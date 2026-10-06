Instagram tendrá un modo “solo lectura” que permitirá ver perfiles sin dejar rastro

Instagram evalúa un modo de solo lectura que permite a los usuarios navegar por la plataforma sin dejar rastro de su actividad.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Instagram evalúa internamente una función que permitiría a determinados usuarios navegar por la plataforma sin dejar ningún rastro de su actividad. Se trata del llamado “modo de solo lectura”, una herramienta que, según las primeras filtraciones, bloquearía la posibilidad de interactuar con publicaciones y, a la vez, ocultaría por completo cualquier señal de que alguien visitó un perfil o vio una historia ajena.

Ante los rumores, un portavoz de Instagram confirmó que la función es real, pero todavía se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo.

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Qué es el modo de solo lectura de Instagram

La función fue descubierta por el desarrollador e investigador de ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, conocido por rastrear código no publicado dentro de las aplicaciones de Meta antes de que la compañía las lance oficialmente.

Según las capturas que compartió en la red social X, el sistema permitiría activar una sesión especial dentro de Instagram en la que el usuario queda habilitado únicamente para mirar contenido, sin posibilidad de dejar ningún tipo de huella de esa navegación.

La función bloquea de forma automática los comentarios, los me gusta, los mensajes directos y la opción de seguir cuentas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El modo de solo lectura es una función en desarrollo interno de Instagram que impediría dar “me gusta”, comentar, seguir cuentas, enviar mensajes o dejar registro al ver historias ajenas, de modo que el usuario podría recorrer perfiles de otras personas sin que estas se enteraran.

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Esa descripción surge directamente de las capturas filtradas, que detallan de forma explícita cada una de las acciones bloqueadas durante ese tipo de sesión.

Cómo funcionaría y para qué serviría

De acuerdo con la información difundida, al activar esta opción la plataforma deshabilita de forma automática la capacidad de interactuar con cualquier contenido.

Eso implica que, durante ese período, el usuario no podría dar “me gusta” a publicaciones, escribir comentarios, seguir cuentas nuevas ni enviar mensajes directos.

El mecanismo imita el funcionamiento de la navegación de incógnito de los exploradores de internet en el entorno de la red social. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El punto que más atención concentró es el referido a las historias: hoy en día, Instagram avisa a quien publica una historia sobre qué cuentas la visualizaron. Con el modo de solo lectura activado, esa visualización dejaría de notificarse al autor del contenido.

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En la práctica, el mecanismo se asemeja a la navegación de incógnito que ofrecen los navegadores de internet, aplicada en este caso al entorno de una red social, donde permitiría recorrer perfiles y contenidos sin que quede constancia de esa actividad para terceros.

Quiénes podrían acceder a la función

Las capturas compartidas por Paluzzi ubican esta opción como parte de Instagram Plus, la suscripción paga de la plataforma, lo que indicaría que el modo de solo lectura no estaría disponible para el conjunto general de usuarios sino únicamente para quienes abonen ese servicio.

Esto ubicaría al modo de solo lectura como un beneficio exclusivo dentro de un esquema de pago, en un movimiento que se enmarca en la búsqueda de Meta de diversificar sus ingresos más allá de la publicidad tradicional, su principal fuente de facturación hasta el momento.

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La compañía de Mark Zuckerberg estaría, de este modo, evaluando si existe una base de usuarios dispuesta a pagar específicamente por una experiencia de navegación sin dejar rastro, algo que hasta ahora no formaba parte de los beneficios ofrecidos por las suscripciones de Instagram.

Meta busca diversificar sus fuentes de ingresos más allá de la publicidad tradicional mediante opciones exclusivas para suscriptores. (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

La respuesta oficial de Instagram

Ante la repercusión del hallazgo, un portavoz de Instagram confirmó la existencia de esta exploración a Engadget, aunque remarcó que se encuentra en una etapa muy preliminar.

“Se trata de una exploración exclusivamente interna y no se está probando de forma externa con usuarios en absoluto”, indicó el vocero de la compañía.

La formulación del comunicado, sin embargo, no descarta ni confirma una fecha de lanzamiento, y tampoco aclara si la función llegará a estar disponible para el público en algún momento.

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