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Marearse en el auto ya no es un problema: Google trae en Android 17 Motion Assist

La propuesta forma parte de las actualizaciones de Android Drop de septiembre, orientadas a que el dispositivo se adapte a situaciones cotidianas

Android 17 - mareos - Motion Assist - Android Drop - autos - tecnología - 2 de septiembre
Motion Assist es una herramienta de Android 17 pensada para reducir la cinetosis cuando una persona usa el teléfono como pasajera de un vehículo. (Composición Infobae: Google)
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Motion Assist reduce el mareo durante los viajes en automóvil mediante una capa de burbujas que responde al desplazamiento del vehículo. La función, prevista para teléfonos con Android 17, busca que los pasajeros puedan seguir mirando el celular con una referencia visual relacionada con aceleraciones, curvas y frenadas.

Motion Assist es una herramienta de Android 17 pensada para reducir la cinetosis cuando una persona usa el teléfono como pasajera de un vehículo. La pantalla muestra burbujas discretas que se mueven al ritmo del auto para acercar la información visual a las sensaciones que percibe el cuerpo durante el trayecto.

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La propuesta forma parte de las actualizaciones de Android Drop de septiembre, orientadas a que el dispositivo se adapte a situaciones cotidianas. En este caso, la atención se concentra en el uso del teléfono dentro de un auto en movimiento, una circunstancia que puede provocar malestar cuando la mirada permanece sobre una pantalla.

Android 17 - mareos - Motion Assist - Android Drop - autos - tecnología - 2 de septiembre
Al activar Motion Assist, el teléfono despliega puntos o burbujas pequeñas y sutiles sobre la pantalla. (Composición Infobae: Google)

La función está planteada para el asiento del copiloto. Quien viaja puede continuar con actividades como leer, navegar o ver contenidos, mientras el sistema incorpora señales visuales vinculadas al comportamiento del vehículo.

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Motion Assist de Android 17 para reducir la cinetosis

El mareo por movimiento aparece ante un conflicto entre lo que ven los ojos y lo que registra el oído interno. Mientras una persona observa una pantalla que parece quieta, su cuerpo detecta que el automóvil acelera, gira, frena o cambia de dirección.

Esa diferencia puede generar cinetosis durante un recorrido. La información visual parece indicar inmovilidad, pero las sensaciones físicas señalan que el cuerpo se desplaza. Motion Assist se presenta como una respuesta de software a esa descoordinación.

Motion Assist es una nueva herramienta de Android diseñada para reducir el mareo por movimiento (cinetosis) cuando usas el teléfono como pasajero en un vehículo. Europa Press
Motion Assist es una nueva herramienta de Android diseñada para reducir el mareo por movimiento (cinetosis) cuando usas el teléfono como pasajero en un vehículo. Europa Press

La herramienta no modifica el contenido de la aplicación que está abierta en el teléfono. Su intervención consiste en añadir una capa visual sobre la pantalla, con elementos que acompañan los movimientos del auto sin impedir que el usuario continúe con la actividad que realizaba.

El objetivo es ofrecer un marco de referencia visual que se corresponda con la experiencia física del pasajero. De ese modo, las señales que llegan a la vista pueden estar más próximas a los cambios de dirección, aceleración y velocidad que percibe el cuerpo dentro del vehículo.

Cómo funcionan las burbujas de Motion Assist en la pantalla

Al activar Motion Assist, el teléfono despliega puntos o burbujas pequeñas y sutiles sobre la pantalla. Estos elementos forman una superposición visual que se mantiene presente mientras la persona utiliza el dispositivo durante el trayecto.

Prueba Motion Assist en tu próximo viaje en teléfonos con Android 17. Europa Press
Prueba Motion Assist en tu próximo viaje en teléfonos con Android 17. Europa Press

Las burbujas pueden aparecer en los bordes o laterales de la pantalla. Su presencia busca dejar libre el espacio central para que el usuario pueda seguir con la lectura, la navegación o la reproducción de contenido sin que la función ocupe toda la interfaz.

La demostración de la herramienta muestra que los puntos no permanecen inmóviles. Se desplazan en sincronía con el vehículo y reaccionan ante situaciones como un giro, un aumento de velocidad, una desaceleración o una frenada.

El movimiento de las burbujas constituye la base de la función. En lugar de ofrecer una pantalla completamente estática, Motion Assist incorpora señales que reflejan el desplazamiento del automóvil y acompañan las variaciones que experimenta el pasajero durante el recorrido.

La capa no está pensada como un contenido adicional para mirar de forma independiente. Su función es actuar como una referencia visual que permanece disponible mientras la persona consulta el teléfono, sin exigir que abandone la aplicación que estaba utilizando.

Android 17 ya llegó y hay una lista de celulares que son compatibles.
Android 17 ya está disponible de forma oficial para toda la familia Google Pixel (desde el Pixel 6 hasta los modelos Pixel 10). (Visualesia)

La descripción indica que las burbujas responden en tiempo real a la dirección y a los cambios de movimiento del vehículo. Por ese motivo, su comportamiento se ajusta a aceleraciones, curvas y frenadas que se producen durante el viaje.

Ajustes rápidos y activación automática de Motion Assist

La función puede habilitarse desde el menú de Ajustes rápidos del teléfono. Esta opción permite activarla con un toque antes o durante un recorrido, sin necesidad de recorrer distintas pantallas de configuración.

La presencia en Ajustes rápidos responde al uso de la herramienta durante desplazamientos. Una persona que empieza a sentir malestar mientras mira el celular puede acceder a la función desde ese panel y añadir la capa de burbujas a la pantalla.

Motion Assist permite ajustar la apariencia de las burbujas que aparecen sobre la pantalla. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
Motion Assist permite ajustar la apariencia de las burbujas que aparecen sobre la pantalla. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Motion Assist también admite una configuración para que se active de manera automática. El teléfono puede iniciar la función al detectar que el usuario está viajando, según la descripción de las novedades de Android.

Esa alternativa evita que el pasajero tenga que encender la herramienta cada vez que comienza un trayecto. La función queda preparada para responder cuando el dispositivo identifica una situación de viaje en automóvil.

La herramienta está dirigida a teléfonos con Android 17. La disponibilidad mencionada corresponde a dispositivos que cuenten con esa versión del sistema operativo y se plantea para el uso del teléfono durante desplazamientos en vehículo.

Android 17 ya es oficial e introduce importantes mejoras en inteligencia artificial, multitarea y seguridad para dispositivos compatibles.
Android 17 ya es oficial e introduce importantes mejoras en inteligencia artificial, multitarea y seguridad para dispositivos compatibles.

Personalización de las burbujas para cada pantalla y usuario

Motion Assist permite ajustar la apariencia de las burbujas que aparecen sobre la pantalla. El usuario puede modificar su forma, una opción que cambia el aspecto de los elementos visuales empleados como referencia durante el viaje.

También es posible elegir el color de las burbujas. Esta configuración permite que la superposición se adapte a la preferencia visual de cada persona o a la aplicación que permanece abierta mientras se utiliza el celular.

La transparencia u opacidad forma parte de los controles disponibles. Con ese ajuste, el usuario puede decidir cuánto se perciben los puntos sobre el contenido que está leyendo, navegando o viendo en el teléfono.

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