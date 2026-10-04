El plan de Elon Musk para ganar dinero compartiendo internet de Starlink con los vecinos

Starlink prepara una red compartida que pagará a sus anfitriones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Guardar

Starlink prepara un sistema para que particulares y negocios compartan internet por satélite con sus vecinos a cambio de una remuneración por cada conexión. La iniciativa, llamada Starlink Community, plantea que una persona, una empresa o una comunidad instale un kit de la compañía y habilite el acceso de otros usuarios mediante pases de distinta duración.

El proyecto de SpaceX, la empresa de Elon Musk, busca ampliar la cobertura de su red satelital sin que cada cliente tenga que comprar e instalar su propio equipo. La propuesta puede resultar útil en comunidades, comercios o zonas con acceso limitado a redes terrestres, ya que convierte una conexión instalada en un punto de acceso para más personas.

PUBLICIDAD

La empresa de Elon Musk prueba un modelo que permitirá a vecinos, comercios y comunidades compartir una conexión satelital mediante pases temporales, mientras los anfitriones reciben una remuneración por cada usuario conectado

Qué es Starlink Community

El funcionamiento previsto para Starlink Community se apoya en un modelo de pases. Los usuarios que quieran utilizar la red podrán pagar por acceso durante una hora, un día, una semana o un mes. La duración dependerá de la necesidad de cada persona y de la oferta que habilite el anfitrión del servicio.

El anfitrión puede ser un vecino, el responsable de un comercio o una empresa que tenga instalado un kit de Starlink. Esa persona o entidad proporcionará el punto de conexión y recibirá un ingreso por cada usuario que se conecte a la red.

La remuneración por cada conexión es el elemento que diferencia a este modelo de una suscripción individual tradicional. En lugar de limitar el servicio a quien contrata el equipo, la compañía contempla que esa infraestructura pueda atender a una comunidad y generar un retorno económico para quien la instale.

PUBLICIDAD

El plan abre una posibilidad para lugares donde varias personas dependen de una misma conexión. Un comercio local, una zona residencial, un alojamiento remoto o una comunidad de vecinos pueden convertirse en escenarios para este tipo de despliegue, siempre que el anfitrión cuente con el equipo y la ubicación adecuada.

Starlink busca anfitriones para ampliar su cobertura sin nuevas instalaciones individuales

SpaceX ya busca anfitriones para la fase beta

La compañía anunció Starlink Community el año pasado y ahora habilitó un formulario para seleccionar participantes de su programa beta. Las personas interesadas pueden postularse como anfitriones y explicar de qué manera utilizarían el servicio.

Entre los datos que solicita Starlink figuran el lugar donde se instalaría el kit, el número estimado de vecinos o usuarios que podrían utilizarlo y el tipo de pase que tendría mayor demanda. También pide a los solicitantes que indiquen el precio que consideran adecuado para ese acceso.

PUBLICIDAD

Este proceso permite a la empresa reunir información antes de un posible lanzamiento más amplio. Los datos de los anfitriones pueden servir para evaluar qué modalidades de conexión resultan más útiles según cada entorno y qué duración de los pases puede atraer a más usuarios.

El servicio todavía se encuentra en fase beta, por lo que no hay detalles definitivos sobre su disponibilidad general, las condiciones económicas para los anfitriones o el funcionamiento final de los pagos. La información proporcionada hasta ahora se centra en la convocatoria para participar en las pruebas.

La empresa recopila información sobre ubicaciones, posibles beneficiarios y precios antes de decidir las condiciones definitivas de este servicio de acceso compartido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación necesita una vista despejada del cielo

El modelo de internet compartido depende de una condición técnica básica: el equipo debe mantener una conexión adecuada con la constelación de satélites. En el caso de Starlink Mini, la antena integra WiFi y está diseñada para funcionar en instalaciones temporales, como zonas de acampada, vehículos recreativos o alojamientos apartados de las redes convencionales.

PUBLICIDAD

El kit incluye una antena, un pie de apoyo, un adaptador para tubo, un soporte plano, un cable de alimentación de corriente continua de 15 metros, una fuente de energía y el enchufe. Antes de encenderla, es necesario elegir una ubicación con visibilidad suficiente hacia el cielo.

Árboles, techos, postes y otras estructuras pueden bloquear la señal. Por eso, la aplicación de Starlink permite revisar el campo de visión disponible y detectar obstáculos. Si la ubicación elegida no ofrece las condiciones necesarias, el dispositivo puede colocarse en un punto más alto, como un techo, una pared o un poste, con los accesorios correspondientes.

PUBLICIDAD

Starlink Community plantea así un modelo en el que una sola instalación puede ofrecer conectividad a varios usuarios y generar ingresos para su anfitrión. El avance del programa beta determinará cómo se aplicará esa idea en comunidades y negocios.