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Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 5 de octubre de 2026

La medida afectará a generaciones anteriores de pantallas inteligentes y reproductores multimedia, aunque seguirán operativos mediante consolas, decodificadores u otros aparatos conectados por HDMI

Netflix retirará su aplicación de varios televisores antiguos - REUTERS/Gonzalo Fuentes
Netflix retirará su aplicación de varios televisores antiguos - REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Desde el 5 de octubre de 2026, varios televisores y reproductores multimedia antiguos perderán acceso a la aplicación nativa de Netflix. La medida afecta a modelos de Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple TV que ya no cumplen los requisitos técnicos del servicio de streaming.

El cambio será definitivo en los dispositivos afectados. La aplicación puede desaparecer del menú principal, dejar de estar disponible en la tienda de cada fabricante o mostrar un error al intentar abrirla. Netflix atribuye este tipo de restricciones a la falta de actualizaciones en sistemas operativos antiguos, que ya no pueden garantizar las condiciones de seguridad y rendimiento necesarias.

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Un celular vertical en una mesa de madera muestra el logo de Netflix; un televisor inteligente en la pared del fondo también lo muestra en una sala de estar.
Los televisores con sistemas antiguos se quedan sin la aplicación de Netflix - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung con Orsay OS figura entre los afectados

Los Samsung Smart TV fabricados antes de 2016 que utilizan Orsay OS perderán compatibilidad con Netflix. Este sistema operativo precede a las versiones actuales de software de la marca y dejó de recibir actualizaciones que permitan sostener el funcionamiento de aplicaciones con requisitos más recientes.

Los usuarios pueden revisar el modelo exacto del televisor en los ajustes del dispositivo, en la etiqueta trasera o dentro del manual del equipo. Si el aparato pertenece a generaciones anteriores y utiliza Orsay OS, la aplicación dejará de ser una opción disponible desde el menú del televisor.

La falta de actualizaciones limita la posibilidad de instalar, abrir o renovar Netflix en estos modelos. Esto no afecta al funcionamiento general de la pantalla, sino al acceso directo desde la aplicación integrada.

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LG, Sony y Panasonic también tienen modelos sin soporte

En el caso de LG, la restricción alcanza televisores que no utilizan versiones modernas de webOS. Entre los equipos mencionados aparecen las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, comercializadas antes de que la compañía consolidara su actual plataforma para televisores inteligentes.

Los propietarios podrían encontrar que el icono desaparece, que la descarga queda bloqueada o que el servicio muestra un fallo al intentar reproducir contenido - REUTERS/Mike Blake/File Photo
Los propietarios podrían encontrar que el icono desaparece, que la descarga queda bloqueada o que el servicio muestra un fallo al intentar reproducir contenido - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Las señales pueden variar. En algunos casos, el icono de Netflix desaparece de la pantalla de inicio o de la tienda LG Content Store. En otros, la aplicación sigue visible, pero deja de funcionar al abrirla y muestra una pantalla de error.

Los Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95 que usan software propietario basado en Linux también figuran entre los dispositivos que pueden perder acceso. La situación es distinta en los modelos equipados con Android TV, que mantienen una mayor continuidad de soporte gracias a las actualizaciones de ese sistema operativo.

Panasonic suma a la lista varias generaciones de VIERA, entre ellas las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25. Se trata de televisores conectados de una etapa anterior, cuyos sistemas ya no reciben mejoras compatibles con las exigencias actuales de la plataforma.

Apple TV de primera, segunda y tercera generación pierde la aplicación

La medida también alcanza a Apple TV de primera, segunda y tercera generación. Estos reproductores dejarán de contar con la aplicación nativa de Netflix debido a las limitaciones de sus sistemas operativos y a la imposibilidad de recibir las actualizaciones requeridas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio no inutilizará las pantallas, pero obligará a utilizar dispositivos externos para continuar viendo contenidos cuando la herramienta integrada deje de estar disponible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos afectados no podrán descargar ni actualizar Netflix a partir del 5 de octubre de 2026. Esto supone que el servicio dejará de estar disponible desde la interfaz propia del dispositivo.

La pérdida de compatibilidad no significa que el televisor o el reproductor dejen de funcionar por completo. Las pantallas podrán seguir utilizándose con consolas, decodificadores, reproductores de video, antenas u otros aparatos conectados mediante un cable HDMI.

Cómo comprobar si el televisor ya no puede usar Netflix

No es necesario contactar de inmediato con el soporte técnico. Hay tres señales que permiten identificar si el dispositivo perdió compatibilidad:

  • El icono de Netflix desaparece de la pantalla principal.
  • La aplicación no se puede descargar o actualizar desde la tienda.
  • Netflix muestra una pantalla de error al intentar iniciar sesión o reproducir contenido.

También conviene revisar el modelo exacto y la versión de software desde el menú de configuración. Esa información permite comprobar si el aparato forma parte de las generaciones afectadas y valorar qué alternativa resulta más conveniente.

Antes de reemplazar un televisor antiguo, el usuario puede conservarlo como pantalla para otros equipos. La falta de Netflix integrado no impide utilizar entradas HDMI ni acceder a contenido desde dispositivos externos.

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