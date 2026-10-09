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SpaceX compró espectro para convertir a Starlink en un operador móvil en Estados Unidos

La empresa de Elon Musk ya opera más de 10.000 satélites y apunta a eliminar las zonas sin señal del país

SpaceX adquirió licencias de espectro en la banda de 800 megahertz para convertir a Starlink Mobile en operadora de telefonía móvil en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
SpaceX adquirió licencias de espectro en la banda de 800 megahertz para convertir a Starlink Mobile en operadora de telefonía móvil en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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SpaceX compró licencias de espectro de banda baja para convertir a Starlink Mobile en una operadora de telefonía móvil de alcance nacional en Estados Unidos, en competencia directa con AT&T, T-Mobile y Verizon.

La empresa adquirió hasta 14 megahertz de espectro pareado en la banda de 800 megahertz, que según SpaceX permitirá que la señal de Starlink Mobile atraviese paredes y edificios.

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The Wall Street Journal indicó que las licencias fueron compradas a la firma de inversión Grain Management y que se trata del mayor movimiento de SpaceX hasta ahora para entrar al mercado inalámbrico dominado por las telefónicas tradicionales.

Esas frecuencias son de uso terrestre, pensadas para torres de celulares y se suman a otro bloque de espectro de 2 gigahertz que la compañía ya había comprado a la firma EchoStar para reforzar su servicio satelital directo a celulares.

La Comisión Federal de Comunicaciones autorizó el lanzamiento de 15.000 satélites de nueva generación para el servicio directo a celulares de SpaceX. (REUTERS/Mike Blake)
La Comisión Federal de Comunicaciones autorizó el lanzamiento de 15.000 satélites de nueva generación para el servicio directo a celulares de SpaceX. (REUTERS/Mike Blake)

Qué debe aprobar Estados Unidos para que SpaceX siga su plan

SpaceX todavía necesita el visto bueno de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, el organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos) para avanzar con la operación.

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Una vez cerrado ese trámite, la empresa planea desplegar una arquitectura que combina su constelación de satélites de conexión directa a celulares con una red móvil terrestre propia.

La FCC ya había autorizado a la compañía a lanzar 15.000 satélites de nueva generación para ese servicio, con una capacidad que SpaceX calcula 100 veces mayor a la de su red actual.

“Con este nuevo espectro de banda baja y nuestra constelación de segunda generación, Starlink Mobile puede convertirse en el primer operador en desplegar espectro satelital y terrestre a la vez”, explicó la empresa en un comunicado.

La estrategia de despliegue de la red utiliza estaciones base junto a las antenas de Starlink en lugar de construir torres de celulares tradicionales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La estrategia de despliegue de la red utiliza estaciones base junto a las antenas de Starlink en lugar de construir torres de celulares tradicionales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los planes de SpaceX

En agosto de 2026, durante la primera presentación de resultados que dio la compañía tras su salida a bolsa en junio, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ya había adelantado la intención de disputarle clientes a los tres operadores dominantes.

“Anticipo que vamos a poder quedarnos con bastantes de sus clientes porque creo que nuestro servicio va a ser mejor. Vamos a eliminar las zonas sin señal”, dijo Shotwell en esa oportunidad, en referencia a AT&T, T-Mobile y Verizon.

Shotwell calculó que esas tres compañías facturan en conjunto unos USD 600.000 millones al año en Estados Unidos.

La ejecutiva explicó en agosto que el plan no requiere construir grandes torres de celulares, sino pequeñas estaciones base instaladas junto a las antenas de Starlink que ya tienen los hogares y comercios.

SpaceX registró ingresos trimestrales de 7.800 millones de dólares mientras operaba una flota de más de 10.000 satélites Starlink. (REUTERS/David Swanson/File Photo)
SpaceX registró ingresos trimestrales de 7.800 millones de dólares mientras operaba una flota de más de 10.000 satélites Starlink. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

El fundador de SpaceX, Elon Musk, agregó en esa misma conferencia que la compañía confía en poder desplegar “una gran cantidad de pequeñas estaciones” en lugar de las costosas torres tradicionales, aprovechando que las antenas de Starlink ya están instaladas en techos de casas y negocios de todo el país.

SpaceX había informado a Canadá que empezaría a lanzar sus satélites de nueva generación con el servicio en funcionamiento hacia fines de 2027, y que llegaría a lanzar miles de esos satélites recién hacia fines de 2028.

En ese mismo balance de agosto, SpaceX reportó ingresos trimestrales de USD 7.800 millones, casi el doble que un año antes, y se fijó como meta alcanzar los USD 100.000 millones de ingresos anuales recurrentes para fin de año.

Los satélites V2 de la compañía ofrecerán velocidades de hasta 150 megabits por segundo por usuario a partir de finales de 2027. (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)
Los satélites V2 de la compañía ofrecerán velocidades de hasta 150 megabits por segundo por usuario a partir de finales de 2027. (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

Para ese momento, la compañía operaba una flota de unos 10.200 satélites Starlink, de los cuales cerca de 9.600 daban soporte al servicio de banda ancha y el resto, al todavía incipiente servicio móvil.

Los satélites V2 que ya autorizó la FCC ofrecerán velocidades de hasta 150 megabits por segundo por usuario, frente a los 4 megabits actuales, según datos difundidos por el organismo regulador.

Amazon también avanza en ese terreno: a través de su división Amazon Leo, la empresa presentó ante los reguladores un proyecto para desplegar más de 5.000 satélites propios de conexión directa a celulares.

Las telefónicas AT&T, T-Mobile y Verizon establecieron una alianza para compartir espectro y respaldar a otros proveedores satelitales. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Las telefónicas AT&T, T-Mobile y Verizon establecieron una alianza para compartir espectro y respaldar a otros proveedores satelitales. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Tensiones con otros operadores

Las acciones de SpaceX, que cotiza bajo el símbolo SPCX, cayeron 4,19% la jornada en que se conoció la compra de espectro, según datos de mercado citados por The Wall Street Journal.

AT&T, T-Mobile y Verizon ya formaron una alianza para compartir espectro entre ellas y así ayudar a otros proveedores satelitales distintos de SpaceX a sumar cobertura a sus propias redes.

T-Mobile mantiene un acuerdo vigente con Starlink para su servicio satelital, mientras que AT&T y Verizon trabajan en cambio con la firma rival AST SpaceMobile.

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