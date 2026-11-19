Los organismos internacionales combinan las estadísticas desagregadas por sexo antes de definir prioridades sanitarias y presupuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cambio climático puede afectar la salud de manera distinta según el sexo, la edad, el trabajo, el lugar donde se vive y las posibilidades de acceder a la atención médica. Sin embargo, buena parte de los sistemas que siguen estos impactos reúne toda esa información en una sola cifra.

Un análisis difundido por The Conversation advirtió que solo uno de 45 indicadores internacionales sobre efectos del clima en la vida de las personas separa los resultados entre mujeres y hombres.

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El trabajo se basó en una auditoría de 211 indicadores de salud y cambio climático elaborada por Global 50/50, una organización que estudia las desigualdades de género en salud.

La revisión abarcó cuatro marcos internacionales que orientan decisiones de gobiernos, organismos sanitarios y financiadores.

La conclusión fue que, aunque muchos registros originales ya incluyen información desagregada por sexo, esos datos suelen combinarse antes de llegar a los informes que definen prioridades y presupuestos.

La cuestión no es determinar que mujeres o hombres son siempre el grupo más perjudicado. Los riesgos cambian según la amenaza y el contexto. El objetivo es conocer con precisión quién está expuesto, qué problemas de salud enfrenta y qué obstáculos tiene para protegerse o recibir atención.

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El calor no afecta por igual a todas las poblaciones

La tasa de mortalidad vinculada al calor en América Latina y el Caribe casi duplica en los hombres los registros de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor son uno de los ejemplos más claros. En varios estudios realizados en Europa, las mujeres registraron un riesgo mayor de morir durante episodios concretos de temperaturas extremas.

Pero en América Latina y el Caribe, los hombres mueren por causas relacionadas con el calor a una tasa cercana al doble que las mujeres, según el estudio Carga Global de Enfermedad citado por Buse y Hawkes.

Estas diferencias no se explican por una sola causa. Los hombres están más presentes en varias ocupaciones al aire libre, como la construcción, la agricultura, la minería y el transporte.

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Pasar muchas horas bajo el sol o realizar tareas físicas a altas temperaturas puede aumentar el riesgo de deshidratación, golpes de calor y agravamiento de enfermedades cardíacas o respiratorias.

El Lancet Countdown, un informe científico anual sobre clima y salud, calcula que cerca de tres de cada cuatro trabajadores al aire libre son hombres. Ese indicador es, precisamente, el único de los 45 revisados que publica sus resultados con una separación por sexo o género.

Cerca de tres de cada cuatro trabajadores en ocupaciones al aire libre son hombres expuestos a deshidratación y golpes de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres, por su parte, pueden enfrentar riesgos particulares por sus condiciones de vivienda, responsabilidades de cuidado, menor acceso a ingresos o dificultades para trasladarse a un centro de salud durante una emergencia.

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El embarazo también puede aumentar la vulnerabilidad frente a temperaturas elevadas y otros impactos ambientales. Por eso, una cifra general sobre muertes o enfermedades asociadas al calor puede ocultar situaciones muy diferentes.

El humo de cocina muestra por qué los promedios pueden confundir

La contaminación dentro del hogar es otro caso en el que un dato único no alcanza. En millones de hogares se cocina con leña, carbón u otros combustibles sólidos. Las mujeres suelen estar más expuestas al humo porque asumen con mayor frecuencia las tareas de cocina y cuidado dentro de la vivienda.

El informe distingue las variables biológicas del sexo de las condiciones socioeconómicas y laborales del género ante las amenazas climáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa exposición tiene un peso importante en sus problemas de salud. Aun así, los autores señalan que el humo de cocina también puede contribuir a un número mayor de muertes entre hombres adultos en algunos lugares.

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Una explicación es que muchos llegan a la mediana edad con daños previos en el corazón y los pulmones vinculados al tabaquismo o a la exposición laboral al polvo, los gases de escape diésel y otros contaminantes.

El análisis diferenció dos conceptos que a menudo se usan como si fueran iguales. El sexo se refiere a características biológicas que pueden influir en la respuesta del organismo al calor, al humo o a una enfermedad.

El género reúne factores sociales, como los tipos de empleo, el reparto de tareas de cuidado, los ingresos, las normas culturales y el acceso a servicios.

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En la práctica, ambos aspectos pueden combinarse. Una trabajadora agrícola puede enfrentar altas temperaturas y dificultades para acceder a agua potable o a descanso durante su jornada.

Un hombre que trabaja en la construcción puede estar expuesto al sol durante horas y postergar una consulta médica.

Una mujer que cuida a niños o personas mayores durante una inundación puede tener menos posibilidades de evacuar o buscar atención. Identificar estas situaciones permite diseñar medidas más ajustadas a cada población.

La auditoría de Global 50/50 revisó los Indicadores de Adaptación de Belém, la encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los ministerios de Salud, el Healthy NDCs Scorecard y el Lancet Countdown.

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De los 211 indicadores examinados, 166 se concentran en planes, instituciones, sistemas y entornos. Solo cinco mencionan de algún modo el sexo, el género, las mujeres o los hombres.

Entre los 45 indicadores que miden resultados sobre las personas, 44 no informan si el impacto cambia entre mujeres y hombres. Según el informe, no siempre se trata de una carencia de información. Las encuestas de hogares, los registros de defunciones y las estadísticas laborales suelen incluir ese desglose desde el inicio.

El apéndice metodológico del Lancet Countdown indica que tres de sus indicadores utilizan datos desagregados por sexo, pero después los presentan como una cifra total. Incluyen la exposición de población vulnerable a olas de calor, los cambios alimentarios con beneficios para la salud y las pérdidas económicas por reducción de la capacidad laboral debido a las altas temperaturas.

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El informe sostiene que publicar la información separada por sexo y género sería posible en buena parte de los casos sin crear nuevas bases de datos.