personajes diferenciados y accesorios que remiten al universo de Dragon Ball Z. Si se desea cambiar el resultado, se pueden sumar indicaciones sobre los colores, las expresiones faciales o el ángulo de la cámara.

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De qué manera corregir los detalles de la primera generación de la IA

La primera versión puede servir como base para detectar ajustes necesarios. Es habitual que la IA cambie la posición de un personaje, altere el color del cabello, reduzca el tamaño de las hombreras o elimine un visor.

En ese caso, no es necesario volver a cargar todas las referencias: solo hay que continuar la conversación y pedir modificaciones puntuales.

Las correcciones deben ser concretas. En vez de solicitar “mejorar la imagen”, es más útil escribir: “mantener tres personajes”, “poner el visor azul a la guerrera del centro”, “hacer más largas las botas blancas” o “ubicar a la personaje de cabello fucsia en el lado derecho”.

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Al publicar la ilustración en redes se debe mencionar que fue hecha con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se pueden pedir nuevas versiones con ajustes limitados. Una variante puede modificar el fondo, otra puede cambiar las poses y una tercera puede incorporar una formación distinta.

Cuando la imagen alcance el resultado buscado, la plataforma permite descargar el archivo desde la conversación. Antes de publicarlo, conviene revisar si hay errores en manos, rostros, accesorios, armaduras o fondos.

Al compartirla, corresponde indicar que es una imagen generada con inteligencia artificial y que no forma parte del contenido oficial de Netflix, Dragon Ball Z ni sus titulares de derechos.