Durante su visita a las oficinas de Rockstar North, El Rubius tuvo acceso a probar GTA 6 y conversar con el director Rob Nelson. (Composición Infobae: Rockstar / RaÃºl Terrel / Europa Press)

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El Rubius reveló en pleno directo de Twitch un secreto que guardó durante meses sobre GTA 6: fue la única persona ajena al desarrollo que vio la introducción cinemática del juego, tras una visita este verano a la sede de Rockstar North en Edimburgo, Escocia.

El streamer hispano-noruego hizo la confesión justo antes de comenzar su primera partida en directo, aprovechando que en Nueva Zelanda ya era posible jugar a Grand Theft Auto VI horas antes del estreno mundial previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026.

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El secreto de El Rubius sobre la intro de GTA 6

Durante su visita a las oficinas de Rockstar North, El Rubius tuvo acceso a probar GTA 6 y conversar con el director Rob Nelson. Lo que no se sabía hasta ahora es que, por un error del equipo, presenció algo que nadie más en el mundo había visto.

GTA 6 requiere hasta 212 GB de espacio de almacenamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Foto: Rockstar - Microsoft)

“Sin querer, me enseñaron esa intro cuando fui a las oficinas. Y me dijeron que, por favor, no lo dijera, porque tuvieron que reiniciar la consola. Fui el único en verlo”, relató el streamer en su transmisión.

La intro a la que se refiere Rubius es la secuencia temática que se reproduce justo antes de que aparezca el logo de Rockstar Games en pantalla, un fragmento que Rockstar mantiene bajo estricto control antes del lanzamiento.

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Según el propio Rubius, es la única persona fuera del equipo de desarrollo que llegó a ver ese material. El dato resulta aún más llamativo porque el streamer guardó el secreto durante meses y no lo había mencionado públicamente hasta este directo.

Según el propio Rubius, es la única persona fuera del equipo de desarrollo que llegó a ver ese material. (Difusión)

Rubius, de visitante privilegiado a primer streamer en jugar GTA 6

El Rubius formó parte del reducido grupo de creadores de contenido que viajó este verano hasta la sede escocesa de Rockstar North para probar en primicia el nuevo Grand Theft Auto. Aquella visita incluyó partidas de prueba y una charla directa con Rob Nelson, director del proyecto.

Meses después, el streamer volvió a estar entre los primeros en acceder al juego completo. Gracias a la posibilidad de cambiar la región de la cuenta a Nueva Zelanda, uno de los primeros territorios en recibir el título, pudo iniciar su partida y transmitirla en Twitch antes de que GTA VI se desbloqueara oficialmente en el resto del mundo.

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Cabe señalar que Rubén Doblas Gundersen, conocido mundialmente como El Rubius, es uno de los creadores de contenido más influyentes y con mayor audiencia del mundo hispanohablante. De raíces noruegas y españolas, saltó a la fama a principios de la década de 2010 gracias a su estilo espontáneo y humorístico al grabar gameplays (partidas de videojuegos comentadas), sketches de comedia y videoblogs.

Una característica destacada de GTA 6 es la jugabilidad dual y dinámica de sus protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos. (Rockstar)

Qué países fueron los primeros en jugar GTA VI

El despliegue de GTA VI comenzó en Nueva Zelanda, donde el juego se habilitó en la madrugada del 18 de noviembre. Poco después llegó a la mayoría de países de Latinoamérica y, una hora más tarde, a Fiyi.

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El avance continuó con las ciudades australianas de Sídney y Melbourne, seguidas por Japón y Corea del Sur. Horas después se sumaron China, Singapur y Filipinas, hasta completar el grupo con India, que cerró la primera tanda de territorios habilitados para jugar la nueva entrega de Rockstar Games tras trece años de espera.

Próximos lanzamientos de GTA 6 en el mundo

El siguiente turno en el calendario de estreno corresponde a Emiratos Árabes Unidos. A continuación llegará el turno de Europa Central, con países como España, Francia, Alemania e Italia, antes de que el despliegue avance hacia Reino Unido y Portugal.

El primer país en el que estuvo disponible GTA 6 fue Nueva Zelanda. (Rockstar)

La diferencia horaria entre regiones explica por qué el lanzamiento se extiende durante varias horas, pese a que la fecha oficial de salida para todos los territorios es el jueves 19 de noviembre de 2026.

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La disponibilidad en cada mercado depende del horario de apertura de las tiendas digitales y de la región configurada en la consola de cada usuario. Rockstar Games confirmó el lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin fecha definida todavía para computadores.