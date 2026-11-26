WhatsApp permite recuperar conversaciones al cambiar de teléfono - REUTERS/Dado Ruvic

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Recuperar los chats de WhatsApp tras perder un teléfono o cambiarlo por otro depende de contar con una copia de seguridad o realizar una transferencia antes de activar la aplicación en el nuevo dispositivo. El proceso permite conservar conversaciones, grupos, archivos y ajustes, aunque existen diferencias según se pase de Android a iPhone, de iPhone a Android o se mantenga el mismo sistema operativo.

Si una persona pierde el equipo sin una copia previa, la aplicación no puede restaurar los mensajes. Por ello, crear respaldos frecuentes y comprobar las condiciones de la transferencia evita que un cambio de teléfono termine con años de chats y archivos multimedia perdidos.

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El mismo número y la misma cuenta son claves para restaurar WhatsApp

La copia de seguridad requiere el mismo número y la misma cuenta

WhatsApp permite guardar el historial de chats en el almacenamiento en la nube de la aplicación, en una cuenta de Google para dispositivos Android o en iCloud para iPhone. Las copias pueden realizarse de forma manual o con una programación periódica.

Para restaurar una copia correctamente, es necesario utilizar el mismo número de teléfono y la misma cuenta de almacenamiento en la nube que se emplearon al crear el respaldo. Esta condición es esencial: si cambia el número, la cuenta de Google o el perfil de iCloud, WhatsApp no podrá localizar la información anterior.

Antes de desinstalar la aplicación o configurar un móvil nuevo, conviene realizar una copia de seguridad. El respaldo permite recuperar mensajes y archivos después de iniciar sesión en el equipo nuevo. WhatsApp también desarrolla una función propia de almacenamiento en la nube, aunque puede no estar disponible todavía para todos los usuarios.

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La plataforma necesita identificar las credenciales utilizadas durante la creación del respaldo para localizar los datos almacenados y ofrecerlos nuevamente durante la configuración inicial del dispositivo receptor (WhatsApp)

La transferencia directa mueve chats y archivos al nuevo teléfono

Quienes no quieran depender de una copia de seguridad pueden transferir los chats directamente entre dos dispositivos. Este método permite llevar al nuevo equipo la información de la cuenta, las conversaciones y los archivos multimedia.

La transferencia no equivale a una restauración desde la nube. Mientras la copia puede recuperar el contenido guardado previamente, la migración mueve los datos de un teléfono a otro. En ambos casos, el número de teléfono debe ser el mismo que se utilizaba en el dispositivo anterior.

Un punto clave es el momento de la activación. No se pueden combinar los chats nuevos del teléfono de destino con el historial antiguo. Si WhatsApp ya está activo en el dispositivo nuevo, será necesario eliminar la aplicación o restablecer el equipo, según el proceso disponible, antes de intentar recuperar el historial anterior.

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La transferencia directa evita depender del almacenamiento en la nube (WhatsApp)

Cómo pasar chats de Android a iPhone

Para transferir WhatsApp desde Android a un iPhone se necesita Android 5 o una versión posterior, iOS 15.5 o superior, las versiones más recientes de WhatsApp y la aplicación Trasladar a iOS instalada en el móvil Android.

El iPhone debe ser nuevo o haberse restablecido a la configuración de fábrica. Ambos equipos deben estar conectados a una fuente de energía y a la misma red wifi, o el teléfono Android debe conectarse a la zona wifi del iPhone.

El proceso consiste en abrir Trasladar a iOS en Android, introducir el código que aparecerá en el iPhone y seleccionar WhatsApp en la pantalla de transferencia. Después, se debe tocar “Comenzar” en Android para preparar los datos, volver a Trasladar a iOS y confirmar la migración.

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Cuando termine, se instala WhatsApp desde App Store, se inicia sesión con el número habitual y se selecciona “Comenzar”. Se pueden transferir chats individuales, grupos, comunidades, archivos, ajustes, foto de perfil y actualizaciones de canales. No se trasladan el historial de llamadas, el nombre para mostrar ni archivos de canales.

El traslado de iPhone a Android usa un código QR

Para pasar conversaciones de iPhone a Android se necesita un teléfono Android 6 o posterior, las versiones actualizadas de WhatsApp y una conexión wifi estable. El dispositivo nuevo debe utilizar el mismo número que el iPhone.

En el iPhone, hay que abrir WhatsApp y entrar en Chats, Transferir historial de chats y Transferir a Android. Tras preparar los datos, el usuario debe permitir el uso de la cámara y mantener el iPhone desbloqueado.

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En Android, se abre WhatsApp y se verifica la cuenta. El sistema mostrará un código QR que debe escanearse con la cámara del iPhone. Después, ambos equipos se conectan a la red wifi para iniciar el traslado. Al finalizar, el teléfono Android mostrará los chats recuperados.

Este proceso puede transferir información de cuenta, conversaciones individuales y grupales, comunidades, historial de llamadas, archivos y ajustes. No incluye el nombre para mostrar, los estados, los mensajes de pagos entre pares ni los archivos multimedia recibidos en canales.