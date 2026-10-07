Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

A diferencia de las Stories, no puedes ver una lista de quiénes han abierto tu Instant; solo sabes si fue entregado y visto. Europa Press

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El regulador británico de medios Ofcom abrió una investigación contra Meta por presuntas fallas en la evaluación de riesgos de seguridad infantil antes del lanzamiento de “Instagram Instants”, la función de contenidos efímeros de Instagram.

La pesquisa busca determinar si la compañía incumplió la ley de seguridad en línea del Reino Unido al no realizar un análisis adecuado de los peligros para los menores y de los contenidos ilegales que podría facilitar esta herramienta.

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Qué es Instagram Instants y por qué preocupa a Ofcom

Instagram Instants es una función lanzada en mayo de 2026 que permite compartir en la red social contenidos efímeros, es decir, publicaciones que desaparecen después de ser vistas por los usuarios.

Ofcom sospecha que Meta no evaluó “los riesgos que plantea” esta herramienta. REUTERS/Dado Ruvic

Ofcom sospecha que Meta no evaluó “los riesgos que plantea” esta herramienta antes de ponerla en marcha, un paso que la normativa británica exige a las plataformas digitales antes de lanzar nuevas funciones.

El organismo señaló que el objetivo de la investigación es “determinar si Meta incumplió sus obligaciones” al no realizar una evaluación suficiente sobre los posibles contenidos ilegales y los peligros que la función podría representar para los menores de edad.

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Para graficar la exigencia regulatoria, Ofcom utilizó una comparación con la industria automotriz: “No lanzaríamos un auto nuevo sin haberlo probado adecuadamente, y lo mismo se aplica a los servicios en línea”.

Instagram Instants es una función lanzada en mayo de 2026 que permite compartir en la red social contenidos efímeros. (Meta)

Las posibles sanciones para Meta en el Reino Unido

La investigación podría derivar, según el comunicado del regulador, en una multa equivalente al 10% de la facturación mundial de Meta, una cifra que convertiría al caso en uno de los procesos sancionatorios más severos bajo la ley de seguridad en línea británica.

Ofcom es el organismo público independiente que funciona como autoridad reguladora de las comunicaciones en el Reino Unido, con potestad para investigar y sancionar a las plataformas tecnológicas que operan en ese país.

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La defensa de Meta frente a las acusaciones

Un portavoz de Meta respondió a las acusaciones del regulador y aseguró: “Realizamos un análisis de riesgos e informamos a Ofcom sobre esta función en varias ocasiones antes de su lanzamiento”.

El vocero detalló además las medidas de protección incorporadas en Instagram Instants. REUTERS/Dado Ruvic

El vocero detalló además las medidas de protección incorporadas en Instagram Instants, entre ellas el bloqueo de las capturas de pantalla, de los contenidos compartidos y de los reenvíos.

También mencionó la ausencia de un canal público para estos contenidos efímeros, así como la activación automática de medidas de protección específicas para las cuentas de usuarios adolescentes.

Qué plataformas permiten enviar fotos temporales directamente por mensaje privado

Existen diversas alternativas digitales enfocadas en el intercambio de fotografías inmediatas, espontáneas y sin ediciones elaboradas. La pionera en este sector es Snapchat, una plataforma centrada en el envío de imágenes y videos breves que desaparecen tras su primera visualización, complementada con herramientas de edición ligera, filtros y mensajería privada.

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Snapchat es una plataforma centrada en el envío de imágenes y videos breves que desaparecen tras su primera visualización. REUTERS/Dado Ruvic

Por su parte, BeReal promueve un formato orientado a la autenticidad al notificar a los usuarios en un momento aleatorio del día para que capturen y compartan, de manera simultánea con la cámara frontal y trasera, una escena del momento sin preparación ni retoques previos.

De forma complementaria, herramientas de comunicación masiva como WhatsApp y Telegram ofrecen la posibilidad de enviar archivos multimedia configurados para eliminarse automáticamente tras ser vistos.

Asimismo, Facebook Messenger incorpora modalidades de contenido temporal, reflejando una preferencia generalizada por interacciones privadas, directas y libres de filtros.

Es fundamental enseñar a los menores que nada en internet es 100% temporal. Aunque una foto o video desaparezca en pocos segundos, cualquier receptor puede tomar una captura de pantalla desde otro dispositivo o guardar el contenido mediante herramientas externas.

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