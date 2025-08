Lista de televisores, barras de sonido y servicios streaming más populares, según estudio

La mayoría de familias compran accesorios que permiten disfrutar de una visualización más cercana a las salas de cine. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pese al auge del consumo de video en teléfonos inteligentes, la televisión tradicional conserva un espacio relevante en los hogares. La experiencia inmersiva que ofrecen los Smart TV modernos sigue atrayendo a los usuarios, aunque el 90% de las personas admite que suele realizar varias tareas simultáneamente, principalmente utilizando sus teléfonos, mientras ve la pantalla grande.

En este contexto de transformación acelerada, la última encuesta de ‘Elección de los Lectores’ publicada por PCMag arroja luz sobre las preferencias actuales en aparatos de entretenimiento para el hogar y servicios streaming.

El informe no solo examina los televisores, sino que evalúa barras de sonido, dispositivos de transmisión multimedia y plataformas de contenido, todo con el objetivo de destacar la importancia de un ecosistema integral para una experiencia audiovisual completa.

Cuáles son las marcas de televisores con mayor aceptación en el mercado

Este dato va cambiando cada año y depende de las innovaciones de las compañías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segmento de televisores, la competencia por la preferencia del público ha experimentado variaciones notables en los últimos años. Entre 2018 y 2020, TCL se destacó por sus modelos económicos, obteniendo el reconocimiento de los encuestados.

Posteriormente, Sony dominó durante cuatro años consecutivos con sus pantallas de gama alta. Sin embargo, este año marca el regreso de Samsung al primer puesto, una posición que no ocupaba desde 2017.

En cuanto a satisfacción general, las diferencias entre los principales competidores son mínimas, con calificaciones que oscilan entre 8,2 y 8,8 sobre 10. Insignia (marca propia de Best Buy), LG, Samsung y Sony comparten la puntuación máxima de 8,8.

LG y Sony empatan en calidad de imagen, mientras que Insignia, reconocida por su precio accesible, obtiene un 9,5 en relación calidad-precio y un 9,3 en fiabilidad. El desempeño de TCL desciende al séptimo lugar en la lista de este año. No obstante, la marca destaca por ofrecer las mejores funciones inteligentes, tras su transición de la plataforma Roku a Google TV.

Qué marcas tienen las mejores barras de sonido

Estos accesorios han agarrado popularidad por mejorar el sonido de una película. (Foto: Europa Press)

En el ámbito de las barras de sonido, los resultados se invierten. Vizio, propiedad de Walmart, que figura en los últimos puestos entre las marcas de televisores, se posiciona como líder indiscutible en esta categoría.

Vizio obtiene las mejores puntuaciones en satisfacción general, valor, fiabilidad y probabilidad de recomendación. Por contraste, Samsung, que encabeza la lista de televisores, se sitúa al final en barras de sonido.

Cuáles dispositivos multimedia ocupan los primeros puestos

Respecto a los dispositivos de transmisión multimedia, la encuesta revela que, aunque el 79% de los televisores ya incorporaba funciones inteligentes el año pasado, la mayoría de los lectores de PCMag prefiere utilizar dispositivos independientes conectados al puerto HDMI.

Muchos usuarios prefieren a Apple por su facilidad de uso. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Apple mantiene su posición como la marca líder en dispositivos streaming. Los usuarios valoran la facilidad de uso, fiabilidad, calidad de imagen y compatibilidad con 4K, con puntuaciones superiores a 9,0 en estos apartados. Además, Apple TV sobresale en navegación por menús y grabación de pantalla.

Por su parte, Roku mejora medio punto en satisfacción respecto al año anterior y lidera en relación calidad-precio, superando ampliamente a Apple y, en este aspecto, incluso a Amazon.

Roku y Amazon empatan en facilidad de configuración. El control remoto es el único apartado en el que los dispositivos Amazon Fire TV destacan, porque algunos usuarios expresan su descontento con el mando de Apple TV.

Qué servicios streaming son los que tienen mejor recepción

Es una plataforma que no suele ser tan mediática como otras. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En el terreno de los servicios streaming, la oferta se diversifica. El canal Roku, accesible incluso sin utilizar la plataforma streaming de la marca, se posiciona por encima de competidores como HBO Max y Netflix en satisfacción y fiabilidad, según los lectores.

En la categoría de servicios de pago sin anuncios, YouTube Premium repite como favorito, valorado por su extenso catálogo de contenido profesional y amateur sin publicidad.

Netflix, a pesar de las críticas por sus precios y las restricciones al uso compartido de contraseñas, sigue siendo considerado el mejor servicio streaming de pago con anuncios y el más atractivo cuando se ofrece en paquetes, como parte de planes de telefonía.

En cuanto a programación original o exclusiva, HBO Max se impone gracias a su catálogo, que incluye títulos como The Sopranos, Game of Thrones, Deadwood, Curb Your Enthusiasm, Succession, Hacks, The Last of Us y The Pitt.