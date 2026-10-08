SpaceX busca recaudar 40.000 millones de dólares para comprar chips de IA de Nvidia

Las dos empresas colaboran para expandir el desarrollo de la IA fuera de la Tierra. (Fotocomposición Infobae)

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SpaceX busca recaudar 40.000 millones de dólares para comprar chips de Nvidia destinados a su expansión en inteligencia artificial (IA), desde centros de datos terrestres hasta sistemas de computación en órbita.

La operación contempla préstamos bancarios y deuda con calificación de inversión, en un mercado que demanda grandes volúmenes de capital para sostener la infraestructura tecnológica.

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La compañía dirigida por Elon Musk negocia con bancos y gestores de activos, entre ellos PIMCO, para obtener la financiación, según dos personas familiarizadas con las conversaciones citadas por Reuters.

La estructura de la financiación de SpaceX contempla préstamos bancarios por 10.000 millones de dólares y colocación de deuda con firmas como Apollo y PIMCO. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La estructura prevista incluye cerca de 10.000 millones de dólares en préstamos bancarios y otros 30.000 millones en deuda con grado de inversión para financiar el pedido de procesadores. Apollo, un administrador de activos alternativos global, podría liderar la operación y colocar la deuda entre una amplia base de inversores, según Financial Times.

Por qué SpaceX está buscando recursos financieros

La búsqueda de recursos refleja la competencia entre empresas tecnológicas por conseguir procesadores avanzados y desarrollar la capacidad informática que requieren los modelos de inteligencia artificial.

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Morgan Stanley calcula que esa infraestructura necesitará 1,5 billones de dólares de financiación externa hasta 2028, mientras prestamistas e inversores adoptan una posición más cautelosa ante la expansión del sector.

Morgan Stanley proyecta que la infraestructura de inteligencia artificial requerirá 1,5 billones de dólares en financiación externa hasta 2028. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las acciones del fabricante de cohetes y naves espaciales cayeron 2% al comienzo de la jornada del 7 de octubre de 2026, mientras los títulos de Nvidia subieron 0,5%. Musk llevó a SpaceX a bolsa en junio de 2026 mediante una oferta pública inicial récord de 86 mil millones de dólares.

Además, el empresario afirmó el mes pasado que el centro de datos Colossus 2, perteneciente a xAI, podría más que duplicar hacia diciembre la cantidad de chips de Nvidia que utiliza. Anticipó que la empresa empleará exclusivamente hardware de ese fabricante para levantar sus centros de datos.

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Nvidia es el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial. En agosto de 2026 se asoció con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR en plataformas de financiación diseñadas para movilizar más de 500.000 millones de dólares hacia proyectos de infraestructura vinculados a esa tecnología.

SpaceX lanzará en 2027 sus primeros satélites Starmind AI1 para desplegar infraestructura de computación en órbita. (Foto: Europa Press)

Cómo SpaceX utiliza la tecnología de Nvidia para potenciar sus satélites

SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites Starmind AI1 equipados con chips de Nvidia para ofrecer servicios de inteligencia artificial. El despliegue apunta a iniciar la instalación de centros de computación orbitales antes de 2028.

Musk comparó la arquitectura proyectada con los centros de datos ubicados en tierra. El fundador de la empresa aeroespacial sostuvo: “Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un ‘rack’ tradicional”.

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La compañía utilizará procesadores Vera de Nvidia para acelerar tareas de coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos en sus sistemas de inteligencia artificial agéntica, capaces de ejecutar acciones de forma autónoma. La tecnología abarcará tanto los grandes centros de datos terrestres como los sistemas que SpaceX planea enviar al espacio.

Los ingresos de la división de inteligencia artificial de la empresa alcanzaron los 2.560 millones de dólares impulsados por el chatbot Grok. (Foto: xAI)

Cuánto dinero ha invertido SpaceX por innovar en inteligencia artificial

Durante el segundo trimestre de 2026, las inversiones de capital de la empresa en inteligencia artificial ascendieron a 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior. Su gasto total de capital llegó a 18 mil millones de dólares.

La actividad de SpaceX se divide entre lanzamientos de satélites, Starlink, X y operaciones de inteligencia artificial. Según la estimación de la propia empresa, el mercado total al que apuntan esos negocios supera los 30 billones de dólares.

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Asimismo, la división de inteligencia artificial elevó sus ingresos a 2,56 mil millones de dólares, frente a 818 millones un año antes, impulsada por Grok, el chatbot de la compañía que compite con servicios como ChatGPT y Anthropic.