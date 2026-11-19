La Comisión de Asuntos Constitucionales (Sofia Areco / Comunicación Institucional Senado)

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“Va a salir, pero con mis tiempos y con mis formas”, exclamó Patricia Bullrich cuando en el oficialismo le consultaron, una vez más, si iban a conseguir en el Senado las firmas para el dictamen de la reforma electoral, en un momento en que todavía no se había decidido quitar las listas colectoras del proyecto y las negociaciones seguían calientes. En el recinto también estuvo durante todo el día el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en contacto permanente con los gobernadores, actores clave de la frenética jornada.

Según pudo confirmar Infobae, los mismos mandatarios provinciales que antes solicitaban las adhesiones en las boletas presidenciales, en su mayoría radicales, al no llegar a un acuerdo entre ellos, optaron por pedir que se quitaran del texto.

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Así lo hizo de inmediato la jefa del bloque de La Libertad Avanza, que ya estaba en contra de la medida cuando lo analizó con el resto de la mesa política, y lo anunció como una victoria personal en plena comisión.

En el entorno de la senadora sostenían que esa iniciativa “era invotable” y le echaban la culpa de esa estrategia a Karina Milei y a Martín Menem: “Todo lo que venga de ellos se puede mejorar”, señalaron con tono burlón.

Para ese momento ya se había caído la sesión en la Cámara de Diputados, en la que se iban a tratar varios temas, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la causa Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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Menem junto a Bullrich

No hubo quórum por la ausencia de los diputados de Provincias Unidas y los del Movimiento al Interior (MID). Una de las integrantes de esa primera bancada, Gisela Scaglia, está molesta con Menem porque habría acordado darle una de las bancas que le corresponde a la Cámara en el Consejo de la Magistratura al PRO y no a ella.

La discusión gira en torno a si ese lugar debe asignarse por bloques o por interbloques. Provincias Unidas tiene 18 integrantes y reclama el cargo para el cordobés Juan Brügge, mientras que el PRO, con 12 diputados propios, arma un interbloque junto a la UCR, el MID y otros espacios para sumar 22 miembros y disputar esa banca.

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“Tiene que expedirse el presidente de la Cámara, pero ese lugar le corresponde a Provincias Unidas y ya hay un antecedente muy claro que nos avala”, señalaron desde ese partido.

La dirigente santafesina ya tiene pensado judicializar la decisión si es que finalmente se toma en contra de su espacio, y su principal argumento será que la Corte Suprema ya se expidió en un caso similar con Luis Juez.

“Es una mala leche, la persona que va a ir a ese lugar la decidió Mauricio Macri, porque le corresponde a él. Parece que se olvidó de dónde viene porque ya responde a Maximiliano Pullaro”, cuestionaron en la bancada amarilla, recordando el pasado de la diputada en el PRO.

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El jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, le acercó a Menem el nombre de Florencia De Sensi para ocupar el cargo en el organismo encargado de nombrar y remover jueces. En ese espacio, creen que, en realidad, todo el enojo viene porque el Gobierno está negociando con ellos cambios en la ley de biocombustibles, otro de los temas pendientes en el recinto.

”La verdad es que todo es por el lobby de las aceiteras de Santa Fe y de Córdoba para seguir quedándose con el negocio del biodiésel”, argumentó uno de los integrantes del bloque.

Diputa abierta por el Consejo de la Magistratura (Consejo de la Magistratura)

Por la tarde, todos los esfuerzos del oficialismo estuvieron abocados a conseguir la firma del dictamen de la reforma electoral en el Senado. Incluso Bartolomé Abdala, que no pertenece a la comisión, salió a decir por los medios, más entrada la noche, que estaban optimistas y que confiaban en que se iba a conseguir ese mismo día.

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En este caso, los que estuvieron en duda hasta último momento fueron la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola. Los dos estuvieron toda la jornada en contacto con sus respectivos gobernadores, los cuales, a su vez, llevaban el diálogo permanente con Santilli.

Ya entonces se había eliminado el artículo sobre las listas colectoras, que si bien dejaban conformes a algunos sectores, también eran muy criticadas por otros, como el macrismo, que celebró en las redes sociales apenas se anunció que se sacaban de la discusión.

“Desde el PRO siempre estuvimos en contra de las listas colectoras. Durante nuestro gobierno las eliminamos y hoy volvimos a sostener esa misma posición en el marco del debate de la reforma electoral. Celebramos que el Senado haya decidido retirar este punto del proyecto y valoramos que se avance en la discusión de una reforma electoral a partir del diálogo y la búsqueda de consensos”, escribió el partido en un comunicado.

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Una vez que se llegó al dictamen, una de las primeras en festejarlo fue Bullrich, que en su cuenta de X destacó: “¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO! Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO, Sin colectoras, Con Ficha Limpia, Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad. Y chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos”.

En el entorno de la senadora se adjudicaron el logro y remarcaron a Infobae que, “si bien fue duro y Santilli ayudó, acá se demostró que ella es la verdadera jefa”, en una chicana dirigida a Karina Milei.

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Santilli llevó las conversaciones con los gobernadores (RS Fotos)

“Pura adrenalina fue, primero se caía, después se levantaba, solamente ella puede conseguirlo. La comandante en jefe”, comentó, con efusividad, uno de los integrantes del equipo político de la ex ministra de Seguridad.

Por su parte, Santilli publicó una foto de la clásica fumata blanca del Vaticano, que aparece cuando los cardenales se ponen de acuerdo y eligen a un nuevo Papa, para graficar que se alcanzaron los consensos necesarios.

“¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes”, escribió para acompañar la imagen.

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El dictamen quedó finalmente firmado con once rúbricas, una más de las diez necesarias, entre ellas las de los seis integrantes de La Libertad Avanza en la comisión, los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, y los votos en disidencia de Vigo, Espínola y el catamarqueño Flavio Fama.

El proyecto quedó en condiciones de tratarse en el recinto del Senado el jueves 26 de noviembre, última sesión del período ordinario antes de que el Gobierno convoque a extraordinarias para completar el trámite en Diputados.