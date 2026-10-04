Tecno

Adiós a las sanciones automáticas: California exige supervisión humana antes de despedir por IA

Los trabajadores afectados deben recibir una notificación por escrito que confirme que la IA fue la herramienta principal de la decisión

Un grupo de siete jóvenes empleados en una oficina moderna observa una gran pantalla con gráficos de IA; un hombre al frente sostiene una caja con pertenencias.
Newsom firmó la ley apenas un día después de que el presidente Donald Trump reuniera en la Casa Blanca a ejecutivos de empresas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 947, conocida como No Robo Bosses Act, que prohíbe a los empleadores basarse únicamente en sistemas de inteligencia artificial para despedir o sancionar trabajadores.

La norma exige que, cuando una empresa recurra a un sistema de decisión automatizado para una medida disciplinaria o un despido, un revisor humano corrobore esa decisión con evidencia adicional: evaluaciones de jefes, revisiones de pares y archivos del legajo del empleado.

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Los trabajadores afectados deben recibir una notificación por escrito que confirme que la IA fue la herramienta principal de la decisión, una descripción de los datos que el sistema usó y un contacto humano para pedir explicaciones.

Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 947, conocida como No Robo Bosses Act. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley entra en vigor el 1 de julio de 2027 y su cumplimiento quedará en manos de la Comisión Laboral de California, la fiscalía estatal y fiscalías locales, con una multa civil de USD 500 por cada infracción.

Es la primera legislación de este tipo en Estados Unidos. Illinois ya exige que los empleadores informen cuándo usan IA en decisiones de contratación, pero esa norma no impide que el sistema sea el único responsable de la decisión final, según precisó CNBC.

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Un veto que se revirtió un año después

La ley que firmó Newsom no es la primera versión del proyecto. En octubre de 2025, el gobernador había vetado un texto similar pese a que había sido aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas.

En ese momento, Newsom objetó una cláusula que obligaba a las empresas a avisar a los empleados cada vez que un sistema automatizado pudiera afectar sus condiciones de trabajo, sin importar cuán menor fuera el uso de esa herramienta.

Un hombre con barba y expresión triste, con lágrimas en los ojos, sostiene una "Carta de Despido" y una caja con objetos personales en una oficina luminosa con robots humanoides trabajando.
Un hombre con expresión triste sostiene una carta de renuncia y una caja con objetos personales, rodeado de robots humanoides que realizan tareas de oficina, simbolizando el impacto de la automatización en el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador estatal Jerry McNerney, autor del proyecto, lo reintrodujo en febrero con cambios: eliminó el requisito de aviso previo y quitó las protecciones para trabajadores de plataformas, después de las críticas de empresas como Lyft. Aun con esos recortes, grupos empresariales siguieron presionando contra la iniciativa hasta último momento.

Robert Singleton, de la Cámara de Comercio Progresista de California, había advertido a Newsom en una carta que la ley usa el término “se basa principalmente” sin definirlo, lo que según él deja a los empleadores sin un criterio objetivo para saber cuándo una herramienta pasó de asistir una decisión a ser su base principal.

Lo que motivó la presión sindical

Detrás del proyecto estuvo la Federación del Trabajo de California, AFL-CIO, cuya presidenta, Lorena Gonzalez, celebró la firma: “Cuando los trabajadores se organizan, conseguimos resultados”, dijo en un comunicado citado por CNBC.

McNerney explicó la lógica de la norma con una frase que repitió en distintas entrevistas: “Ningún trabajador debería ser despedido o sancionado por una máquina, sea o no inteligencia artificial”. Según el legislador, estos sistemas pueden cometer errores, mostrar sesgos y fallar en sus juicios, por lo que las decisiones con consecuencias graves para un trabajador deben seguir bajo control humano.

Un trabajador de espaldas teclea en un portátil en una oficina moderna. La pantalla muestra un logo de IA azul y negro. Documentos y rotuladores sobre el escritorio.
Un trabajador genérico se enfoca en su laptop en una oficina moderna, interactuando con una herramienta de inteligencia artificial en la pantalla, rodeado de documentos con anotaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma llega en un contexto de denuncias concretas. Meta enfrenta una demanda presentada en julio por exempleados que acusan a la compañía de haber usado sistemas asistidos por IA para elegir a quién despedir, con un impacto desproporcionado en personas que habían tomado licencias médicas o familiares. Meta rechazó esas acusaciones.

Una encuesta de mayo de la organización United for Respect, con raíces en el movimiento sindical minorista, también había encontrado que empleados de Walmart y Amazon expresan creciente preocupación por la automatización de decisiones de recursos humanos.

El contraste con la Casa Blanca

Newsom firmó la ley apenas un día después de que el presidente Donald Trump reuniera en la Casa Blanca a ejecutivos de Google, Meta, Anthropic, OpenAI, xAI y Nvidia, quienes suscribieron un acuerdo voluntario de seguridad de IA calificado por Trump como moralmente vinculante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador californiano calificó ese acuerdo de autorregulación como insuficiente. “Lo que escuché ayer en Washington D.C. es una porquería, y eso debería asustar a todo el mundo”, dijo en un video publicado luego del encuentro, según reprodujeron KQED y Gizmodo.

Ese mismo día, Newsom firmó además una orden ejecutiva que obliga a las agencias estatales de California a seguir llamando inteligencia artificial a la tecnología, en contraste con la directiva de Trump de que el gobierno federal use el término Super Inteligencia.

La ley SB 947 formó parte de un paquete de 13 proyectos de ley sobre inteligencia artificial que Newsom firmó la misma jornada. Entre ellos, la SB 951 obliga a notificar con 60 días de anticipación los despidos masivos causados por IA cuando afecten al 25% o más de la plantilla, y entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.

El paquete también incluyó la AB 1331, que prohíbe usar sistemas de vigilancia en los baños del lugar de trabajo, la AB 1883, que restringe el monitoreo de IA capaz de inferir el estado emocional de un empleado o recolectar datos neuronales, y la AB 1979, que impide que la IA reemplace el criterio clínico de médicos y enfermeras y extiende la confidencialidad médica a los chatbots de salud.

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