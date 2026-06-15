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La IA genera despidos en el mundo: el sector tecnológico perdió 40 mil trabajos en el último mes

Empresas como Block, Uber, Atlassian y Cloudflare están despidiendo un 44% más rápido, según TrueUP

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Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
La inteligencia artificial impulsa despidos masivos en el sector tecnológico durante 2026 y afecta a unas 150.000 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial sí está acabando con algunos empleos y el sector tecnológico es uno de los ejemplos durante 2026.

Según cifras de TrueUP, en lo que va de 2026 se han registrado 363 despidos masivos que afectaron de forma directa a unas 150.000 personas. El ritmo se ha acelerado de manera notable: el promedio diario de despidos es de aproximadamente 1.000 trabajadores, un incremento del 44% respecto a 2025, cuando la media era de cerca de 780 despidos diarios.

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Solo el mes pasado, más de 40.000 personas perdieron su empleo en el sector, lo que representa la mayor cantidad de recortes en un solo mes en los últimos dos años.

La IA está acabando con empleos en empresas de tecnología

Estos despidos masivos no son un fenómeno aislado ni exclusivo de una empresa. La tendencia se replica en firmas como Block, Uber, Atlassian y Cloudflare, donde las reestructuraciones han dejado fuera a miles de trabajadores.

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Imagen conceptual azul eléctrico. Dos hombres usan computadoras, divididos por una cabeza de circuitos con las letras IA. Gráficos y símbolos digitales flotan en el aire.
TrueUP registró 363 despidos masivos en 2026 y un promedio diario de 1.000 trabajadores, un 44% más que en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Block, por ejemplo, la empresa redujo casi a la mitad su plantilla a principios de año y su CEO, Jack Dorsey, argumentó que la IA estaba permitiendo una nueva forma de operar, aunque también reconoció excesos en la contratación durante la pandemia.

El caso de Uber ilustra la ambigüedad en las explicaciones empresariales. La compañía despidió cerca del 23% de su división de recursos humanos y reclutamiento, asegurando que la decisión no estaba relacionada con la IA.

Sin embargo, el anuncio llegó poco después de que su CTO reconociera que el presupuesto para inteligencia artificial de 2026 se había agotado en apenas cuatro meses, limitando el acceso de los ingenieros a herramientas avanzadas.

Qué hay detrás de los despidos por culpa de la IA

El discurso de las compañías tecnológicas apunta, casi de manera uniforme, a la IA como principal factor detrás de los recortes. Los informes empresariales destacan que la automatización de tareas, la eficiencia y la reducción de costes gracias a la inteligencia artificial están detrás de esta ola de despidos.

Hombre con camisa azul, expresión triste, sujetando una carta de despido y una caja con una planta y foto. Robots humanoides trabajan en escritorios de oficina.
Consultoras como Challenger, Grey & Christmas señalaron que la IA fue durante tres meses consecutivos la causa más citada de despidos en todos los sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante tres meses consecutivos, la IA ha sido la razón más citada en todos los sectores, según datos de consultoras como Challenger, Grey & Christmas.

Sin embargo, voces críticas dentro del propio sector ponen en duda que la IA sea la única responsable. Inversores como Marc Andreessen han señalado que muchas empresas están utilizando a la inteligencia artificial como una “excusa de bala de plata” para justificar despidos que, en realidad, responden a una sobrerrecontratación durante la pandemia.

Andreessen sostiene que prácticamente todas las grandes firmas tecnológicas mantienen un exceso de personal de entre el 25% y el 75%, un fenómeno que se arrastra desde los años de bonanza y contratación acelerada por la expansión digital de 2020 y 2021.

El resultado es una situación paradójica: mientras las empresas mejoran sus resultados financieros y optimizan operaciones, el impacto sobre los trabajadores es cada vez más grave. La automatización y la integración de IA permiten a las compañías mantener e incluso incrementar sus ganancias, prescindiendo de una porción significativa de su plantilla.

Fotografía macro de manos de tono de piel trigueño sobre el teclado de una laptop plateada. La pantalla muestra gráficos de barras y nodos interconectados.
El auge de la inteligencia artificial convive con fortunas millonarias, salidas a bolsa récord y un aumento del costo de vida para los trabajadores estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA cambia el contexto económico global

El escenario de despidos masivos ocurre en un contexto económico tensionado para la mayoría de los trabajadores. Mientras un pequeño grupo de expertos y empresarios del sector obtiene fortunas extraordinarias gracias al auge de la IA, la mayoría enfrenta un entorno de vida cada vez más costoso y difícil de sostener.

El mes pasado, la empresa de chips de IA Cerebras Systems protagonizó la mayor salida a bolsa tecnológica en Estados Unidos desde 2020, con un aumento del 68% en su valoración inicial y una capitalización de mercado de 67 mil millones de dólares. Sus fundadores, Andrew Feldman y Sean Lie, se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.

Por su parte, SpaceX alcanzó una capitalización de 2,1 billones de dólares en su reciente salida a bolsa, consolidando a Elon Musk como el primer “trillionaire”, y potencialmente creando miles de nuevos millonarios.

Al mismo tiempo, el costo de vida para los trabajadores estadounidenses ha escalado: el seguro de salud patrocinado por empleadores aumentó entre 6% y 7% en el último año, más del doble de la inflación.

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