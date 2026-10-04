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Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop como heroínas de la Liga de la Justicia

Gemini, la aplicación de Google, permite adaptar a las protagonistas de la película de Netflix en diferentes universos y puede generar fotos para colorear

Las Guerreras K-pop en la Liga de la Justicia. (Fotocomposición Infobae)
Las dos animaciones son muy populares por tener unos héroes que luchan contra el mal. (Fotocomposición Infobae)
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Convertir a las protagonistas de Las Guerreras K-pop, la película animada de Netflix, en integrantes de la Liga de la Justicia requiere seguir unos pasos dentro de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google.

El proceso combina una imagen de referencia de las cantantes, una foto del universo de superhéroes y una descripción detallada que precise vestuario, poses y escenario, de modo que el resultado conserve los rasgos reconocibles de cada personaje.

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Antes de compartir la ilustración digital conviene aclarar que se trata de un contenido generado con IA y evitar presentarlo como material oficial de Netflix o de DC. A continuación, se detallan los pasos necesarios para lograr una imagen coherente y lista para difundir.

Las guerreras k-pop
Es clave conseguir una imagen de Las Guerreras K-pop en buena calidad y sin marcas de agua. (Foto: Netflix)

Qué imágenes de referencia hay que preparar para generar la ilustración con IA

El primer paso consiste en seleccionar una imagen grupal de las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop que permita reconocer sus peinados, prendas, accesorios y colores principales. La referencia debe tener buena definición y mostrar con claridad los elementos que se desea trasladar a la nueva versión.

A la par, es necesario adjuntar una fotografía vinculada al universo de la Liga de la Justicia, de preferencia una ilustración animada que muestre el estilo visual de los superhéroes.

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Esta segunda referencia ayuda a que el modelo diferencie a los personajes principales del escenario y adopte la estética de cómic que caracteriza a ese grupo de ficción.

Gemini es una aplicación segura y fácil de utilizar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini es una aplicación segura y fácil de utilizar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál aplicación permite adaptar a Las Guerreras K-pop en diferentes universos

Tras elegir las imágenes, hay que abrir una conversación en Gemini y adjuntar los archivos. Se sugiere cargar primero la referencia de las protagonistas y después la imagen que definirá el estilo de dibujo, la paleta de colores y la ambientación general.

Cuando se utilizan varias fotografías, el texto del pedido debe establecer con precisión la función de cada una. Por ejemplo, una imagen puede servir para conservar la apariencia de las tres jóvenes, mientras que otra funcionará como base de la iluminación, el encuadre y el diseño de la escena heroica.

Qué debe incluir el prompt o instrucción al chatbot de IA

El prompt tiene que describir el número de personajes, la posición de cada uno, el lugar, el momento del día, los objetos presentes y el tipo de ilustración. Conviene especificar que se busca fan art creado con inteligencia artificial, sin logos, títulos ni elementos que puedan confundirse con una pieza promocional oficial de algún estudio.

Las Guerreras K-pop en la Liga de la Justicia. (Foto: Gemini)
Esta es una representación hecha con IA de Las Guerreras K-pop como personajes de la Liga de la Justica. (Foto: Gemini)

Un ejemplo puede redactarse así: “Crear una ilustración horizontal, de cuerpo entero, con tres jóvenes cantantes ficticias convertidas en heroínas con capas y emblemas propios. Ubicarlas en una ciudad nocturna, sobre un edificio alto, con rascacielos iluminados de fondo. Incluir nubes oscuras, un rayo de luz y una postura de combate”.

Después de la escena general, hay que detallar la apariencia de cada protagonista por separado. La primera puede tener cabello rosa largo, gafas oscuras, traje ajustado en tonos fucsia, capa corta y un escudo circular en el pecho. La segunda puede llevar una coleta violeta alta, un traje verde con detalles metálicos y guantes largos con bordes irregulares.

Para la tercera figura, el pedido puede indicar cabello negro corto, chaqueta oscura con placas protectoras, pantalón violeta y un dispositivo o arma estilizada en la mano. Estos detalles permiten mantener diferencias entre las integrantes del grupo y evitan que el generador mezcle vestuarios, peinados o accesorios en la primera versión de la imagen.

Las Guerreras K-pop en la Liga de la Justicia. (Foto: Gemini)
La imagen generada por la IA se puede convertir en una lamina para colorear. (Foto: Gemini)

Cómo se convierte la ilustración hecha con IA en una imagen para colorear

Una vez que el resultado responde al pedido original, es posible solicitar a Gemini una variante adicional: una versión en blanco y negro, con trazos de contorno definidos y sin relleno de color, pensada para usarse como imagen para colorear.

El pedido puede formularse como “transformar esta ilustración en un dibujo de líneas simples, sin sombreado ni color, apto para imprimir y colorear a mano”.

Antes de difundir cualquiera de las dos versiones, conviene comprobar que no incluyan marcas, nombres de personajes, emblemas o textos que permitan interpretarlas como material oficial.

La publicación debe incorporar una aclaración visible, como “Imagen generada con inteligencia artificial” o “Ilustración de fan art creada con Gemini”, lo que informa el origen del contenido y reduce el riesgo de atribuciones incorrectas.

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