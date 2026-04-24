Qué es Instants: todo sobre la nueva app de Instagram para compartir fotos de un solo uso

Instagram prueba Instants, una nueva aplicación móvil que permite compartir fotos espontáneas que desaparecen tras ser vistas una vez. (Meta)

Instagram prueba una nueva aplicación móvil llamada Instants en España e Italia. Esta plataforma permite a los usuarios compartir fotos que desaparecen después de ser vistas una vez y solo permanecen disponibles durante 24 horas.

A diferencia de Instagram, que prioriza el contenido editado y elaborado, Instants busca capturar momentos espontáneos y reales. La aplicación incorpora elementos de redes sociales como Snapchat y BeReal, ya que promueve la publicación de contenido auténtico y efímero.

“Para ofrecer a la gente formas sencillas de conectar con sus amigos, estamos probando una aplicación llamada Instants para compartir fotos y vídeos informales al instante”, afirmó un portavoz de la plataforma a TechCrunch.

A diferencia de Instagram, Instants no permite editar las fotos ni subirlas desde la galería: solo captura y comparte imágenes tomadas en el momento. (Meta)

Instagram ya había comenzado a probar Instants como una función integrada en su aplicación en algunas regiones. Según la compañía, los usuarios pueden elegir utilizar Instants tanto dentro de la app principal de Instagram como mediante la aplicación independiente de Instants.

Cómo funciona esta nueva aplicación de Instagram

La nueva aplicación de Instagram, Instant, permite capturar una foto con un solo toque, sin opciones de edición. No es posible subir imágenes desde la galería: solo se pueden tomar y compartir fotos directamente con la cámara integrada.

Aunque es posible añadir texto a las “instantáneas”, nombre que reciben estas fotos sin editar, no se pueden modificar después de ser enviadas.

Las instantáneas pueden compartirse con seguidores mutuos o con la lista de Mejores Amigos. Instagram especifica que estas listas son idénticas en la aplicación principal y en Instant. La aplicación está disponible para iOS y Android.

Instants está disponible para iOS y Android, y se prueba actualmente en España e Italia. (Meta)

Qué aplicación similares a Instants existen

Existen varias aplicaciones que comparten características similares a Instants, la nueva propuesta de Instagram centrada en la captura y el envío de fotos efímeras y auténticas.

Entre las más conocidas se encuentra Snapchat, pionera en el formato de mensajes y fotos que desaparecen tras ser visualizados.

Snapchat permite a los usuarios enviar “snaps”, fotos o videos cortos, que solo pueden verse una vez o durante un tiempo limitado, y ofrece herramientas básicas de edición, filtros y mensajes privados.

Otra plataforma es BeReal, una aplicación francesa que ha ganado popularidad al incentivar a los usuarios a compartir una foto diaria, tomada simultáneamente con las cámaras frontal y trasera, en un momento aleatorio determinado por la aplicación.

BeReal es una aplicación francesa que invita a sus usuarios a compartir una foto diaria tomada de forma simultánea con las cámaras frontal y trasera. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El objetivo es mostrar una imagen genuina, sin filtros ni preparación previa, similar a la premisa de espontaneidad de Instants.

Adicionalmente, aplicaciones como WhatsApp y Telegram han incorporado funciones de envío de fotos y videos que solo pueden visualizarse una vez antes de eliminarse automáticamente, aunque no están diseñadas exclusivamente para ese fin.

Por último, Facebook Messenger también admite mensajes y archivos multimedia efímeros. Estas plataformas reflejan la tendencia hacia el contenido inmediato, privado y auténtico, que busca evitar la edición excesiva y priorizar la comunicación directa entre usuarios.

Instagram agrega nueva función de supervisión parental

Instagram incorpora una nueva función de supervisión parental que permite a los padres recibir un resumen semanal de los temas que sus hijos consultaron con Meta AI en Instagram y Facebook.

Meta lanzó una función de supervisión parental en Instagram y Facebook que permite a los padres consultar un resumen semanal de los temas que sus hijos adolescentes buscaron con Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta está disponible para padres con supervisión activa en cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil. Meta prevé su implementación global en los próximos meses. “Este es solo el punto de partida.

A medida que implementemos esta información para padres en todo el mundo, seguiremos escuchando los comentarios tanto de padres como de expertos, y exploraremos formas de hacerla aún más valiosa”, indicó la compañía.

Cómo acceder a esta herramienta

Los padres que utilicen la función de supervisión en Facebook, Messenger o Instagram pueden acceder a esta opción desde el Centro para familias. Allí encontrarán una sección de hallazgos que muestra los temas consultados por sus hijos en la última semana, organizados según la aplicación utilizada.

Los temas se agrupan en categorías como escuela, entretenimiento, estilo de vida, viajes, escritura, y salud y bienestar. Al seleccionar uno, los padres acceden a subcategorías más específicas: dentro de Estilo de vida aparecen moda, comida y días festivos; en Salud y bienestar, las subcategorías son fitness, salud física y salud mental.