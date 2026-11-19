La Coalición de Voluntarios se reúne en Berlín para fortalecer el papel de Europa en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia (REUTERS)

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Alemania será sede este jueves de una cumbre de la Coalición de Voluntarios, con más de 30 líderes europeos, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y representantes de Estados Unidos, para reforzar el respaldo a Kiev y reclamar un lugar en cualquier futura negociación de paz con Rusia. El encuentro en Berlín, organizado por los mandatarios de Alemania, Francia y Reino Unido, comenzará pocas horas después de la histórica reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en Shenzhen, China.

La cita tiene como objetivo ampliar la participación europea en los esfuerzos para poner fin a una guerra que se acerca a los cinco años y que constituye el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, el proceso diplomático estuvo dominado por Washington, Moscú y Kiev, mientras los gobiernos europeos buscan garantizar su intervención en las decisiones sobre el futuro de Ucrania.

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El mensaje central de la cumbre será el respaldo sostenido de Europa a Ucrania en su búsqueda de una paz justa, junto con la necesidad de establecer garantías de seguridad occidentales para el período posterior al conflicto, con el objetivo de disuadir nuevas agresiones rusas.

La reunión también estará marcada por la preocupación de que Trump, Putin y Xi puedan adoptar decisiones sobre Ucrania al margen de Kiev y de sus aliados europeos. En términos más amplios, existe inquietud ante la posibilidad de que las tres potencias busquen establecer nuevas esferas de influencia en el escenario internacional.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió a Trump que mantenga la coordinación con sus aliados europeos de la OTAN, pese a las reiteradas expresiones de admiración del presidente estadounidense hacia Putin y sus críticas a Zelensky.

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“Quiero transmitir nuestro mensaje a Estados Unidos muy claramente una vez más: por favor, nada de sorpresas”, afirmó Merz durante una cumbre de la Unión Europea en Dublín la semana pasada. “Permanezcan en el equipo de Europa y en el equipo de Ucrania, y trabajemos juntos por una paz genuina en Ucrania”, agregó.

El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS)

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, anticipó que enviaría un “mensaje claro” durante la jornada de la cumbre en China: “Este país está firmemente del lado de Ucrania”.

Alemania se convirtió en el principal proveedor de ayuda militar a Ucrania desde que Trump redujo el respaldo estadounidense. Al mismo tiempo, Berlín acelera la reconstrucción de sus propias capacidades militares para disuadir una eventual amenaza rusa.

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Merz también insistió en que los 27 países de la Unión Europea deben contribuir al financiamiento de Kiev, que enfrenta un déficit de 70.000 millones de euros (77.000 millones de dólares) para el próximo año.

En ese contexto, la Comisión Europea propuso el miércoles que los Estados miembros otorguen a Ucrania un préstamo adicional de 45.000 millones de euros para cubrir parte de sus necesidades financieras.

“Estamos tan comprometidos como siempre con el apoyo a Ucrania en la guerra y en la paz”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también tenía previsto asistir a la reunión en Berlín.

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Desde China, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, restó importancia al encuentro europeo y sostuvo que la reunión entre Trump, Putin y Xi en Shenzhen concentraría la atención internacional. “Lo que ocurre aquí es lo principal”, declaró a medios estatales rusos. “Y lo que ocurre allí es importante, pero secundario”.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov (REUTERS)

Rusia busca vincular el final de la guerra en Ucrania con una reforma integral de la arquitectura de seguridad europea que aleje aún más a la OTAN de sus fronteras. Merz rechazó esa posibilidad la semana pasada. “Rusia quiere hablar sobre cuestiones de una arquitectura de seguridad europea. No necesitamos discutir eso, ya existe”, sostuvo el canciller alemán.

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La cumbre de Berlín tendrá lugar mientras la guerra entra en su quinto invierno, con ataques rusos contra la infraestructura energética y de transporte de Ucrania. Kiev, por su parte, lanzó ofensivas contra instalaciones petroleras rusas y obtuvo un resultado de importancia simbólica y militar al destruir parcialmente el puente que conecta Rusia con la península de Crimea, anexionada por Moscú.

En medio de los ataques, Ucrania necesita con urgencia interceptores, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense. La guerra en Medio Oriente agravó la escasez mundial de estos sistemas de defensa aérea.

Burnham prevé anunciar un nuevo paquete de asistencia para Kiev que incluirá más de 1.000 drones de ataque de largo alcance, algunos con capacidad para alcanzar objetivos a más de 1.000 kilómetros.

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(Con información de AFP)