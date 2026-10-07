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Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop como Los Jóvenes Titanes

Aplicaciones legales y seguras como Gemini permiten generar ilustraciones basadas en la película de Netflix en pocos segundos a partir de un prompt

Imagen dividida con heroínas animadas a la izquierda y el equipo de Jóvenes Titanes a la derecha sobre un fondo amarillo
Las dos animaciones tienen como protagonistas a jóvenes que luchan contra el mal. (Fotocomposición Infobae)
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Crear imágenes de Las Guerreras K-pop como integrantes de Los Jóvenes Titanes requiere seguir una serie de pasos desde la aplicación o versión web de Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google, sin necesidad de descargar programas piratas o durar varias horas en edición.

El proceso depende de asignar una función clara a cada archivo adjunto en el chatbot. Una imagen debe definir los rostros, peinados y cantidad de personajes; la otra debe aportar la estética de Los Jóvenes Titanes, con su paleta de colores, arquitectura, vestuarios y tipo de encuadre.

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En este contexto, se explica cuáles son los pasos a seguir para transformar a Las Guerreras K-pop en personajes de Los Jóvenes Titanes, sumado al prompt que se le puede suministrar a la IA para que genere la imagen en pocos segundos.

Qué imágenes se necesitan para comenzar la ilustración

La primera imagen debe mostrar a Las Guerreras K-pop con buena resolución. Conviene elegir una imagen en la que se vean las tres protagonistas de la película de Netflix, ya sea de cuerpo entero o desde la cintura. Esa referencia permite que Gemini identifique rasgos como el cabello, la distribución del grupo, los accesorios y la ropa.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
En la primera imagen deben aparecer las tres integrantes y se deben detallar rasgos faciales y de vestuario. (Foto: Netflix)

La segunda imagen debe funcionar como guía del mundo de los Jóvenes Titanes. Puede incluir la Torre Titán, una ciudad nocturna, una sala de mando o una escena de acción con líneas marcadas y colores planos.

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No es necesario que aparezcan Robin, Raven, Chico Bestia, Cyborg o Starfire. La referencia solo debe transmitir el ambiente visual que se busca reproducir.

Cómo adjuntar los archivos en el chat de Gemini

El trabajo debe empezar en una conversación nueva dentro de la aplicación o la versión web de Gemini. Primero se debe adjuntar la imagen de Las Guerreras K-pop y, después, el archivo que represente el estilo de los Jóvenes Titanes. Ese orden ayuda a diferenciar el contenido de cada referencia.

Gemini es compatible con múltiples dispositivos y es segura. (Foto: Europa Press)
Gemini es compatible con múltiples dispositivos y es segura. (Foto: Europa Press)

La primera imagen debe quedar asociada a las protagonistas y la segunda al universo gráfico que se quiere recrear. Junto a los archivos, resulta útil incluir una frase inicial que aclare la función de ambos materiales.

Por ejemplo: “Usar la primera imagen para conservar los rasgos generales y la posición de tres cantantes ficticias. Usar la segunda imagen como referencia de estilo, escenario, colores, vestuario y composición”.

Qué prompt es útil para la generación de la imagen

El prompt debe especificar el número de personajes, la orientación de la ilustración, el plano y el lugar donde transcurre la escena. Para esta propuesta, puede pedirse una composición horizontal, con las tres jóvenes de cuerpo entero, ubicadas frente a una torre de superhéroes o sobre una azotea de una ciudad ficticia.

Tres personajes animados de superheroínas con antifaz posan sobre un fondo de pared morada resquebrajada
Esta es una representación visual de Las Guerreras K-pop como personajes de Los Jóvenes Titanes. (Foto: Gemini)

Una instrucción ideal es: “Crear una ilustración horizontal de tres cantantes ficticias inspiradas en la primera imagen de referencia, convertidas en integrantes de un equipo juvenil de superhéroes”.

Se puede agregar: “Ubicarlas frente a una torre tecnológica en una ciudad nocturna. Usar líneas definidas, colores planos, sombras simples y una estética de animación inspirada en Los Jóvenes Titanes”. El pedido debe evitar nombres, emblemas y uniformes oficiales de personajes existentes.

Cómo corregir errores sin reiniciar la conversación con Gemini

La primera versión puede presentar problemas en las manos, las expresiones, la cantidad de personajes o los detalles del vestuario. En lugar de escribir un prompt nuevo desde cero, es más efectivo pedir correcciones concretas. Esto permite conservar los elementos que ya funcionan y modificar solo el aspecto que necesita ajustes.

Gemini permite hacer ajustes sin necesidad de reiniciar el proceso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite hacer ajustes sin necesidad de reiniciar el proceso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Algunos pedidos útiles son: “Mantener la escena y corregir las manos de la personaje ubicada a la izquierda”, “cambiar el peinado de la segunda integrante sin modificar su traje” o “eliminar el edificio del fondo y agregar una torre tecnológica original”. Las instrucciones breves reducen el riesgo de que la herramienta altere por completo la composición generada.

Qué revisar antes de descargar o compartir la imagen

Antes de descargar y publicar la ilustración, conviene comprobar que no incluya logos, nombres, títulos ni símbolos oficiales vinculados con los Jóvenes Titanes u otras franquicias.

La imagen puede inspirarse en el lenguaje visual de las series de superhéroes, pero debe evitar presentarse como una producción oficial o una pieza autorizada.

Asimismo, es clave incorporar una aclaración visible que indique que se trata de fan art generado con inteligencia artificial. Si se necesita una versión para imprimir o colorear, se puede pedir una variante con líneas negras, fondo blanco, sin sombras ni color y con espacios amplios.

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