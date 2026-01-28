Amazon despide a 16.000 empleados para reorganizar la empresa y enfocarse en la IA

Amazon despide a 16.000 empleados corporativos de todo el mundo. (Reuters)

Amazon confirmó una nueva y significativa ronda de despidos que afectará a unos 16.000 empleados corporativos en todo el mundo. La medida forma parte de un proceso de reorganización interna iniciado en octubre de 2025 y tiene como objetivo simplificar la estructura de la compañía, reducir la burocracia y acelerar la adopción de la inteligencia artificial en sus operaciones.

Este nuevo ajuste se suma a una ola previa de recortes que ya había impactado en aproximadamente 14.000 puestos administrativos y de gestión. En conjunto, el plan apunta a eliminar cerca de 30.000 empleos corporativos, lo que representa alrededor del 10% de la plantilla global de Amazon.

Las áreas más afectadas serán las unidades de computación en la nube (AWS) y el negocio de tiendas, que atraviesan procesos de reestructuración interna. La empresa sostiene que estos cambios buscan crear una organización más ágil y eficiente, capaz de tomar decisiones con mayor rapidez y de innovar a un ritmo más acelerado.

Amazon asegura que los despidos odebecen a una restructuración interna. REUTERS/Damien Eagers/File Photo

En ese sentido, Amazon remarcó que la inteligencia artificial juega un rol central en esta transformación, ya que permite automatizar procesos, optimizar recursos y redefinir funciones que hasta ahora requerían una mayor intervención humana.

Un correo enviado por error anticipó los recortes

En medio del anuncio, trascendió un episodio que generó inquietud entre los empleados. Un correo electrónico enviado por error a trabajadores de AWS anticipó despidos programados para el día siguiente.

El mensaje, al que accedió CNBC, incluía declaraciones de Colleen Aubrey, vicepresidenta senior de soluciones de IA aplicada, quien reconocía que “este tipo de cambios son difíciles para todos”, pero necesarios para asegurar el éxito futuro de AWS y de la compañía en general.

Los empleados de Amazon Web Services fueron los primeros en enterarse de los despidos masivos. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

El correo también hacía referencia a un comunicado interno de Beth Galetti, jefa de Recursos Humanos, y mencionaba que los “compañeros afectados” ya habían sido notificados.

El asunto del mensaje aludía al llamado “Proyecto Amanecer” y luego figuraba como eliminado, lo que sugiere que fue retirado poco después de ser enviado. Hasta el momento, Amazon no brindó detalles oficiales sobre el alcance ni el significado de ese proyecto.

IA, eficiencia y automatización como ejes del ajuste

Según la empresa, los despidos están directamente vinculados a un plan más amplio para mejorar la eficiencia operativa y reforzar la innovación. Algunos equipos ya habían completado los cambios estructurales a fines de 2025, mientras que otros los están finalizando ahora.

Amazon tiene como objetivo implementar la IA en trabajos que son repetitivos. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

En Estados Unidos, los empleados afectados contarán con un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la compañía antes de acceder a paquetes de salida o indemnizaciones.

Amazon reconoce que el mayor uso de inteligencia artificial está reduciendo la necesidad de ciertas funciones tradicionales. De acuerdo con un informe citado por The New York Times, la empresa evalúa desde el año pasado la automatización de tareas manuales, con la posibilidad de que robots y sistemas de IA reemplacen cientos de miles de puestos en el largo plazo.

Impacto por áreas y otros cambios internos

Los recortes se concentran en los equipos corporativos y no afectan directamente a los trabajadores de centros logísticos ni de almacenes. Entre las divisiones más impactadas se encuentran AWS, Prime Video, Recursos Humanos y otras funciones centrales. Aun así, Amazon aclaró que no detendrá por completo la contratación y que seguirá incorporando personal en áreas consideradas estratégicas para su crecimiento futuro.

Pese a los despidos, Amazon aseguró que seguirá contratando gente en áres estratégicas. REUTERS/Leonhard Foeger

En paralelo, la compañía anunció una reestructuración de su negocio de comestibles, que incluye el cierre de algunas tiendas Amazon Fresh y Amazon Go, mientras que otros locales serán reconvertidos en tiendas Whole Foods.

Según explicó Jason Buechel, responsable del área, la empresa busca tomar decisiones más cuidadosas para atraer a los clientes y mejorar la calidad de los productos.

Una tendencia que atraviesa al sector tecnológico

Los despidos en Amazon se enmarcan en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica. Tras años de fuerte expansión durante y después de la pandemia, muchas grandes empresas están ajustando sus plantillas.

Amazon no es la única empresa tecnológica que ha despedido a sus empleados en grandes cantidades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La adopción de inteligencia artificial y automatización aparece como uno de los principales factores detrás de estos cambios. Casos como el de Pinterest, que recientemente recortó cerca del 15% de su personal, reflejan un escenario en el que las compañías priorizan eficiencia, tecnología y reducción de costos en un contexto de menor crecimiento del empleo.